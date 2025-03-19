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Технологии и медиа ,  
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Шадаев заявил о наличии возможности блокировки контента в Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

У Минцифры Россиии есть определенные технические средства для ограничения доступа к незаконному контенту в мессенджере Telegram, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается Telegram, то определенные возможности блокировать незаконный контент у нас есть. Я не могу сказать, что это, условно, [на] 100% опция», — сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Он подчеркнул, что министерство действует в этом вопросе осторожно, в том числе с точки зрения регистрации собственников канала.

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Также на заседании глава Минцифры сообщил, что с 1 апреля на портале госуслуг начнет работать новый сервис, позволяющий россиянам проверить, какие сим-карты зарегистрированы на их имя.

«Техническая готовность есть. В первые часы и дни могут быть какие-то сбои, но в целом мы готовы к запуску сервиса», — отметил он.

Шадаев подчеркнул, что новый инструмент поможет выявлять сим-карты, оформленные на человека, но используемые мошенниками. О разработке сервиса он впервые заявил 19 февраля на форуме «Кибербезопасность в финансах».

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Минцифры Максут Шадаев Telegram блокировка
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