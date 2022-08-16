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«Коммерсантъ» узнал подробности о деле автора блога «Адские бабки»

Администраторов Telegram-каналов «Адские бабки» и «Финансовый караульный» обвинили в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера ПСБ. Их защита настаивает, что тот сам предложил деньги за удаление негатива и вымогательства не было
Александра Баязитова
Александра Баязитова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Арестованные по обвинению в вымогательстве журналистка Александра Баязитова, пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова дали показания и обжаловали свой арест, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По данным издания, всех трех обвиняют в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова, под арест их отправили 10 августа.

Изначально у каждой фигурантки дела был собственный Telegram-канал — «Адские бабки» у Александры Баязитовой, «Финансовый караульный» у Ольги Архаровой и «Небрехня» у Инны Чуриловой, пишет газета. Затем последняя свой продала и два оставшихся фигурантки дела вели совместно.

При этом женщины поделили обязанности: так, Баязитова выполняла функции главного редактора и корреспондента, а Чурилова и Архарова искали клиентов, готовых размещать на каналах рекламу или антирекламу. Доходы от такой деятельности они делили в зависимости от степени участия в процессе.

Старший вице-президент ПСБ Ушаков, ранее глава краснодарского Стройбанка, в 2006 году был осужден за незаконную банковскую деятельность и подделку документов (ст. 172, 173 и 327 УК). Его приговорили к четырем с половиной годам и штрафу 550 тыс. руб. Однако в мае 2009 года Прикубанский райсуд Краснодара погасил судимость банкира, указывает «Коммерсантъ».

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После этого Ушаков обратился в суд, требуя убрать негативные публикации о нем из поисковой выдачи Google, а также к Чуриловой, которая администрировала «Адские бабки», чтобы та удалила с канала аналогичные материалы.

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По данным «Коммерсанта», с помощницей Ушакова Чурилова и Баязитова договорились о снятии с канала двух уже написанных заметок за 70 тыс. руб. и об установке месячного блока на последующие негативные публикации о банкире еще за 350 тыс. руб. За это Чурилова, как следует из показаний, получила 22 июня на свою банковскую карту 420 тыс. руб., которые разделила пополам с автором заметок Баязитовой.

18 июля Чурилова и Баязитова напомнили помощнице Ушакова, что оплаченный срок блокировки истекает, и предложили продлить соглашение на тех же условиях (350 тыс. руб. в месяц) или получить «скидку» за квартальный «блок на негатив»: в этом случае цена опускалась до 300 тыс. руб. в месяц.

В материалах дела говорится, что в тот же день Ушаков обратился с заявлением в полицию и попросил привлечь обеих к ответственности за вымогательство. Дальнейшие переговоры через чат-бот «Адских бабок» проходили под контролем оперативников.

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Как считает защита обвиняемых, 900 тыс. руб., обозначенных Чуриловой за квартальный «блок на негатив», не хватало для обвинения по третьей, особо тяжкой части статьи УК о вымогательстве, поэтому помощница Ушакова отказалась от общения с ней и обратилась к Архаровой.

После этого «с учетом коммерческого интереса еще одного участника контракта» запрошенная обвиняемыми цена на квартальный блок на негатив возросла до 1,2 млн руб., «что и было зафиксировано полицейскими», указывает «Коммерсантъ».

Газета также пишет, что новые условия сделки устраивали всех, кроме Баязитовой, которая считала, что Ушакова надо «и дальше мочить».

Защита администраторов Telegram-каналов настаивает, что вымогательства не было: обвиняемые на законных основаниях распространяли общественно значимую информацию о судимости Ушакова, а доход намеревались получить за счет рекламы на раскрученном канале. «Заявитель [Ушаков], по сути, сам предложил им отказаться от намеченного плана, пообещав компенсировать недополученную прибыль», — считает адвокат Архаровой Елена Федулова.

По словам защитницы, во время допросов три обвиняемых дали следствию «последовательные и подробные» показания, которые подтверждают их непричастность к вымогательству. Заявления Чуриловой и Архаровой о признании вины, прозвучавшие на процессе по мере пресечения в Кузьминском райсуде Москвы, Федулова назвала следствием их «правовой безграмотности».

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
вымогательство Telegram уголовное дело Промсвязьбанк
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