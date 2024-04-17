Дуров опроверг связь Telegram с российскими властями

Заявления о том, что Telegram связан с российскими властями, выгодны конкурентам, которые видят угрозу в быстром развитии мессенджера, считает Дуров

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Утверждения о том, что Telegram подконтролен российским властям, распространяют люди, которые имеют «очень ограниченное представление» о том, откуда появился мессенджер. От этом основатель платформы Павел Дуров заявил в интервью Такеру Карлсону.

«Возможно, их могут поощрять наши конкуренты, которые видят в этом простой способ нас дискредитировать, потому что, вы видите, Telegram распространяется со скоростью лесного пожара», — считает он. По словам предпринимателя, в мессенджере ежедневно регистрируются 2,5 млн пользователей, их общее число достигло 900 млн, что стало «своего рода угрозой» для конкурирующих игроков.

«Я не удивлен, что существует такое мнение, потому что наши конкуренты тратят десятки миллиардов на маркетинг и известны тем, что используют PR для подобных кампаний», — сказал Дуров.

Идея создать Telegram пришла Дурову, когда он еще был в России и попал в «очень стрессовую ситуацию», рассказал бизнесмен. По его словам, когда Дуров еще руководил соцсетью «Вконтакте», власти потребовали от него предоставить личные данные организаторов протестов на Украине. Он отказался, после чего к нему приходили с обыском силовики. По словам Дурова, ему предложили два варианта: либо подчиняться требованиям российского руководства, либо продать долю во «Вконтакте», уйти с поста генерального директора и покинуть страну. «Я выбрал последнее», — сказал он.

Дуров сообщил, что решил создать Telegram, потому что «понял, что не существует безопасных средств коммуникации».

Дуров был уволен с поста гендиректора «Вконтакте» весной 2014 года. После этого он сообщил, что находится не в России и не планирует возвращаться, поскольку страна «не совместима с интернет-бизнесом».

У российских властей ранее возникали претензии к Telegram. В частности, в апреле 2018 года Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора постановил заблокировать мессенджер из-за отказа разработчиков делиться с ФСБ ключами для дешифровки сообщений. Ведомство вело блокировку IP-адресов серверов, используемых мессенджером, но, несмотря на это, он в целом оставался доступным на территории страны и с компьютеров, и с мобильных устройств. В июне 2020-го создатель Дуров заявил, что Роскомнадзор принял решение официально разблокировать Telegram. Ведомство объяснило это готовностью руководства «противодействовать терроризму и экстремизму».

В марте этого года, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в Кремле призвали Дурова внимательнее следить за тем, что происходит на платформе.