Шесть лет санкций против России. Главное

Против кого вводили санкции
Данные в списках могут дублироваться
412 человек
98i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 98 i Силовики/военные 53 i Политики
58 i Бизнесмены 58 i Чиновники 15 i «Фабрика троллей»
20 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели
3 i Другие
98 i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 98 i Силовики/военные 53 i Политики 58 i Бизнесмены 58 i Чиновники 15 i «Фабрика троллей» 20 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели 3 i Другие
525 организаций
134 i ТЭК 117 i Банки 113 i Другие компании
60 i Оборонные компании 36 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование
27 i Строительство 28 i Общественные организации 6 i Госорганы
134 i ТЭК 117 i Банки 113 i Другие компании 60 i Оборонные компании 36 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование 27 i Строительство 28 i Общественные организации 6 i Госорганы
Кто попал под санкции США и ЕС. Полные списки*
Под какие ограничения попадают компании и физические лица из санкционных списков
- Санкции можно разделить на блокирующие (в США это список SDN — Specially Designated Nationals) и секторальные (в США это список SSI — Sectoral Sanctions Identifications).
- При попадании под блокирующие санкции активы физических лиц и компаний, как в США, так и в ЕС, блокируются. Запрещается вести какие-либо дела и сделки с ними. Физическим лицам, попавшим под санкции, запрещается въезд на территорию США и/или ЕС.
- Действие секторальных санкций распространяется на конкретных лиц, ведущих деятельность в определенных секторах экономики, а также на компании, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.
- Активы компаний, включенных в секторальный список санкций, не замораживаются в отличие от списка SDN. В банковском секторе попадание в такой список не предполагает изоляции этих компаний от финансовой системы — речь идет только об ограничениях на предоставление нового финансирования компаниями США и ЕС. На практике это означает, что, например, попавшие под секторальные санкции банки не смогут привлекать займы у банков и инвесторов, будь то облигации или кредиты. При этом запрет не распространяется на долг сроком менее 14 дней (для санкций США) и 30 дней (для санкций ЕС).
- В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из/в Россию. Для включенных в санкционные списки ЕС установлен запрет на покупку, продажу, трансфер, экспорт оружия и боеприпасов в Россию лицами ЕС, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения (товары, которые могут быть применены как в мирных целях, так и при создании оружия массового уничтожения) и технологий для военного использования.
- В энергетическом секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет экспорта в Россию товаров, услуг или технологий, связанных с разведкой и добычей нефти на Арктическом шельфе, глубоководной добычей, со сланцевыми проектами (энергетический сектор). Для включенных в санкционные списки ЕС введена процедура лицензирования сделок с Россией в отношении товаров и технологий, предназначенных для добычи и разведки нефти и других полезных ископаемых.
- Отдельными правовыми актами могут быть предусмотрены исключения в виде ограничения действия санкций при осуществлении конкретных операций.
Как изменилось состояние богатейших людей России после попадания в санкционные списки
Крупные бизнесмены попали в санкционные списки в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. В санкционных списках 12 членов рейтинга Forbes. Семь из них попали туда только в марте 2018 года, при этом трое - Кирилл Шамалов, Петр Колбин и Игорь Ротенберг - не вошли в глобальный список Forbes, так как их состояние к марту 2019 года менее $1 млрд. Посчитать, насколько изменилось их состояние после попадания в списки, будет возможно после публикации рейтинга российского списка Forbes.
