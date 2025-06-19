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ПМЭФ-2025 ,  
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Горелкин назвал Telegram «беспокоящей государство сущностью»

Сюжет
ПМЭФ-2025
Из-за неисполнения закона о приземлении иностранных сервисов и предоставления «пространства для фейковых манипуляций» Telegram «беспокоит государство», заявил депутат Антон Горелкин. Сейчас власти решили «навязать» ему конкуренцию
Антон Горелкин
Антон Горелкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Месенджер Telegram — это «сущность, которая беспокоит государство». Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

В последние годы в законодательном сегменте регулирования СМИ произошло много изменений, напоминает Горелкин. Например, в традиционных медиа ограничено иностранное участие — оно не может превышать 20%. Также был принят закон, обязывающий новостные агрегаторы быть подконтрольными российскому юрлицу. А глобальные цифровые платформы обязаны исполнять закон о приземлении.

С учетом геополитической ситуации иностранные платформы «не спешат» исполнять закон о приземлении, отмечает Горелкин. По завершении специальной военной операции России на Украине этот процесс может ускориться, отмечает депутат, напоминая, что до 2022 года переговоры о приземлении велись даже с Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

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Telegram, по словам Горелкина, декларирует «определенную нейтральность в медиасекторе». Но эта нейтральность, по мнению депутата, «дает определенное пространство для фейковых манипуляций». «В случае с Telegram, поскольку пока приземления даже не видно на горизонте, государство выбрало творческую схему: попробовать навязать ему конкуренцию со стороны национального мессенджера с уникальным функционалом и возможностями», — заявил Горелкин.

Ранее государство уже блокировало Telegram в России. Летом 2017 года ФСБ потребовала от руководства мессенджера ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Telegram ответил на это отказом, из-за чего был заблокирован весной 2018-го года.

Тем не менее, спустя год после блокировки Telegram оставался в тройке самых популярных платформ в России. Летом 2020 года основатель компании Павел Дуров утверждал, что его аудитория в России насчитывает 30 млн пользователей при общей аудитории мессенджера в 400 млн. Платформу разблокировали в июне 2024 года. Роскомнадзор объяснял это решение позитивной оценкой «высказанной основателем Telegram готовности противодействовать терроризму и экстремизму».

Но летом 2025 года несколько российских СМИ вновь стали писать о возможном прекращении работы Telegram в стране. Этому предшествовало заявление председателя совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире «Соловьев Live» о том, что платформу в России нужно либо замедлить, либо заблокировать, чтобы все перешли в мессенджер Max от VK. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявлял, что ничего не знает о подобных планах.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным исследовательской компании Mediascope, в апреле 2025 года Telegram замыкал тройку лидеров интернет-сервисов в России по месячному охвату: этот показатель составлял 90,5 млн человек. Для сравнения, месячный охват WhatsApp — среди российских пользователей за тот же период достигал 97,4 млн, «ВКонтакте» — 93,8 млн, Google Поиска — 88 млн., а «Яндекс Поиска» — 85,2 млн.

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