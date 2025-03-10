Власти Дагестана не увидели необходимости блокировать Telegram в регионе

В Дагестане вслед за Чечней выступили против блокировки Telegram, отметив, что ситуация в регионе остается стабильной. Мессенджер заблокировали в республиках в начале марта из-за его использования участниками беспорядков

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Необходимости в длительной блокировке Telegram в Дагестане нет, общественно-политическая ситуация была и остается стабильной, заявило минцифры региона.

«Отметим, блокировка Telegram создает определенные сложности. Многие пользователи вынуждены прибегать к использованию VPN-сервисов для доступа к мессенджеру, что повышает риски, связанные с утечкой личных данных и нарушением конфиденциальности», — сказал министр Юрий Гамзатов.

Он также обратил внимание, что в Дагестан приезжает много туристов и блокировка мессенджера создает трудности и для них.

«Надеемся, что федеральные органы власти найдут решение, которое позволит минимизировать негативные последствия блокировки, и смогут найти баланс между обеспечением безопасности и соблюдением прав граждан на свободное общение», — отметил глава дагестанского минцифры.

Гамзатов 6 марта сообщил, что в Дагестане и Чечне заблокировали Telegram, назвав это «вынужденной мерой». По его словам, решение о блокировке мессенджера было принято на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов после беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, из-за того что участники погрома, предположительно, общались с помощью Telegram.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказывал, что перед беспорядками в Сети распространилась инструкция по поведению в аэропорту из 19 пунктов. По оценкам источников РБК в дагестанском МВД, в беспорядках в аэропорту Махачкалы участвовали 1,2 тыс. человек. Более 200 из них были задержаны. Приговоры некоторым участникам погрома выносят до сих пор.

В Чечне назвали блокировку Telegram в республике необоснованной и нерациональной и увидели в этом «предвзятое отношение к республике». «Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?» — написал министр по национальной политике, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале.

Он назвал Чечню безопасным регионом, призвал снять блокировку и отметил, что вместо таких мер необходимо разработать стратегию борьбы с такими явлениями в рамках платформы.

По словам члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, мессенджер активно использовался «для координации беспорядков» в обеих республиках. Он допустил, что решение о блокировке Telegram в регионах может быть пересмотрено, если сервис изменит правила модерации и начнет удалять весь экстремистский контент.