Геннадий Тимченко
$15,3 млрд март 2014 $20,1 млрд (+31,4%) март 2019
Виктор Вексельберг
$14,4 млрд март 2018 $11,5 млрд (-20,11%) март 2019
Сулейман Керимов
$6,4 млрд март 2018 $6,3 млрд (-1,6%) март 2019
Андрей Скоч
$4,9 млрд март 2018 $5,2 млрд (+6,1%) март 2019
Олег Дерипаска
$6,7 млрд март 2018 $3,6 млрд (-46,3%) март 2019
Аркадий Ротенберг
$4 млрд март 2014 $2,6 млрд (-35%) март 2019
Владимир Богданов
$1,8 млрд март 2018 $1,6 млрд (-11,1%) март 2019
Юрий Ковальчук
$1,4 млрд март 2014 $1,3 млрд (-7,1%) март 2019
Борис Ротенберг
$1,7 млрд март 2014 $1,1 млрд (-35,3%) март 2019
Петр Колбин
$0,55 млрд март 2015 $0,55 млрд март 2018
Как менялись курсы валют и рейтинг Путина после ввода санкций
12 апреля 2013 года — 13 февраля 2020 года
Первые санкции связаны с введением «закона Магнитского»
Курс валют, руб. $ ₽63,05 +104,18% 2013 2020 Курс валют, руб. евро ₽68,75 +70,23% 2013 2020 Цена на нефть марки Brent, $ $55,79 -46,5% 2013 2020 Рейтинг доверия россиян Владимиру Путину** 68% +5 п.п. 2013 2020
Санкции в контексте
Что происходило в России, какими были курсы валют, и как менялся рейтинг Путина в 2013 – 2020 годы
События
12 апр Первая публикация «списка Магнитского»
USD 30,88
EUR 40,36
BRENT 101,82
Рейтинг Путина 63%
2014
+6,25 п.п. i Рейтинг Путина
6 мар Евросоюз приостанавливает двусторонние переговоры по визовым вопросам и новому соглашению
USD 36,08
EUR 49,54
BRENT 108,1
Рейтинг Путина 80%
17 мар ЕС и США принимают первые пакеты санкций в отношении российских и украинских чиновников
USD 36,63
EUR 50,76
BRENT 106,2
Рейтинг Путина 80%
20 мар ЕС и США расширяют списки лиц, въезд которым на территории стран запрещен, а активы заморожены
USD 36,20
EUR 50,41
BRENT 106,5
Рейтинг Путина 80%
11 апр США вводят новые санкции против крымских чиновников
USD 35,55
EUR 49,22
BRENT 107,3
Рейтинг Путина 82%
28 апр ЕС запрещает въезд и замороживает активы людей, которых считает виновными в дестабилизации ситуации на Украине. США расширяет санкции из-за отсутствия шагов России по деэскалации кризиса на Восточной Украине
USD 35,92
EUR 49,69
BRENT 108,1
Рейтинг Путина 82%
8 мая США ввели ограничения для Темпбанка, который заподозрили в доставке наличными денег для Центрального банка Сирии
USD 35,49
EUR 49,41
BRENT 108,04
Рейтинг Путина 83%
12 мая В ЕС запрещен въезд и заморожены активы еще 13 человек, виновных в дестабилизации ситуации на Украине. В списки ЕС впервые попали две конфискованные властями Крыма компании — их активы были заморожены
USD 35,03
EUR 48,76
BRENT 108,41
Рейтинг Путина 83%
20 мая Расширение «списка Магнитского»
USD 34,73
EUR 47,64
BRENT 109,69
Рейтинг Путина 83%
20 июн Под санкции США попали лидеры самопровозглашенных ЛНР и ДНР
USD 34,30
EUR 46,69
BRENT 114,81
Рейтинг Путина 86%
12 июл ЕС вводит санкции против лидеров ДНР и ЛНР
USD 34,05
EUR 46,33
BRENT 106,66
Рейтинг Путина 85%
16 июл Первые секторальные санкции США против российских компаний
USD 34,37
EUR 46,79
BRENT 105,85
Рейтинг Путина 85%
25 июл ЕС расширила санкции против лиц, виновных в дестабилизации ситуации на Украине, и компаний, конфискованных в Крыму в нарушение российского законодательства
USD 35,07
EUR 47,17
BRENT 108,39
Рейтинг Путина 85%
29 июл США расширили санкции
USD 35,34
EUR 47,47
BRENT 107,72
