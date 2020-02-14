Шесть лет санкций против России. Главное

Против кого вводили санкции Данные в списках могут дублироваться 412 человек 98 i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 98 i Силовики/военные 53 i Политики 58 i Бизнесмены 58 i Чиновники 15 i «Фабрика троллей» 20 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели 3 i Другие 98 i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 98 i Силовики/военные 53 i Политики 58 i Бизнесмены 58 i Чиновники 15 i «Фабрика троллей» 20 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели 3 i Другие 525 организаций 134 i ТЭК 117 i Банки 113 i Другие компании 60 i Оборонные компании 36 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование 27 i Строительство 28 i Общественные организации 6 i Госорганы 134 i ТЭК 117 i Банки 113 i Другие компании 60 i Оборонные компании 36 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование 27 i Строительство 28 i Общественные организации 6 i Госорганы

Кто попал под санкции США и ЕС. Полные списки*

Под какие ограничения попадают компании и физические лица из санкционных списков

Санкции можно разделить на блокирующие (в США это список SDN — Specially Designated Nationals) и секторальные (в США это список SSI — Sectoral Sanctions Identifications).

При попадании под блокирующие санкции активы физических лиц и компаний, как в США, так и в ЕС, блокируются. Запрещается вести какие-либо дела и сделки с ними. Физическим лицам, попавшим под санкции, запрещается въезд на территорию США и/или ЕС.

Действие секторальных санкций распространяется на конкретных лиц, ведущих деятельность в определенных секторах экономики, а также на компании, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.

Активы компаний, включенных в секторальный список санкций, не замораживаются в отличие от списка SDN. В банковском секторе попадание в такой список не предполагает изоляции этих компаний от финансовой системы — речь идет только об ограничениях на предоставление нового финансирования компаниями США и ЕС. На практике это означает, что, например, попавшие под секторальные санкции банки не смогут привлекать займы у банков и инвесторов, будь то облигации или кредиты. При этом запрет не распространяется на долг сроком менее 14 дней (для санкций США) и 30 дней (для санкций ЕС).

В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из/в Россию. Для включенных в санкционные списки ЕС установлен запрет на покупку, продажу, трансфер, экспорт оружия и боеприпасов в Россию лицами ЕС, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения (товары, которые могут быть применены как в мирных целях, так и при создании оружия массового уничтожения) и технологий для военного использования.

В энергетическом секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет экспорта в Россию товаров, услуг или технологий, связанных с разведкой и добычей нефти на Арктическом шельфе, глубоководной добычей, со сланцевыми проектами (энергетический сектор). Для включенных в санкционные списки ЕС введена процедура лицензирования сделок с Россией в отношении товаров и технологий, предназначенных для добычи и разведки нефти и других полезных ископаемых.

Отдельными правовыми актами могут быть предусмотрены исключения в виде ограничения действия санкций при осуществлении конкретных операций.

Как изменилось состояние богатейших людей России после попадания в санкционные списки Крупные бизнесмены попали в санкционные списки в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. В санкционных списках 12 членов рейтинга Forbes. Семь из них попали туда только в марте 2018 года, при этом трое - Кирилл Шамалов, Петр Колбин и Игорь Ротенберг - не вошли в глобальный список Forbes, так как их состояние к марту 2019 года менее $1 млрд. Посчитать, насколько изменилось их состояние после попадания в списки, будет возможно после публикации рейтинга российского списка Forbes. Геннадий Тимченко $15,3 млрд март 2014 $20,1 млрд (+31,4%) март 2019 Виктор Вексельберг $14,4 млрд март 2018 $11,5 млрд (-20,11%) март 2019 Сулейман Керимов $6,4 млрд март 2018 $6,3 млрд (-1,6%) март 2019 Андрей Скоч $4,9 млрд март 2018 $5,2 млрд (+6,1%) март 2019 Олег Дерипаска $6,7 млрд март 2018 $3,6 млрд (-46,3%) март 2019 Аркадий Ротенберг $4 млрд март 2014 $2,6 млрд (-35%) март 2019 Владимир Богданов $1,8 млрд март 2018 $1,6 млрд (-11,1%) март 2019 Юрий Ковальчук $1,4 млрд март 2014 $1,3 млрд (-7,1%) март 2019 Борис Ротенберг $1,7 млрд март 2014 $1,1 млрд (-35,3%) март 2019 Петр Колбин $0,55 млрд март 2015 $0,55 млрд март 2018

Как менялись курсы валют и рейтинг Путина после ввода санкций 12 апреля 2013 года — 13 февраля 2020 года Первые санкции связаны с введением «закона Магнитского» Курс валют, руб. $ ₽63,05 +104,18% 2013 2020 Курс валют, руб. евро ₽68,75 +70,23% 2013 2020 Цена на нефть марки Brent, $ $55,79 -46,5% 2013 2020 Рейтинг доверия россиян Владимиру Путину** 68% +5 п.п. 2013 2020

Могут ли санкции быть отменены

Санкции США, введенные президентскими указами, отменяются так же президентскими указами. Президент Дональд Трамп почти за два года на посту отменил не один указ своего предшественника, однако именно указы о санкциях не тронул. Барак Обама принял шесть указов о санкциях, в том числе президентскими указами были введены санкции, связанные с событиями на Украине и российской киберактивностью.

