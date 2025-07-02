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Технологии и медиа ,  
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Дуров назвал фейком сообщения об уходе Telegram из России

Павел Дуров назвал фейком сообщения об уходе Telegram из России
Информацию о том, что Telegram уходит из России, опубликовал телеграм-канал We TON со ссылкой на издание «Панорама». Под этой новостью затем появилась плашка «Проверка фактов» с сообщением, что Дуров не делал подобных заявлений
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Steffens / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что сообщения об уходе мессенджера из России — фейковые. Об этом он написал в своем канале.

«Изначально запущенная как шутка в сатирическом издании, новость быстро стала перепечатываться уже вполне серьезными каналами без пометок о юморе. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в телеграм-каналах», — сообщил Дуров.

Информацию о том, что Telegram уходит из России, опубликовал телеграм-канал We TON со ссылкой на издание «Панорама». Под этой новостью затем появилась плашка «Проверка фактов», на которую обратил внимание канал «Код Дурова». Под публикацией появился выделенный блок, оформленный как цитата, где сообщается, что Дуров не делал подобных заявлений. Под сообщением самой «Панорамы» об уходе Telegram подписано: «Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

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Основатель Telegram также опроверг сообщения о блокировке OSINT-каналов (занимаются сбором и публикацией данных из открытых источников) «по политическим причинам». Как он объяснил, в действительности «несколько каналов были кратковременно остановлены автоматическими скриптами» из-за публикации личных данных, но сообщения в СМИ появлялись уже после разблокировки и без упоминания об этом.

Кроме того, по словам Дурова, в прошлом месяце появилось недостоверное расследование об IP-адресах Telegram, которые подвергают угрозе данные пользователей. Он подчеркнул, что мессенджер уже более 12 лет отстаивает «право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации».

Дуров не исключил, что речь идет не о «безобидных ошибках журналистов», а о «целенаправленной кампании по дискредитации» мессенджера.

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Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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