Рейтинг Путина 85%
30 июл ЕС вводит санкции против Крыма и Севастополя. Запрет на импорт товаров, инвестиции, поставку оборудования для нефтегазового сектора (ограничения для российских госбанков, эмбарго на импорт и экспорт оружия, экспорт товаров двойного назначения, запрет на поставки высокотехнологичного оборудования для добычи нефти на шельфе, в Арктике и сланцевой нефти)
USD 35,63
EUR 47,86
BRENT 106,51
Рейтинг Путина 85%
12 сент Евросоюз накладыает санкции на три топливно-энергетические компании и ужесточает санкции против госбанков, оборонных концернов и 24 человек. «Украинский» санкционный список США расширяется
USD 37,37
EUR 48,24
BRENT 97,11
Рейтинг Путина 86%
29 ноя Санкции ЕС против 13 ополченцев и пяти организаций Донбасса
USD 49,32
EUR 61,41
BRENT 70,15
Рейтинг Путина 85%
19 дек Расширение санкций США
USD 59,60
EUR 73,34
BRENT 61,38
Рейтинг Путина 85%
20 дек ЕС ввел полный запрет инвестиций в Крым
USD 60,68
EUR 74,57
BRENT 61,38
Рейтинг Путина 85%
29 дек Расширение «списка Магнитского»
USD 52,03
EUR 63,51
BRENT 57,88
Рейтинг Путина 85%
16 фев ЕС ввел санкции против 19 лиц и девяти ополченских организаций
USD 65,08
EUR 74,36
BRENT 61,4
Рейтинг Путина 86%
11 мар Расширение санкций США
USD 60,66
EUR 65,52
BRENT 57,54
Рейтинг Путина 85%
30 июл Расширение санкций США
USD 59,76
EUR 65,98
BRENT 53,31
Рейтинг Путина 87%
25 ноя В «сирийский список» США включены Кирсан Илюмжинов и компания, которую связывали с главой ФИДЕ
USD 65,62
EUR 69,80
BRENT 46,17
Рейтинг Путина 85%
22 дек В списки попадающих под санкции физических и юридических лиц в США попали люди и компании, которые ранее были включены в «европейский» санкционный список
USD 71,25
EUR 77,48
BRENT 36,11
Рейтинг Путина 85%
2016
+2,40 п.п. i Рейтинг Путина
1 фев Расширение «списка Магнитского»
USD 75,17
EUR 81,90
BRENT 34,24
Рейтинг Путина 81%
1 сен Расширение секторальных санкций США против России
USD 65,25
EUR 72,68
BRENT 45,45
Рейтинг Путина 82%
9 ноя Санкции ЕС против шестерых избранных от Крыма депутатов Госдумы
USD 63,73
EUR 70,45
BRENT 46,36
Рейтинг Путина 86%
14 ноя Санкции США против шестерых избранных от Крыма депутатов Госдумы
USD 65,21
EUR 71,12
BRENT 44,43
Рейтинг Путина 86%
20 дек Расширение санкций США. В список попали несколько бизнесменов, в том числе Евгений Пригожин, обладающий, по данным Минфина США, «обширными деловыми связями с Минобороны»
USD 61,79
EUR 64,67
BRENT 55,35
Рейтинг Путина 84%
23 дек Новые санкции США против руководства российского Темпбанка из-за Сирии
USD 60,86
EUR 63,56
BRENT 55,16
Рейтинг Путина 84%
29 дек Белый дом обвинил Россию в хакерских атаках и включил в санкционный список ФСБ, ГРУ, нескольких киберпреступников и компании, специализирующиеся на защите информации
USD 60,66
EUR 63,48
BRENT 56,14
Рейтинг Путина 84%
2017
-3,50 п.п. i Рейтинг Путина
9 янв В «список Магнитского» включили главу СК РФ Александра Бастрыкина и депутата Госдумы Андрея Лугового
USD 60,65
EUR 63,81
BRENT 54,94
Рейтинг Путина 85%
1 июн Санкции США в отношении российских граждан и компаний в связи с ядерной программой Северной Кореи
USD 56,68
EUR 63,41
BRENT 50,63
Рейтинг Путина 81%
20 июн Новые санкции США против людей и организаций, причастных к «действиям России на Украине»
USD 57,95
EUR 64,86
BRENT 46,02
