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Война санкций ,  
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В Европе начали блокировать каналы «РИА Новости» и «Известий» в Telegram

Сюжет
Война санкций
Фото: Сергей Шахиджанян / ТАСС
Фото: Сергей Шахиджанян / ТАСС

Телеграм-каналы агентства «РИА Новости» и газеты «Известия» заблокировали в нескольких европейских странах, сообщают эти издания.

Корреспонденты «РИА Новости» передают, что на данный момент канал недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии. Канал «Известия» не загружается в Испании, Германии, Швеции и Бельгии.

При попытке зайти на каналы вылезает плашка, что он нарушал местное законодательство, но в чем именно заключались нарушения, не уточняется.

В ЕС запретили вещание Voice of Europe, «РИА Новости» и «Известий»
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

В мае Совет Европейского союза запретил вещание Voice of Europe, «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» на территории ЕС за «военную пропаганду».

Тогда в Совете ЕС обвинили Россию в ведении «систематической международной кампании по манипулированию средствами массовой информации и информацией, вмешательству и серьезному искажению фактов». При этом в Брюсселе отметили, что мера не будет препятствовать сотрудникам СМИ «осуществлять деятельность в ЕС, за исключением вещания».

Осенью Telegram заблокировал на Украине канал RT за «нарушение местного законодательства». В RT тогда отметили, что платформа не уточнила, что именно стало основанием блокировки.

Москва неоднократно называла западные санкции незаконными. Любые обвинения в манипулировании СМИ Москва опровергала.

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