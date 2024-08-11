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Технологии и медиа ,  
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Telegram столкнулся с угрозой блокировки в Турции

Sabah: Telegram столкнулся с угрозой блокировки в Турции
Telegram могут заблокировать в Турции из-за игнорирования предупреждений об удалении каналов с пропагандой азартных игр и продажей наркотиков, пишут Türkiye и Sabah. Число пользователей мессенджера в стране — около 8 млн
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Управление по информации и коммуникационным технологиям Турции (BTK) вынесло более 1 тыс. предупреждений о наличии противоправного контента в Telegram, не получило ответа, и теперь мессенджер могут заблокировать, пишут Türkiye и Sabah.

Речь идет о телеграм-каналах, с помощью которых осуществляется продажа наркотиков, а также ведется пропаганда азартных игр, проституции и педофилии, отмечают газеты. 

По данным Sabah, если мессенджер не предпримет никаких действий, то его блокировка в Турции станет «более вероятной». Издания не уточняют, в какие сроки Telegram должен удалить незаконный контент.

Турция занимает 10-е место в мире по количеству пользователей Telegram (около 8 млн).

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Стамбул

2 августа турецкие власти заблокировали Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). NTV объяснял это решение удалением публикаций с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. В частности, глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал действия платформы «очень явной и очевидной попыткой цензуры».

Meta в октябре 2023 года осудила нападение боевиков на Израиль и предупредила, что принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram будут блокировать публикации под авторством ХАМАС. Удалению также подлежат посты с поддержкой палестинского движения.

Доступ к Instagram вернули 10 августа. По словам министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, в ходе переговоров с представителями платформы они пообещали выполнить условия Анкары. Чиновник уточнил, что речь в том числе идет о «цензуре» в отношении контента и об удалении материалов, которые запрещены турецким законодательством.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Турция Telegram блокировка контент
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