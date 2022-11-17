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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили о росте популярности российских телеграм-каналов

Минобороны Украины заявило о росте популярности в стране пророссийских телеграм-каналов
Как указала замминистра обороны Украины, несмотря на неоднократные публикации списков телеграм-каналов, якобы связанных с российскими властями, население Украины все чаще подписывается на эти ресурсы
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Минобороны Украины выразило озабоченность фактом, что миллионы жителей республики подписаны на телеграм-каналы, которые, как считают в ведомстве, связаны с российскими властями, и эта аудитория растет. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

«Миллионы украинцев сегодня подписаны на телеграм-каналы, которые заполняются и ведутся Российской Федерацией и ее представителями. Мы неоднократно публиковали этот список, но, к сожалению, их украинская аудитория почему-то продолжает расти», — заявила Маляр.

Замминистра указала, что Россия использует Telegram «для проведения своих информационных операций» и в результате в украинском обществе отмечаются «раздор, паника и уныние». Она призвала граждан противодействовать этому влиянию, «фильтруя свои подписки во избежание дестабилизации морально-психологического состояния».

После начала спецоперации на Украине киевские власти, как и российские, неоднократно обвиняли друг друга в ведении информационной войны. На фоне этого Владимир Путин предложил создать государственную систему защиты информации. Он обратил внимание на возросшее после начала спецоперации на Украине число кибератак на российские информационные системы и призвал «укреплять оборону отечественного цифрового пространства».

В мае президент России подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности. Документ обязывает госструктуры предоставлять доступ к принадлежащим им или используемым ими ресурсам ФСБ для мониторинга и выполнять указания спецслужбы по результатам этих проверок. Госорганам с 2025 года будет запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
телеграм Telegram Минобороны Украины информационные войны
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