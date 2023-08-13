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Власти Ирака разблокируют Telegram

Власти Ирака решили разблокировать Telegram

Ирак снимет блокировку с мессенджера Telegram 13 августа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства коммуникаций республики.

В заявлении ведомства говорится, что решение о разблокировке принято после того, как «компания, владеющая платформой, отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть организации, которые допустили утечку данных граждан». Компания также «выразила полную готовность к общению с соответствующими органами».

В ответ на запрос Reuters представитель пресс-службы Telegram заявил, что «публикация личных данных без согласия запрещена условиями предоставления услуг Telegram, и такой контент обычно удаляется нашими модераторами». «Мы можем подтвердить, что наши модераторы заблокировали несколько каналов, предоставляющих персональные данные. Тем не менее, мы также можем подтвердить, что никакие личные пользовательские данные не запрашивались у Telegram и что они не были переданы третьим лицам», — сказал представитель компании.

Власти Ирака заблокировали Telegram на прошлой неделе. Министерство телекоммуникаций объяснило такое решение соображениями национальной безопасности и стремлением сохранить целостность личных данных пользователей. В заявлении ведомства говорилось, что оно попросило мессенджер закрыть «платформы, которые приводят к утечке данных официальных государственных учреждений и личных данных граждан <...> но компания не ответила и не взаимодействовала ни с одним из этих запросов».

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