Рейтинг Путина 81%
4 авг ЕС ужесточил санкции против компаний и граждан России из-за поставки турбин Siemens в Крым
USD 60,75
EUR 71,95
BRENT 52,42
Рейтинг Путина 83%
22 авг В санкционные списки США, направленные против КНДР, попали россияне
USD 59,14
EUR 69,43
BRENT 51,87
Рейтинг Путина 83%
21 ноя Санкции Евросоюза против губернатора Севастополя
USD 59,27
EUR 69,66
BRENT 62,57
Рейтинг Путина 81%
20 дек Под санкции США по «закону Магнитского» попал глава Чечни Рамзан Кадыров
USD 58,61
EUR 69,17
BRENT 64,56
Рейтинг Путина 82%
21 дек В глобальный «список Магнитского» включили сына генпрокурора России Артема Чайку. В Минфине США пояснили, что фигурантов нового списка подозревают в «нарушении прав человека и коррупции»
USD 58,71
EUR 69,50
BRENT 64,9
Рейтинг Путина 82%
2018
-17,50 п.п. i Рейтинг Путина
26 янв Расширение санкций США
USD 55,92
EUR 69,45
BRENT 70,52
Рейтинг Путина 80%
15 мар Россиян из «списка Мюллера», подозреваемых во вмешательстве в выборы в США, внесли в санкционный список
USD 56,93
EUR 70,53
BRENT 65,12
Рейтинг Путина 80%
6 апр В санкционные списки включили крупных российских бизнесменов и топ-менеджеров компаний с участием государства, а также чиновников
USD 57,57
EUR 70,59
BRENT 67,11
Рейтинг Путина 82%
30 апр В отношении нескольких российских оборонных структур введены санкции США в связи с нарушением режима нераспространения оружия массового уничтожения
USD 61,99
EUR 75,20
BRENT 75,17
Рейтинг Путина 82%
14 мая Европейские санкции против лиц, принимавших участие в организации выборов президента на территории Крыма
USD 61,73
EUR 73,51
BRENT 78,23
Рейтинг Путина 79%
21 июл Подписан закон о хранении персональных данных на территории РФ
USD 63,48
EUR 73,93
BRENT 73,07
Рейтинг Путина 67%
31 июл Европейские санкции против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста
USD 62,78
EUR 73,20
BRENT 74,25
Рейтинг Путина 67%
15 авг Российская фирма и ее директор попали под санкции США за «содействие незаконным морским поставкам в Северную Корею»
USD 66,75
EUR 76,23
BRENT 70,76
Рейтинг Путина 70%
27 авг Федеральный реестр США опубликовал определение, согласно которому новые санкции против России, введенные по обвинению в применении химического оружия в британском Солсбери, вступили в силу
USD 67,79
EUR 78,41
BRENT 76,21
Рейтинг Путина 70%
13 сен Российская компания попала под санкции США за дела с КНДР
USD 69,57
EUR 80,64
BRENT 78,18
Рейтинг Путина 67%
20 сен В список CAATSA попали граждане и компании, которых власти США считают связанными с оборонно-промышленным комплексом или разведслужбами России
USD 67,00
EUR 78,36
BRENT 78,7
Рейтинг Путина 67%
8 ноя Расширение санкций США
USD 66,09
EUR 75,67
BRENT 71,93
Рейтинг Путина 66%
20 ноя Минфин США расширил санкционный список, добавив в него две компании и руководителя одной из них за сделки с властями Сирии
USD 66,00
EUR 75,32
BRENT 66,85
Рейтинг Путина 66%
10 дек ЕС расширил санкционный список в связи с выборами в ДНР и ЛНР
USD 66,24
EUR 75,71
BRENT 61,67
Рейтинг Путина 66%
19 дек США ввели санкции против 19 физических и четырех юридических лиц, связанными с ГРУ или «фабрикой троллей». Минфин США решил исключить UC Rusal и En+ из санкционного списка. Ограничения в отношении их владельца Олега Дерипаски продолжат действовать.
