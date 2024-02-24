Как Telegram обогнал в России Сбербанк и Wildberries. Инфографика
Среднесуточный охват Telegram достиг 47% — то есть почти половина населения страны хотя бы раз в сутки используют мессенджер, следует из данных Mediascope (есть у РБК).
По этому показателю мессенджер уступил только WhatsАpp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) — 67%, «Яндексу» — 56% и Google — 53%.
Telegram обогнал по охвату «ВКонтакте» (45%), YouTube (44%), Сбербанк (37%) и Wildberries (23%).
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