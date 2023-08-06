В Ираке заблокировали Telegram
В Ираке заблокировали Telegram по соображениям национальной безопасности и для сохранения целостности личных данных пользователей, заявило министерство телекоммуникаций страны, передает Reuters.
В заявлении ведомства говорится, что оно попросило мессенджер закрыть «платформы, которые приводят к утечке данных официальных государственных учреждений и личных данных граждан <...> но компания не ответила и не взаимодействовала ни с одним из этих запросов».
«Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу выражения мнений и коммуникации без ущерба для безопасности государства и его институтов», — подчеркнули в ведомстве.
В конце апреля суд в Бразилии постановил заблокировать Telegram после того, как полиция потребовала от мессенджера передать данные администраторов неонацистских групп, возможно, причастных к нападению на школу в Аракрусе, при котором погибли четыре человека и десять получили ранения. Полиция выяснила, что 16-летний стрелок взаимодействовал с антисемитскими группами в Telegram. Как передавал G1, после происшествия мессенджер поделился частью запрошенных сведений, но не предоставил номера телефонов.
Несколько дней спустя решение о блокировке мессенджера частично отменили, но оставили в силе штраф в размере $200 тыс. в день.
Позже, в середине мая, Telegram предупредил о возможной остановке работы в Бразилии из-за законопроекта о фейковых новостях. Он подразумевает, что компании, поисковые системы и мессенджеры должны будут самостоятельно искать материалы с ложной информацией и отчитываться о них, а также вводит ответственность за несоблюдение этих требований.
В Telegram выразили опасение, что в этом случае модераторам придется превентивно удалять «любые мнения по спорным вопросам», которые расходятся с правительственной точкой зрения. Представители мессенджера заявили, что закон «положит конец свободе выражения мнений».
Бразильское руководство посчитало, что Telegram «нападает на Национальный конгресс, судебную систему, верховенство права и бразильскую демократию», так как «обманным путем искажает дискуссию и дебаты о регулировании социальных сетей», занимаясь «подстрекательством пользователей к принуждению парламентариев». Суд обязал мессенджер удалить сообщение с критикой законопроекта.
Инициативу критиковал также Google, Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и другие технологические компании. Пока законопроект не был одобрен верхняя палата Национального конгресса), после чего его направили палатой депутатов; там он обсуждается более трех лет, отмечал Globo.