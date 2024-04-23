Дуров: удаление Telegram из App Store в Китае не повлияло на число пользователей

Дуров назвал удаление Telegram из App Store в Китае шагом против Apple

Удаление Telegram из китайского App Store не повляило на число пользователей мессенджера в стране, заявил основатель платформы Павел Дуров.

Он отметил, что, хотя для доступа к Telegram в Китае нужен VPN, мессенджер остается самым загружаемым мобильным приложением в Китае на платформе Android. «Китайцы умны — им нравится Telegram, и они находят способ его использовать», — написал Дуров.

Изъятие мессенджер из китайского App Store по требованию властей страны предприниматель назвал шагом против самой Apple. «Власти Китая заставляют все больше своих граждан переходить с iPhone на Android-смартфоны производства китайских компаний, таких как Xiaomi... <...> Доля рынка iPhone в Китае будет продолжать сокращаться», — отметил Дуров.

Власти Китая потребовали от Apple удалить из китайского App Store также мессенджер WhatsApp и сервис Threads (принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) по требованию китайских властей.

В 2023-м некоторым госслужащим в Китае запретили использовать iPhone и другие зарубежные устройства на работе, объяснив это рисками для национальной безопасности. На этом фоне продажи iPhone в первом квартале 2024 года упали на 10%, до 50,1 млн устройств.