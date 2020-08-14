Telegram запустил видеозвонки в мессенджере

Telegram официально запустил функцию видеозвонков в приложении. Пока она доступна только для пользователей Android

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Telegram представил видеозвонки в приложении для Android, сообщается на сайте мессенджера.

«2020 год показал, что мир нуждается в надежных инструментах для видеосвязи, и сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложении для Android (на iOS звонки станут доступны как только это будет возможно)», — говорится в сообщении.

Для видеозвонка нужно нажать кнопку со значком камеры в профиле пользователя. В ходе разговора можно переключаться между голосовым звонком и видеозвонком, а также переписываться в чатах — для этого видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана.

Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное, или сквозное, шифрование — когда доступ к информации есть только у людей, участвующих в общении. «Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране вы и ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков», — добавили в Telegram.