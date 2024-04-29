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Военная операция на Украине ,  
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Telegram объяснил разблокировку чат-ботов разведки Украины

Telegram назвал блокировку чат-ботов разведки Украины ошибочной
Сюжет
Военная операция на Украине
Чат-боты, созданные для сбора данных о российских войсках, были заблокированы случайно, ошибку исправили, пояснили в Telegram. Дуров прежде обещал блокировать такие ресурсы, чтобы мессенджер не стал «инструментом насилия»
Фото: Виктор Кошмал / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Виктор Кошмал / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мессенджер Telegram заблокировал официальные украинские чат-боты Службы безопасности (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) и Минцифры Украины по ошибке. Об этом Reuters заявил представитель мессенджера.

Боты были «временно отключены из-за ложного срабатывания, но с тех пор были восстановлены», пояснил он.

Речь идет о чат-ботах, которые используются для сбора данных о местоположении российских войск, техники и объектов, пояснял УНИАН.

Об их блокировке украинская разведка сообщила утром в понедельник, 29 апреля. «Это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало», — подчеркнуло ведомство. О блокировке бота также сообщил «Легион «Свобода России» (организация признана в России террористической и запрещена). Спустя примерно час заблокированные боты заработали снова.

Дуров предупредил о «неизбежных изменениях» в Telegram для украинцев
Технологии и медиа
Фото:Carl Court / Getty Images

Основатель Telegram Павел Дуров в апреле рассказал о блокировках аккаунтов, которые агрегируют данные и координаты для последующего нанесения военных ударов. «Мы по-прежнему блокируем аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию. Мы не хотим, чтобы Telegram был инструментом насилия, — поэтому, пожалуйста, сообщите нам о таких каналах/ботах, если вы их видите», — писал он в своем канале.

Тогда же он предупредил о «неизбежных изменениях» в Telegram для украинцев из-за позиции Apple. Дуров пояснял, что на мессенджер давят Apple и Google, владеющие магазинами приложений: они дают понять, что приложение будет удалено, если рекомендации останутся проигнорированными.

«Мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram, в том числе и к Павлу Дурову, быть очень-очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы Telegram, как высокотехнологичный и востребованный продукт, не превращался в инструмент в руках террористов», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков. Он также называл Telegram «уникальным и феноменальным с технологической точки зрения ресурсом».

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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