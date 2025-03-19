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Технологии и медиа ,  
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Число ежемесячных активных пользователей Telegram превысило миллиард

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Мессенджер Telegram набрал более 1 млрд ежемесячных активных пользователей, став вторым по популярности сервисом для обмена сообщениями в мире после WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена) без учета китайского WeChat, сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Он отметил, что увеличились также показатели вовлеченности пользователей. По данным Дурова, в среднем каждый открывает Telegram 21 раз в день и проводит в нем 41 минуту.

Существенно выросла и прибыль компании — в 2024 году она составила $547 млн. Дуров утверждает, что администрация мессенджера WhatsApp на протяжении многих лет пыталась копировать функции Telegram, а также вкладывала миллиарды в лоббирование и PR-кампании. Однако Telegram продолжил расти, стал прибыльным и сохранил независимость.

«И это только начало», — посули предприниматель.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

17 марта Дуров подтвердил, что покинул Францию и вернулся в Дубай. В своем телеграм-канале он выразил радость по поводу возвращения и поблагодарил юристов, команду, а также миллионы пользователей за поддержку.

Основатель Telegram был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года в рамках расследования о недостаточной модерации контента в мессенджере. Ему предъявили обвинения по шести пунктам, включая отказ предоставлять данные по запросу французских властей. После нескольких дней ареста его отпустили под залог в €5 млн с обязательством дважды в неделю отмечаться в полиции.

В декабре 2024 года Дуров впервые дал показания в суде, где сообщил, что Telegram ежемесячно блокирует до 20 млн аккаунтов за нарушение правил, а также пообещал усовершенствовать систему модерации.

15 марта 2025 года агентство AFP сообщило, что суд разрешил Дурову покинуть Францию. На фоне этой новости криптовалюта TON, используемая в Telegram, кратковременно подорожала на 20%.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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