USD 66,74
EUR 75,78
BRENT 56,5
Рейтинг Путина 66%
21 янв ЕС принял решение ввести санкции в рамках нового режима наказаний за применение химического оружия
USD 66,33
EUR 75,58
BRENT 62,7
Рейтинг Путина 64%
28 янв Минфин США снял санкции с трех компаний Олега Дерипаски — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго»
USD 66,54
EUR 74,63
BRENT 61,59
Рейтинг Путина 64%
11 мар «Еврофинанс Моснарбанк», акционерами которого являются венесуэльский госфонд, ВТБ и Газпромбанк, внесен в американский санкционный список по Венесуэле. «Еврофинанс Моснарбанк» с августа 2014 года находится под российско-украинскими секторальными санкциями. Таким образом, это прецедент: компания, находящаяся под «российскими» секторальными санкциями, впервые вносится в более жесткий список — SDN, причем по другой страновой программе
USD 66,08
EUR 74,29
BRENT 66,62
Рейтинг Путина 64%
15 мар ЕС ввел санкции против 8 россиян из-за инцидента в Керченском проливе, когда пограничники России задержали три украинских корабля. Следом за ним санкции по тем же основаниям ввели США
USD 65,40
EUR 74,06
BRENT 67,23
Рейтинг Путина 64%
16 мая Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне), бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева и еще четырех человек
USD 64,85
EUR 72,69
BRENT 72,62
Рейтинг Путина 66%
21 мая Госдепартамент США ввел санкции в отношении двух российских предприятий и военного учебного центра из Гатчины за нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии
USD 64,49
EUR 72,96
BRENT 72,18
Рейтинг Путина 66%
19 июн Минфин США внес в санкционные списки небанковскую кредитную организацию «Русское финансовое общество». Ее заподозрили в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения
USD 64,34
EUR 72,23
BRENT 61,82
Рейтинг Путина 68%
10 сен США ввели санкции против двоих сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы». Их обвинили в нарушении прав человека и причастности к пыткам семерых членов организации
USD 65,49
EUR 72,26
BRENT 62,59
Рейтинг Путина 68%
26 сен Минфин США ввел санкции против пяти российских судов, используемых при доставке топлива для военных самолетов, используемых для ударов по боевикам в Сирии, а также троих россиян и одной компании
USD 64,26
EUR 70,3
BRENT 62,66
Рейтинг Путина 68%
30 сен США ввели санкции против двух россиян, которых Вашингтон считает связанными с «фабрикой троллей»
USD 64,42
EUR 70,32
BRENT 61,3
Рейтинг Путина 68%
28 янв ЕС ввел санкции против севастопольского губернатора и главы кабмина Крыма. По мнению ЕС, участвуя в организации выборов на полуострове они навредили Украине.
USD 62,33
EUR 68,78
BRENT 58,81
Рейтинг Путина 68%
29 янв США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым, гендиректора этой компании и нескольких крымских чиновников.
USD 62,81
EUR 69,23
BRENT 58,91
Рейтинг Путина 68%
13 фев Госдеп внес три российских предприятия в санкционный список, обвинив их в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения.
USD 63,05
EUR 68,75
BRENT 55,79
Могут ли санкции быть отменены
- Санкции США, введенные президентскими указами, отменяются так же президентскими указами. Президент Дональд Трамп почти за два года на посту отменил не один указ своего предшественника, однако именно указы о санкциях не тронул. Барак Обама принял шесть указов о санкциях, в том числе президентскими указами были введены санкции, связанные с событиями на Украине и российской киберактивностью.
- Санкции, введенные по каждой из глав закона CAATSA, могут быть отменены, если президент решит, что для этого есть основания. То есть находящаяся под санкциями персона больше не участвует в признанных незаконными действиях и у президента есть данные, что этот человек не собирается в будущем вернуться к таким действиям. Однако по каждому своему решению президент должен будет направить соответствующее представление в профильные комитеты сената американского конгресса. Если там решение поддержат, санкции будут сняты.
