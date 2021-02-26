СМИ узнали об убытках и проблемах Telegram

Telegram планирует разместить облигации на $1 млрд среди ограниченного круга инвесторов, чтобы выплатить инвесторам $600 млн долгов, срок погашения которых истекает в конце апреля, узнал VTimes

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Telegram постоянно терпит убытки, группе не хватает капитала, а активы не покрывают обязательства. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность группы за 2018-2020 годы сообщил VTimes.

По его информации, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн. Для этого, как сообщал ранее «Коммерсантъ», владеющая месенджером компания Telegram Group Inc. планирует привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, а команда мессенджера обещает набор проектов по монетизации Telegram, говорится в статье.

Документы, в которых описаны проблемы, планы и финансовые показатели Telegram, команда мессенджера направила потенциальным покупателям облигаций в конце 2020 года. Их подлинность и актуальность VTimes подтвердил один из получателей рассылки.

В документах говорится, что 2018 и 2019 годы Telegram закончил с убытками $172,7 млн и $150,9 млн соответственно. Обязательства превышали активы — на $245 млн и $418 млн. За первую половину 2020 года компании не удалось разрешить проблему: сохранился дефицит в $172 млн.