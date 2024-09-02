Южная Корея начала расследование против Telegram
Полиция Сеула начала расследование против Telegram, компанию подозревают в «пособничестве и подстрекательстве» к распространению порнографических изображений с дипфейками (реалистичной подменой фото-, аудио- и видеоматериалов, созданной с помощью искусственного интеллекта), сообщает Yonhap.
Глава Национального следственного управления полиции Южной Кореи У Чон Су заявил, что расследование затруднено, так как Telegram не предоставляет данных, таких как информация об аккаунтах и владельцах, не только южнокорейским властям, но и следственным органам других стран, например США.
«У нас есть собственные методы, и мы сделаем все возможное для расследования», — сказал У, добавив, что Сеул будет сотрудничать с правоохранительными органами Франции, где идет процесс над основателем платформы Павлом Дуровым.
Yonhap отмечает, что это первое расследование против Telegram в Южной Корее. Оно касается восьми ботов, которые генерируют фейковые материалы с сексуальным контентом, а также каналов, распространяющих эти изображения. С 26 по 29 августа полиция получила 88 жалоб и выявила 24 подозреваемых. О проблеме распространения порнодипфейков говорил президент Юн Сок Ёль, не упомянув Telegram напрямую.
Отказ от сотрудничества с властями есть среди пунктов обвинения, которое Дурову предъявила французская прокуратура после задержания предпринимателя в аэропорту Ле Бурже. Французские следователи вменяют ему соучастие в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. После четырех дней под стражей Дурова отпустили под залог €5 млн, запретили покидать Францию и обязали отмечаться в полиции дважды в неделю.
В Telegram заявили, что модерация на платформе соответствует стандартам, команда мессенджера соблюдает законы ЕС, а винить основателя платформы в злоупотреблениях пользователей абсурдно.