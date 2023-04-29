Суд в Бразилии спустя три дня отменил блокировку Telegram

Судья посчитал, что решение о полном запрете мессенджера в Бразилии препятствует свободе общения. Однако инстанция оставила в силе ежедневный штраф с $200 тыс. за неисполнение требований о выдаче сведений

Суд в Бразилии отменил решение о блокировке мессенждера Telegram, сообщает G1.

Судья Флавио Лукас посчитал, что полный запрет на использование мессенджера в стране «не является разумным» и препятствует свободе общения тысяч людей. Однако суд оставил в силе штраф в размере 1 млн реалов (около $200 тыс.) в день за непредоставление информации, которую запросило следствие. Речь идет о данных администраторов и участников каналов с неонацистским контентом.

Суд Бразилии постановил заблокировать мессенджер три дня назад, 26 апреля. Это произошло после того, как полиция потребовала от Telegram передать данные администраторов неонацистских групп, возможно, причастных к нападению на школу в Аракрусе, при котором погибли четыре человека и десять получили ранения. Полиция выяснила, что 16-летний стрелок взаимодействовал с антисемитскими группами в Telegram. Как передавал G1, после происшествия мессенджер поделился частью запрошенных сведений, но не предоставил номера телефонов.

Основатель мессенджера Павел Дуров пообещал обжаловать решение. Он сообщил, что компания не станет выдавать властям Бразилии конфиденциальные сведения, так как не может их получить по технологическим причинам. Дуров напомнил, что ранее Россия, Иран и Китай уже «запрещали Telegram из-за нашей принципиальной позиции в вопросе прав человека», и добавил, что если местные законы противоречат миссии мессенджера по свободе слова, компания предпочтет покинуть этот рынок.

Бразильский суд уже выносил решение о блокировке Telegram в марте 2022 года, объяснив это тем, что компания не выполнила требование о блокировке профилей, распространяющих, по данным властей, ложную информацию. Дуров после этого сообщил, что инстанция направляла запросы а старый адрес электронной почты Telegram, поэтому компания могла пропустить распоряжения суда. Через два дня решение о блокировке отменили.