- Из всех санкционных пакетов могут быть исключения, если президент считает их необходимыми для национальной безопасности США. Это положение позволило в начале 2018 года посетить США находящимся в санкционном списке главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, руководителю Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорю Коробову. В ближайшее время в США должен приехать глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, также находящийся под американскими санкциями.
* Почему имена людей дублируются в разных списках
Один и тот же человек может находиться сразу в нескольких санкционных списках. 82 физических лица одновременно попадают под ограничения ЕС и США. Кроме того, Соединенные Штаты также могут вносить одного и того же человека в список SDN на разных основаниях. Чаще всего это сочетание CYBER2 (кибератаки против США) и CAATSA.
* Почему одни и те же фамилии в списках написаны по-разному
Фигурантов санкционных списков могут перепутать с другими людьми из-за проблем с транслитерацией имен, так как проверка клиентов осуществляется компаниями и банками в автоматическом режиме. США во избежание подобных трудностей вносят в список SDN сразу несколько вариантов написания иноязычной фамилии, например Timchenko и Timtchenko.
* Исключают ли умерших из списков
ЕС удалил из своих санкционных списков 12 человек в связи с их кончиной. К примеру, это депутат Госдумы VI созыва Людмила Швецова (умерла в 2014 году), сенатор от Курской области Олег Пантелеев (умер в 2016-м) и экс-глава ЛНР Валерий Болотов (умер в 2017 году). Умерший 30 августа 2018 года депутат Госдумы Иосиф Кобзон был исключен из списка только 22 января 2019-го. Продлевая антироссийские ограничения в сентябре 2018 года, ЕС оставил в списке убитого 31 августа главу ДНР Александра Захарченко. Его могут исключить из перечня позже, когда ЕС убедится в том, что активы, заблокированные на территории Евросоюза, не будут кому-либо переданы.
* Попадает ли компания под санкции, если долей в ней владеет человек из санкционного списка
Американские санкции автоматически распространяются на все компании, в которых физическим и юридическим лицам из санкционного списка принадлежит хотя бы 50%. Активы всех таких фирм подлежат заморозке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США запрещено совершать с ними какие-либо сделки. Обязанность проверять, не попадает ли контрагент автоматом под санкции, лежит на самом бизнесе. Поэтому после введения санкций «олигархи» часто сокращают доли в компаниях до уровня чуть ниже 50%. Если лицо А находится в списке SDN и владеет 30% в компании X и лицо B находится в списке SDN и владеет 20% в компании X, то компания X автоматически попадает под санкции, даже если не числится в списке SDN.
* Могут ли санкции коснуться людей, которых ни в чем не обвиняют
От действующих в отношении России санкций могут пострадать не только люди и компании, внесенные в списки. В 2014 году был заблокирован денежный перевод россиянина Николая Кузнецова на сумму $616 тыс. Он хотел отправить деньги с личного вклада в Транскапиталбанке на счет своего отца в Мособлбанке, который был внесен в санкционный список США. Так как это была долларовая операция, она проводилась через американский банк Standard Chartered, который и заблокировал перевод. Деньги были разморожены лишь в 2017 году.
** Повлияли ли санкции на рейтинг президента Путина
Глава ВЦИОМа Валерий Федоров в октябре 2018 года говорил, что апрельские санкции в связи с «делом Скрипалей» «сработали на Путина». По его словам, они «были восприняты обществом как несправедливые, люди сплотились, чтобы поддержать лидера, потому что было все слишком нарочито, слишком очевидный несправедливый подход Запада». Это подтверждается и данными Левада-центра. «Санкции [снижают рейтинг] опосредованно, не напрямую, — заявил РБК эксперт Левада-центра Денис Волков, — они добавляются в общеэкономические проблемы; соответственно, становится сложно улучшать уровень жизни — рейтинг снижается». В марте 2018 года рейтинг Путина оценивался в 80%, в апреле — в 82%, дальнейшее снижение (с 79% в мае до 67% в июле) произошло после объявления о начале работы над пенсионной реформой в июне текущего года. В ноябре 2018 года рейтинг одобрения деятельности Путина составлял 66%.