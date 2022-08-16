«Коммерсантъ» узнал подробности о деле автора блога «Адские бабки»

Администраторов Telegram-каналов «Адские бабки» и «Финансовый караульный» обвинили в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера ПСБ. Их защита настаивает, что тот сам предложил деньги за удаление негатива и вымогательства не было

Александра Баязитова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Арестованные по обвинению в вымогательстве журналистка Александра Баязитова, пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова дали показания и обжаловали свой арест, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По данным издания, всех трех обвиняют в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова, под арест их отправили 10 августа.

Изначально у каждой фигурантки дела был собственный Telegram-канал — «Адские бабки» у Александры Баязитовой, «Финансовый караульный» у Ольги Архаровой и «Небрехня» у Инны Чуриловой, пишет газета. Затем последняя свой продала и два оставшихся фигурантки дела вели совместно.

При этом женщины поделили обязанности: так, Баязитова выполняла функции главного редактора и корреспондента, а Чурилова и Архарова искали клиентов, готовых размещать на каналах рекламу или антирекламу. Доходы от такой деятельности они делили в зависимости от степени участия в процессе.

Старший вице-президент ПСБ Ушаков, ранее глава краснодарского Стройбанка, в 2006 году был осужден за незаконную банковскую деятельность и подделку документов (ст. 172, 173 и 327 УК). Его приговорили к четырем с половиной годам и штрафу 550 тыс. руб. Однако в мае 2009 года Прикубанский райсуд Краснодара погасил судимость банкира, указывает «Коммерсантъ».

После этого Ушаков обратился в суд, требуя убрать негативные публикации о нем из поисковой выдачи Google, а также к Чуриловой, которая администрировала «Адские бабки», чтобы та удалила с канала аналогичные материалы.

Читайте на РБК Pro Pro От 2009-го до 2022-го: как офисы в Москве закалялись в кризисы От 2009-го до 2022-го: как офисы в Москве закалялись в кризисы Прогнозы Pro Ненадежный ВВП: почему мы неправильно оцениваем состояние экономики Ненадежный ВВП: почему мы неправильно оцениваем состояние экономики Статьи Pro «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании Статьи Pro Как менять дизайн бренда на разных этапах развития Как менять дизайн бренда на разных этапах развития Статьи Pro Что будет с мировой экономикой в случае конфликта между США и Китаем Что будет с мировой экономикой в случае конфликта между США и Китаем Статьи Pro Не боялся ничего, кроме перелетов: как Мухаммед Али стал чемпионом мира Не боялся ничего, кроме перелетов: как Мухаммед Али стал чемпионом мира Статьи Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Инструкции

По данным «Коммерсанта», с помощницей Ушакова Чурилова и Баязитова договорились о снятии с канала двух уже написанных заметок за 70 тыс. руб. и об установке месячного блока на последующие негативные публикации о банкире еще за 350 тыс. руб. За это Чурилова, как следует из показаний, получила 22 июня на свою банковскую карту 420 тыс. руб., которые разделила пополам с автором заметок Баязитовой.

18 июля Чурилова и Баязитова напомнили помощнице Ушакова, что оплаченный срок блокировки истекает, и предложили продлить соглашение на тех же условиях (350 тыс. руб. в месяц) или получить «скидку» за квартальный «блок на негатив»: в этом случае цена опускалась до 300 тыс. руб. в месяц.

В материалах дела говорится, что в тот же день Ушаков обратился с заявлением в полицию и попросил привлечь обеих к ответственности за вымогательство. Дальнейшие переговоры через чат-бот «Адских бабок» проходили под контролем оперативников.

Как считает защита обвиняемых, 900 тыс. руб., обозначенных Чуриловой за квартальный «блок на негатив», не хватало для обвинения по третьей, особо тяжкой части статьи УК о вымогательстве, поэтому помощница Ушакова отказалась от общения с ней и обратилась к Архаровой.

После этого «с учетом коммерческого интереса еще одного участника контракта» запрошенная обвиняемыми цена на квартальный блок на негатив возросла до 1,2 млн руб., «что и было зафиксировано полицейскими», указывает «Коммерсантъ».

Газета также пишет, что новые условия сделки устраивали всех, кроме Баязитовой, которая считала, что Ушакова надо «и дальше мочить».

Защита администраторов Telegram-каналов настаивает, что вымогательства не было: обвиняемые на законных основаниях распространяли общественно значимую информацию о судимости Ушакова, а доход намеревались получить за счет рекламы на раскрученном канале. «Заявитель [Ушаков], по сути, сам предложил им отказаться от намеченного плана, пообещав компенсировать недополученную прибыль», — считает адвокат Архаровой Елена Федулова.

По словам защитницы, во время допросов три обвиняемых дали следствию «последовательные и подробные» показания, которые подтверждают их непричастность к вымогательству. Заявления Чуриловой и Архаровой о признании вины, прозвучавшие на процессе по мере пресечения в Кузьминском райсуде Москвы, Федулова назвала следствием их «правовой безграмотности».