Санкции, введенные по каждой из глав закона CAATSA, могут быть отменены, если президент решит, что для этого есть основания. То есть находящаяся под санкциями персона больше не участвует в признанных незаконными действиях и у президента есть данные, что этот человек не собирается в будущем вернуться к таким действиям. Однако по каждому своему решению президент должен будет направить соответствующее представление в профильные комитеты сената американского конгресса. Если там решение поддержат, санкции будут сняты.

Из всех санкционных пакетов могут быть исключения, если президент считает их необходимыми для национальной безопасности США. Это положение позволило в начале 2018 года посетить США находящимся в санкционном списке главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, руководителю Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорю Коробову. В ближайшее время в США должен приехать глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, также находящийся под американскими санкциями.

* Почему имена людей дублируются в разных списках

Один и тот же человек может находиться сразу в нескольких санкционных списках. 82 физических лица одновременно попадают под ограничения ЕС и США. Кроме того, Соединенные Штаты также могут вносить одного и того же человека в список SDN на разных основаниях. Чаще всего это сочетание CYBER2 (кибератаки против США) и CAATSA.

* Почему одни и те же фамилии в списках написаны по-разному

Фигурантов санкционных списков могут перепутать с другими людьми из-за проблем с транслитерацией имен, так как проверка клиентов осуществляется компаниями и банками в автоматическом режиме. США во избежание подобных трудностей вносят в список SDN сразу несколько вариантов написания иноязычной фамилии, например Timchenko и Timtchenko.

* Исключают ли умерших из списков

ЕС удалил из своих санкционных списков 12 человек в связи с их кончиной. К примеру, это депутат Госдумы VI созыва Людмила Швецова (умерла в 2014 году), сенатор от Курской области Олег Пантелеев (умер в 2016-м) и экс-глава ЛНР Валерий Болотов (умер в 2017 году). Умерший 30 августа 2018 года депутат Госдумы Иосиф Кобзон был исключен из списка только 22 января 2019-го. Продлевая антироссийские ограничения в сентябре 2018 года, ЕС оставил в списке убитого 31 августа главу ДНР Александра Захарченко. Его могут исключить из перечня позже, когда ЕС убедится в том, что активы, заблокированные на территории Евросоюза, не будут кому-либо переданы.

* Попадает ли компания под санкции, если долей в ней владеет человек из санкционного списка

Американские санкции автоматически распространяются на все компании, в которых физическим и юридическим лицам из санкционного списка принадлежит хотя бы 50%. Активы всех таких фирм подлежат заморозке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США запрещено совершать с ними какие-либо сделки. Обязанность проверять, не попадает ли контрагент автоматом под санкции, лежит на самом бизнесе. Поэтому после введения санкций «олигархи» часто сокращают доли в компаниях до уровня чуть ниже 50%. Если лицо А находится в списке SDN и владеет 30% в компании X и лицо B находится в списке SDN и владеет 20% в компании X, то компания X автоматически попадает под санкции, даже если не числится в списке SDN.

* Могут ли санкции коснуться людей, которых ни в чем не обвиняют

От действующих в отношении России санкций могут пострадать не только люди и компании, внесенные в списки. В 2014 году был заблокирован денежный перевод россиянина Николая Кузнецова на сумму $616 тыс. Он хотел отправить деньги с личного вклада в Транскапиталбанке на счет своего отца в Мособлбанке, который был внесен в санкционный список США. Так как это была долларовая операция, она проводилась через американский банк Standard Chartered, который и заблокировал перевод. Деньги были разморожены лишь в 2017 году.

** Повлияли ли санкции на рейтинг президента Путина

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров в октябре 2018 года говорил, что апрельские санкции в связи с «делом Скрипалей» «сработали на Путина». По его словам, они «были восприняты обществом как несправедливые, люди сплотились, чтобы поддержать лидера, потому что было все слишком нарочито, слишком очевидный несправедливый подход Запада». Это подтверждается и данными Левада-центра. «Санкции [снижают рейтинг] опосредованно, не напрямую, — заявил РБК эксперт Левада-центра Денис Волков, — они добавляются в общеэкономические проблемы; соответственно, становится сложно улучшать уровень жизни — рейтинг снижается». В марте 2018 года рейтинг Путина оценивался в 80%, в апреле — в 82%, дальнейшее снижение (с 79% в мае до 67% в июле) произошло после объявления о начале работы над пенсионной реформой в июне текущего года. В ноябре 2018 года рейтинг одобрения деятельности Путина составлял 66%.