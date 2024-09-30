WSJ рассказала, как Telegram стал «охотничьими угодьями» для спецслужб

Благодаря публичности каналов в Telegram и цифровому следу пользователей, правоохранительные ведомства раскрыли множество дел, тогда как прежде преступники общались на отдельных форумах в даркнете, выяснила WSJ

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Несмотря на использование Telegram преступниками разного уровня, мессенджер стал незаменимым инструментом правоохранительных ведомств для проникновения в преступные группировки даже без сотрудничества с руководством платформы, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников и бывших федеральных агентов.

В последние пять лет спецслужбы США неоднократно привлекали преступников к ответственности с помощью их собственных слов, опубликованных в полностью открытых телеграм-каналах, что сделало мессенджер «охотничьими угодьями» правоохранительных ведомств, отмечает издание.

До создания Teelgram преступники обычно полагались на сильно разрозненные форумы в даркнете, недоступные обычным пользователям, и власти могли закрыть их лишь с помощью судебных постановлений, причем легко отследить пользователей не удавалось. В случае с Telegram, его пользователи зачастую используют один и тот же аккаунт на десятках форумов, за счет чего следователи получают их «дорожную карту», объяснил газете бывший федеральный прокурор, расследовавший киберпреступления и онлайн-продажу наркотиков Сет Герц.

Но все же мессенджер более удобен для преступников, чем для следователей, полагает Эван Кольманн, консультант по борьбе с терроризмом, который работал в ФБР и давал показания в десятках дел, связанных с Telegram. По его оценке, находки правоохранительных ведомств в Telegram представляют собой «каплю в море».

WSJ приводит несколько примеров, когда особенности работы телеграм-каналов помогли правоохранительным ведомствам.

К примеру, в 2020 году федеральные агенты пытались перекрыть финансирование «Аль-Каиды» (группировка признана террористической и запрещена в России), и поначалу искали пути проникновения на форум с закрытым доступом и пытались найти улики в даркнете. Затем следователи выяснили, что группировка открыто обсуждала схему поступления денег в публичном канале в Telegram, упрашивая подписчиков прислать деньги на оружие для сирийских бойцов и указав для этого биткоин-адрес, что позволило властям США конфисковать деньги.

В сентябре 2024-го двоим американцам предъявили обвинения в управлении группой в Telegram с неонацистким уклоном, которая подстрекала подписчиков к убийствам на основании сексуальной ориентации или работы на госструктуры. В результате деятельности этой группы произошли многочисленные акты насилия. Для выдвижения обвинений использовали в том числе публичный характер каналов.

«Вряд ли найдется хоть одно приложение социальной сети, которое не использовалось бы преступниками, Telegram стремится максимально ограничить злоупотребления своей платформой», — заявил изданию главный операционный директор Telegram Майк Равдоникас.

Основателя мессенджера Павла Дуров задержали в Париже в конце августа по обвинению в недостаточной модерации контента. Бизнесмен затем пообещал ввести изменения, которые позволят улучшить взаимодействие с правоохранительными ведомствами.

Вскоре он объявил об обновлении условий обслуживания и политики конфиденциальности Telegram по всему миру. Telegram сможет раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. Для обнаружения опасного контента разработчики внедрили специального бота, отметил Дуров.