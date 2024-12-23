Telegram впервые стал прибыльным

Благодаря монетизации: платным подпискам, внутренней валюте Telegram Stars и другим функциям — мессенджер впервые принес прибыль. Его общая выручка в этом году превысила $1 млрд — это в три раза больше, чем в 2023 году

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мессенджер Telegram впервые за три года монетизации стал прибыльным, сообщил его основатель Павел Дуров.

«В этом году количество подписчиков Telegram Premium утроилось, превысив 12 млн. Наши доходы от рекламы также выросли в несколько раз. В результате общая выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд и мы закрываем год с более чем $500 млн денежных резервов, не включая криптоактивы», — рассказал он.

Он отметил, что в этом году было запущено несколько обновлений в рамках монетизации: это звезды, мини-приложения, подарки, Telegram Business и Telegram Gateway и др. По мнению Дурова, это доказывает, что «платформы социальных сетей могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей».

В августе Павла Дурова задержали во Франции, его заподозрили в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за недостаточной модерации в Telegram и отказе от сотрудничества с властями. Предпринимателя отпустили, но расследование продолжается, ему запрещено покидать территорию Франции. На этом фоне мессенджер раскрыл статистику по блокировке каналов и контента.

Financial Times (FT) сообщала со ссылкой на финансовую отчетность Telegram, что за прошлый год выручка платформы составила $342 млн, операционные расходы — $108 млн, а общий убыток — около $173 млн после уплаты налогов.

В первой половине этого года, писала FT, Telegram продемонстрировал финансовые успехи. Доходы от рекламы у компании составили $120 млн (больше в два раза, чем годом ранее), продажи подписок $119 млн (против $32 млн). Также ей удалось заработать на продаже своей криптовалюты Toncoin. В целом доходы Telegram от продажи цифровых активов составили $353 млн, из них $348 млн — от продаж Toncoin.

Платная подписка Telegram Premium появилась в июне 2022 года. В сентябре этого года число подписчиков впервые превысило 10 млн пользователей. Telegram Stars или звезды появились на платформе в прошедшем июне, они представляют собой внутреннюю валюту для оплаты услуг в мини-приложениях.

Telegram Business объединяет в себе несколько функций, позволяющих указывать в аккаунте местоположение и часы работы компании, создавать чаты для общения с клиентами, использовать шаблоны для быстрых ответов и т. д. Telegram Gateway тоже была создана для бизнеса: функция позволяет проводить верификацию пользователей через отправку кодов внутри Telegram, а не по SMS, что дешевле и быстрее.

Компания рассматривает возможность выхода на IPO. В марте Дуров говорил, что Telegram получил предварительную оценку в «$30 млрд и более» перед потенциальным выходом на биржу.