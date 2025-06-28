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Le Monde сообщила о появлении сервиса заказных убийств на основе Telegram

Le Monde: во Франции работает сервис заказных убийств UberKills на базе Telegram
С сервисом издание связывает убийство молодого человека в коммуне Воль-ан-Велен в апреле. Дуров, находящийся под следствием во Франции, ранее раскритиковал Le Monde за серию негативных статей о Telegram без запроса комментариев
Фото: Gilles Reboisson / EPA / ТАСС
Фото: Gilles Reboisson / EPA / ТАСС

Во Франции создали сервис заказных убийств под названием UberKills, который работает на основе Telegram, сообщает Le Monde.

В мессенджере заказчик пишет менеджеру сервиса, который передает нужные сведения и оружие исполнителю.

В частности, с UberKills издание связывает убийство молодого человека в коммуне Воль-ан-Велен на востоке страны в апреле. В Абделя Хакима Б. выстрелили трижды. По данным Le Monde мужчина был наркоторговцем, его завербовали через Telegram, как и подозреваемого в убийстве. Нападение транслировали в соцсети Snapchat.

Через несколько дней полиция нашла подозреваемого в убийстве — им оказался 18-летний Мохамед Г., его арестовали в доме родителей.

По информации Le Monde, в период пандемии в Telegram был создан сервис для наркокурьеров UberShit — его маскировали под службу доставки еды. Позднее в мессенджере создали сервис для заказных убийств UberKills.

Гонорары за нападения составляют тысячи евро, большинство исполнителей — несовершеннолетние, ранее вовлеченные в продажу наркотиков, отмечает издание.

В полиции Лиона Le Monde сообщили, что правоохранительные органы в последние три-четыре года фиксируют рост использования приложений и соцсетей для преступных целей, в частности, для торговли людьми. Новую систему в полиции назвали «уберизацией преступности».

Дуров раскритиковал Le Monde за негативные статьи про Telegram
Политика
Павел Дуров

В середине июня основатель Telegram Павел Дуров, находящийся под следствием во Франции, раскритиковал Le Monde за негативные статьи про Telegram. По его словам, за семь недель после его ареста в Париже французская газета выпустила 40 негативных статей о мессенджере.

В большинстве случаев издание не запрашивало комментарий платформы или игнорировало правки, которые ей присылали, отметил предприниматель. По мнению Дурова, это связано с попыткой раскрутить негативную историю о платформе. Выдвинутые против него обвинения предприниматель считает абсурдными.

В Telegram заявили, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а позицию, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере, назвали абсурдной. Дуров признал, что Telegram не идеален, но подчеркнул, что мессенджер не является «своего рода анархическим раем». В сентябре 2024 года он сообщил, что между мессенджером и французскими властями был создан канал связи для борьбы с терроризмом.

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Теги
Дарья Беспалько
Франция убийства мессенджер Telegram
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