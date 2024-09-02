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Задержание Павла Дурова ,  
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Южная Корея начала расследование против Telegram

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Задержание Павла Дурова
Расследование затруднено, так как Telegram не предоставляет данные об аккаунтах, распространяющих порно с дипфейками, но у Южной Кореи «есть собственные методы», сообщили в полиции. Сеул будет сотрудничать с Парижем
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Полиция Сеула начала расследование против Telegram, компанию подозревают в «пособничестве и подстрекательстве» к распространению порнографических изображений с дипфейками (реалистичной подменой фото-, аудио- и видеоматериалов, созданной с помощью искусственного интеллекта), сообщает Yonhap.

Глава Национального следственного управления полиции Южной Кореи У Чон Су заявил, что расследование затруднено, так как Telegram не предоставляет данных, таких как информация об аккаунтах и владельцах, не только южнокорейским властям, но и следственным органам других стран, например США.

«У нас есть собственные методы, и мы сделаем все возможное для расследования», — сказал У, добавив, что Сеул будет сотрудничать с правоохранительными органами Франции, где идет процесс над основателем платформы Павлом Дуровым.

В Южной Корее начнут борьбу с порнодипфейками в Telegram
Технологии и медиа
Фото:Carl Court / Getty Images

Yonhap отмечает, что это первое расследование против Telegram в Южной Корее. Оно касается восьми ботов, которые генерируют фейковые материалы с сексуальным контентом, а также каналов, распространяющих эти изображения. С 26 по 29 августа полиция получила 88 жалоб и выявила 24 подозреваемых. О проблеме распространения порнодипфейков говорил президент Юн Сок Ёль, не упомянув Telegram напрямую.

Отказ от сотрудничества с властями есть среди пунктов обвинения, которое Дурову предъявила французская прокуратура после задержания предпринимателя в аэропорту Ле Бурже. Французские следователи вменяют ему соучастие в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. После четырех дней под стражей Дурова отпустили под залог €5 млн, запретили покидать Францию и обязали отмечаться в полиции дважды в неделю.

В Telegram заявили, что модерация на платформе соответствует стандартам, команда мессенджера соблюдает законы ЕС, а винить основателя платформы в злоупотреблениях пользователей абсурдно.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Южная Корея Telegram дипфейк расследование Павел Дуров
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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