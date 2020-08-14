Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14:58
Очевидцы рассказали об акции у здания правительства в Минске Политика, 23:29 Посол России назвал значимым возвращение задержанных в Белоруссии россиян Политика, 23:14 За сутки в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом Общество, 23:10 Самые богатые чиновники и парламентарии 2019 года. Фотогалерея Общество, 22:58  Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева Экономика, 22:48 Telegram запустил видеозвонки в мессенджере Технологии и медиа, 22:37 Отец погибшего на митинге в Минске рассказал свою версию произошедшего Политика, 22:35 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 августа Общество, 22:33 В Петербурге загорелся деревоперерабатывающий цех Общество, 22:30 Количество диагностированных заражений COVID-19 в мире превысило 21 млн Общество, 22:28 Глава ЦИК узнала свой диван на видеообращении Тихановской Политика, 22:20 «Барселона» и «Бавария» играют в четвертьфинале Лиги чемпионов. Онлайн Спорт, 22:00 «Спартак» одержал победу в первом матче после судейского скандала Спорт, 21:59 В Еврокомиссии оценили готовность стран ЕС ввести санкции против Минска Политика, 21:54
Технологии и медиа ,  
0 

Telegram запустил видеозвонки в мессенджере

Telegram официально запустил функцию видеозвонков в приложении. Пока она доступна только для пользователей Android
Фото: Valentin Wolf / imagebroker / Global Look Press
Фото: Valentin Wolf / imagebroker / Global Look Press

Telegram представил видеозвонки в приложении для Android, сообщается на сайте мессенджера.

«2020 год показал, что мир нуждается в надежных инструментах для видеосвязи, и сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложении для Android (на iOS звонки станут доступны как только это будет возможно)», — говорится в сообщении.

Для видеозвонка нужно нажать кнопку со значком камеры в профиле пользователя. В ходе разговора можно переключаться между голосовым звонком и видеозвонком, а также переписываться в чатах — для этого видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана.

Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное, или сквозное, шифрование — когда доступ к информации есть только у людей, участвующих в общении. «Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране вы и ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков», — добавили в Telegram.

Дуров заявил о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» Telegram
Технологии и медиа
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

В мессенджере также пояснили, почему функция видеозвонков пока не доступна пользователям iOS. По информации Telegram, это произошло из-за того, что модераторы Apple не успели вовремя проверить новую версию приложения.

Создатель мессенджера Павел Дуров в апреле сообщил о том, что в этом году Telegram планирует запустить и групповые видеозвонки. Он также отметил, что ограничения из-за пандемии коронавируса показали, как необходим надежный инструмент видеосвязи. Но одновременно безопасных и удобных в использовании приложений для групповых видеозвонков сейчас нет, добавил он.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Ранее функцию групповых видеочатов ввела социальная сеть Facebook. Там пообещали, что одновременно общаться в них смогут до 50 человек. Расширил функцию видеозвонков и мессенджер WhatsApp. Число участников видеоконференций в нем увеличили с четырех до восьми.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Telegram, видеозвонки
Материалы по теме
Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok
Технологии и медиа
В Telegram в тестовом режиме добавили видеозвонки
Технологии и медиа
«ВКонтакте» запустила сервис групповых видеозвонков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter