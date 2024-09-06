Дуров: между Telegram и Францией создали канал связи для борьбы с терроризмом

Дуров заявил о создании канала связи с Францией для борьбы с терроризмом

Между мессенджером Telegram и французскими властями был создан канал связи для борьбы с терроризмом, сообщил основатель программы Павел Дуров.

По его словам, у французских чиновников было много способов связаться с ним и попросить о помощи. «Как гражданин Франции, я был частым гостем по французском консульстве в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции», — отметил Дуров.

Основатель мессенджера напомнил, что если страна недовольна интернет-сервисом, то общепринятой практикой является начало судебного иска против самого сервиса. В случаях, когда договориться не удается, компания уходит из государства. Дуров уточнил, что так было в России и Иране.

Дурова задержали 24 августа по прилете в Париж. Ему предъявили ряд обвинений, в частности в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Только по одному этому обвинению грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Бизнесмена отпустили под залог €5 млн. Он должен дважды в неделю отмечаться в полиции и не может покидать Францию.

Telegram обвинения отвергает. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — заявило руководство мессенджера.