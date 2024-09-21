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Задержание Павла Дурова ,  
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Le Figaro рассказала, как задержание Дурова изменило политику Telegram

Figaro: после ответов Telegram Франции запросы стали поступать из других стран
Сюжет
Задержание Павла Дурова
По данным Le Figaro, когда Telegram стал отвечать на запросы французских властей после задержания Дурова, мессенджеру начали поступать запросы от США, Южной Кореи и Бельгии

После того, как мессенджер Telegram начал отвечать на запросы французских властей, они также начали поступать от других зарубежных стран, сообщает Le Figaro

По данным издания, такие запросы, в частности, поступали от США, Южной Кореи и Бельгии. «Это сотрудничество уже принесло пользу всем европейским странам, входящим в Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст)», — сказал газете источник.

Дуров «пообещал сотрудничать с французским правосудием и обеспечить выполнение его требований», утверждает Le Figaro.

Ранее Liberation писала, что  Telegram начал менять свою стратегию и отвечать на запросы французских властей сразу после задержания Дурова в парижском аэропорту 24 августа.

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По данным газеты, мессенджер выполнил запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) Национальной полиции Франции в рамках нескольких уголовных расследований и предоставил материалы, которые могут идентифицировать некоторых подозреваемых. В частности, речь идет о делах, связанных с педофилией.

«Дверь действительно открывается», — заявила изданию глава отдела киберпреступности парижской прокуратуры Джоанна Брусс.

Также перемены в политике Telegram подтвердили в федеральной прокуратуре Бельгии: «Мы действительно видим, что в последнее время Telegram более склонен сотрудничать с правосудием».

24 августа Павла Дурова задержали по прилете в парижском аэропорту Ле Бурже. Спустя четыре дня его отпустили под залог в размере €5 млн. Дуров обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке, ему запрещено покидать Францию.

Бизнесмена подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает Дурова соучастником в распространении наркотиков, детской порнографии, мошенничестве и прочем, сочли французские власти. В связи с этим его внесли в список разыскиваемых лиц в феврале этого года.

В Telegram заявили, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а позицию, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере, назвали абсурдной. Сам Дуров признал, что Telegram не идеален, но подчеркнул, что мессенджер не является «своего рода анархическим раем».

В начале сентября Telegram обновил политику модерации: теперь пользователи могут сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах. Также из мессенджера удалили функцию «Люди рядом», которую использовало менее 0,1% пользователей. Она, по словам Дурова, стала причиной проблем с ботами и мошенниками. До этого пользователи отмечали, что в разделе «Люди рядом» можно было найти объявления о продаже наркотиков и другой запрещенный контент. Кроме того, исчезла возможность загрузки контента в инструмент для ведения блогов Telegraph, которым, как сказал основатель мессенджера, «по-видимому, злоупотребляли анонимные пользователи».

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Telegram Павел Дуров сотрудничество Франция запросы
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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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