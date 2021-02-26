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СМИ узнали об убытках и проблемах Telegram

Telegram планирует разместить облигации на $1 млрд среди ограниченного круга инвесторов, чтобы выплатить инвесторам $600 млн долгов, срок погашения которых истекает в конце апреля, узнал VTimes
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Telegram постоянно терпит убытки, группе не хватает капитала, а активы не покрывают обязательства. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность группы за 2018-2020 годы сообщил VTimes.

По его информации, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн. Для этого, как сообщал ранее «Коммерсантъ», владеющая месенджером компания Telegram Group Inc. планирует привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, а команда мессенджера обещает набор проектов по монетизации Telegram, говорится в статье.

Документы, в которых описаны проблемы, планы и финансовые показатели Telegram, команда мессенджера направила потенциальным покупателям облигаций в конце 2020 года. Их подлинность и актуальность VTimes подтвердил один из получателей рассылки.

В документах говорится, что 2018 и 2019 годы Telegram закончил с убытками $172,7 млн и $150,9 млн соответственно. Обязательства превышали активы — на $245 млн и $418 млн. За первую половину 2020 года компании не удалось разрешить проблему: сохранился дефицит в $172 млн.

СМИ узнали о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд
Технологии и медиа
Фото:Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

За 2,5 года, которые охватывает отчетность, группа не получала доход от операционной деятельности. В то же время в первом полугодии 2020 года она получила прибыль в размере $151,3 млн — помог разовый доход $303 млн в результате переоценки задолженностей перед инвесторами, говорится в документе.

Большую часть средств от размещения облигаций Telegram планирует направить на покрытие долгов перед инвесторами — на это может пойти $684 млн, следует из презентации компании.

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Всего после провала блокчейн-проекта TON Telegram должен был вернуть $1,75 млрд 175 инвесторам. По данным на декабрь, компания вернула инвесторам $770 млн, еще около $443 млн рефинансировала в кредиты, а по $6 млн пока не рассчиталась. Все займы ей нужно оплатить до 30 апреля.

С учетом того, что Telegram пообещала вернуть инвесторам, которые согласились рефинансировать инвестиции в TON в кредиты по 110% от их вложений, общая сумма долга на середину 2020 года составила около около $626 млн, подсчитал VTimes.

Дуров объявил о начале монетизации Telegram. Что важно знать
Технологии и медиа
Фото:Александр Земляниченко / AP

Средства, оставшиеся после погашения долгов, компания планирует распределить следующим образом: 35% вложить в собственные серверы и сетевое оборудование, 25% потратить на верификацию пользователей (компания отправляет каждому пользователю при регистрации СМС-сообщение, чтобы убедиться в актуальности его номера), по 15% — на вознаграждение сотрудникам и на аренду места в центрах обработки данных, по 5% — на интернет-провайдеров и техподдержку.

Telegram планирует разместить облигации со сроком погашения в 2026 году и номиналом не менее $200 тыс. на Международном рынке Лондонской фондовой биржи. Эмитентом выступит головная структура — Telegram Group Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских Островах. Если Telegram проведет IPO, держатели бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения, подтвердил VTimes информацию, полученную «Коммерсантом».

Погашать облигации Telegram планирует за счет монетизации мессенджера, где основным станет заработок на рекламе. Помимо этого, Telegram планирует продавать платные стикеры, внедрять в чаты игры, создавать дополнительные сервисы для корпоративных клиентов и организовать платформу для продаж.

Первая попытка монетизировать Telegram обернулась неудачей. В начале 2018 года компания привлекла $1,7 млрд на запуск блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. Запустить TON планировали в октябре 2019 года, однако за несколько дней до этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила на проект временный судебный запрет, посчитав, что Telegram размещает в США ценные бумаги без надлежащей регистрации.

Представители Telegram настаивали, что токены нельзя считать ценными бумагами, но в итоге суд встал на сторону SEC, и в мае 2020 года основатель Telegram Павел Дуров официально объявил, что платформа TON не будет запущена и участие Telegram в проекте завершено. По решению суда Telegram должен вернуть инвесторам $1,22 млрд и $18,5 млн компенсации. В июне 2020 года Дуров сообщил, что компания выплатила более $1,2 млрд напрямую или в виде кредитов.

Автор
Виктория Полякова
Telegram
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