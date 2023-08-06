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В Ираке заблокировали Telegram

Власти Ирака заблокировали Telegram из соображений безопасности
Власти Ирака заблокировали Telegram, обосновав это соображениями нацбезопасности и сохранением целостности личных данных пользователей. По их словам, Telegram не ответил на просьбы закрыть «платформы», которые приводят к утечкам
Багдад, Ирак
Багдад, Ирак (Фото: Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press)

В Ираке заблокировали Telegram по соображениям национальной безопасности и для сохранения целостности личных данных пользователей, заявило министерство телекоммуникаций страны, передает Reuters.

В заявлении ведомства говорится, что оно попросило мессенджер закрыть «платформы, которые приводят к утечке данных официальных государственных учреждений и личных данных граждан <...> но компания не ответила и не взаимодействовала ни с одним из этих запросов».

«Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу выражения мнений и коммуникации без ущерба для безопасности государства и его институтов», — подчеркнули в ведомстве.

В конце апреля суд в Бразилии постановил заблокировать Telegram после того, как полиция потребовала от мессенджера передать данные администраторов неонацистских групп, возможно, причастных к нападению на школу в Аракрусе, при котором погибли четыре человека и десять получили ранения. Полиция выяснила, что 16-летний стрелок взаимодействовал с антисемитскими группами в Telegram. Как передавал G1, после происшествия мессенджер поделился частью запрошенных сведений, но не предоставил номера телефонов.

Несколько дней спустя решение о блокировке мессенджера частично отменили, но оставили в силе штраф в размере $200 тыс. в день.

Позже, в середине мая, Telegram предупредил о возможной остановке работы в Бразилии из-за законопроекта о фейковых новостях. Он подразумевает, что компании, поисковые системы и мессенджеры должны будут самостоятельно искать материалы с ложной информацией и отчитываться о них, а также вводит ответственность за несоблюдение этих требований.

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В Telegram выразили опасение, что в этом случае модераторам придется превентивно удалять «любые мнения по спорным вопросам», которые расходятся с правительственной точкой зрения. Представители мессенджера заявили, что закон «положит конец свободе выражения мнений».

Бразильское руководство посчитало, что Telegram «нападает на Национальный конгресс, судебную систему, верховенство права и бразильскую демократию», так как «обманным путем искажает дискуссию и дебаты о регулировании социальных сетей», занимаясь «подстрекательством пользователей к принуждению парламентариев». Суд обязал мессенджер удалить сообщение с критикой законопроекта.

Инициативу критиковал также Google, Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и другие технологические компании. Пока законопроект не был одобрен верхняя палата Национального конгресса), после чего его направили палатой депутатов; там он обсуждается более трех лет, отмечал Globo.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Ирак Telegram блокировка
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