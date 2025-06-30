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Технологии и медиа ,  
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Би-би-си рассказал о распространении напечатанного на 3D-принтере оружия

Напечатанное на 3D-принтере оружие становится все более доступным и распространяется в том числе через Facebook и Telegram, сообщил Би-би-си. Эксперты говорят, что такое оружие может стать «оружием выбора» для преступников

Напечатанное на 3D-принтере может стать «оружием выбора» для тех, кто планирует насильственные преступления по всему миру, заявил эксперт из американской организации по контролю над оружием Everytown fo Gun Safety Ник Суплина в интервью Би-би-си.

«Материалы стали лучше, стоимость снизилась, а доступ к чертежам — как никогда прост», — отмечает он.

Напечатанное на 3D-принтере оружие часто называют «призрачным» (ghost gun). Это огнестрельное оружие, которое можно собрать с помощью 3D-принтера, загружаемых чертежей и некоторых базовых материалов. Оно разрабатывается таким образом, чтобы обходить законы о контроле за оружием, говорится в материале.

Как отмечает Би-би-си, тревогу вызывает то, что напечатанное на 3D-принтере оружие необязательно покупать в готовом виде: можно купить некоторые составляющие и собрать пистолет самостоятельно по доступным инструкциям.

«Вы по сути сам себе мастер-оружейник», — подчеркивает исследователь из Королевского колледжа Лондона Раджан Басра. При этом, добавил он, это все же не так просто, как «распечатать лист А4 на офисном принтере».

В последнее время напечатанное на 3D-принтере оружие изымалось, например, в рамках уголовного дела об убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Обвиняемый в убийстве Луиджи Манджоне при задержании имел при себе самодельный «пистолет-призрак», предположительно напечатанный на 3D-принтере, говорили в полиции.

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Фото:Gilles Reboisson / EPA / ТАСС

Би-би-си провел расследование о распространении такого оружия в Интернете, в частности в соцсетях Telegram, Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), а также на сайтах, предлагающих практические руководства. Журналисты обратили внимание на рекламные объявления о продаже подобного оружия в базе Meta. Многие из них, выяснил Би-би-си, перенаправляют потенциальных покупателей в каналы Telegram или чаты WhatsApp.

Журналисты обнаружили в Telegram каналы, где демонстрировался ассортимент оружия. Один из аккаунтов с более чем 1 тыс. подписчиков, утверждал, что доставляет оружия по всему миру. Журналисты связались с ним и спросили о возможности поставки напечатанного на 3D-принтере оружия в Великобританию, несмотря на запрет на продажу оружия в стране.

Предполагаемый продавец предложил модель Liberator, которая считается первым в мире широко доступным пистолетом, напечатанным на 3D-принтере, способным производить одиночный выстрел, а также деталь Glock switch, которая превращает пистолет в автоматическое оружие. За поставку он потребовал £160 (около $220) в биткоинах, а затем предложил перевести средства на британский банковский счет.

В Telegram в ответ на запрос Би-би-си заявили, что этот аккаунт был удален за нарушение политики мессенджера. «Продажа оружия прямо запрещена условиями предоставления услуг Telegram и удаляется при обнаружении. Модераторы, обладающие специальными инструментами на базе ИИ и машинного обучения, активно отслеживают общедоступные разделы платформы и обрабатывают жалобы, чтобы каждый день удалять миллионы вредоносных материалов, включая объявления о продаже оружия», — сказал представитель платформы.

В Meta телеканалу заявили, что рекламные объявления о «призрачном оружии» были «автоматически отключены в соответствии с нашими правилами», и добавили, что наличие рекламы в их рекламной базе «не обязательно означает, что объявление все еще активно или доступно для просмотра».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
3D-принтер оружие реклама Би-би-си Telegram
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