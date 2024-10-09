Украинский регулятор призвал к полной блокировке Telegram

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Украинский национальный совет по ТВ и радио потребовал полностью заблокировать мессенджер Telegram на Украине, передает «Страна».

«Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Телеграмм будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы «Одноклассники», «ВКонтакте» и все сервисы компаний «Яндекс» и «Mail.ru (компания переименована в VK. — РБК)», — говорится в сообщении.

Нацсовет также сообщил, что уже запретил своим сотрудникам использовать Telegram на служебных компьютерах.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко еще этой весной исключал возможность полного запрета мессенджера. «Запретить/заблокировать Telegram в Украине невозможно, и сейчас этот вопрос так не стоит. Поверьте, знаю, о чем говорю», — говорил он.

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