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Технологии и медиа ,  
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В Еврокомиссии увидели угрозу в Telegram из-за фейковых новостей

В ЕК назвали Telegram проблемой из-за отсутствия контроля и фейковых новостей
Фейковые новости в Telegram распространяются в странах Евросоюза, «где есть русскоязычное меньшинство», считает вице-президент Еврокомиссии. Власти проверят число пользователей мессенджера и изучат принцип его работы
Фото: Edward Smith / Getty Images
Фото: Edward Smith / Getty Images

Россия и «другие враждебно настроенные» по отношению к Евросозу субъекты могут злоупотреблять отсутствием регулирования в Telegram для распространения фейковых новостей в восточных странах блока, считает заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам европейских ценностей и прозрачности Вера Юрова.

«Telegram — это проблема», — сказала она Bloomberg. По мнению вице-президента ЕК, мессенджер подконтролен российским властям, и он особенно распространен «в восточных странах-членах ЕС, где есть русскоязычное меньшинство». Основатель Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону говорил, что заявления о связях мессенджера с российскими властями выгодны конкурентам, которые «видят в этом простой способ дискредитировать» платформу.

Юрова назвала Telegram «особым случаем»: у платформы, по данным ее представителей, 42 млн пользователей в Евросоюзе. Это ниже порога в 45 млн, установленного законом ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Закон вступил в силу в феврале, он предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и нелегального контента для крупных платформ.

В Telegram обнаружили функцию проверки фактов
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам Юровой, сейчас власти проверяют, действительно ли у Telegram 42 млн пользователей в Евросоюзе. Если выяснится, что их больше, Брюсселю «придется глубоко разобраться в том, как работает» мессенджер.

Bloomberg ранее написал, что ЕК изучает методику подсчета пользователей Telegram и пытается установить, подпадает ли он под действие DSA. Представитель платформы сказал агентству, что мессенджер не способствует распространению дезинформации, поскольку его работа не опирается на алгоритмы. Он добавил, что компания работает над инструментом, который позволит национальным агентствам по проверке фактов добавлять проверенную информацию к постам.

27 мая канал «Код Дурова» сообщил, что в бета-версии Telegram для Android обнаружили функцию Fact Check («Проверка фактов»). Из исходного кода следует, что Telegram будет сотрудничать с агентствами (их смогут назначать правительства стран), которые занимаются проверкой информации, и в постах начнут появляться пояснения.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Telegram Еврокомиссия фейковые новости мессенджер
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