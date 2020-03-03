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Шесть лет санкций против России. Главное

Шесть лет Россия находится под серьезными санкциями США и Евросоюза. Кто и за что попадал в списки, когда вводились санкции, как на это реагировали рубль и нефть, что происходило в это время в стране — в спецпроекте РБК
Последнее обновление: 3 марта 2020 года

За что вводили санкции против России
Физические лица Юридические лица
Присоединение Крыма и события на востоке Украины* 286i 478 i
Гибель Сергея Магнитского, коррупция и нарушение прав человека 57 i 1 i
Санкции по закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA)* 32 i 42 i
Кибератаки против США* 27 i 11 i
Оказание поддержки правительству Сирии 12 i 6 i
Продажа товаров или вооружений в КНДР, Иран и Сирию 6 i 11 i
Применение химоружия** 4 i
Оказание поддержки правительству Венесуэлы     2 i
* Данные в списках могут дублироваться, например, более половины людей, компаний и организаций, попавших под санкции за кибератаки против США, позднее были включены также в санкционный список CAATSA.

** Cанкции ЕС в отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей, введенные в 2019 году.

Какие санкции действуют в отношении России

  • Масштабные санкции против России начали вводиться в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе считают, что его гибель в 2009 году связана с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, к которым могли бы быть причастны российские чиновники и силовики. «Закон Магнитского», изначально направленный против лиц, которые, по мнению американских властей, могли бы быть причастны к смерти аудитора, позднее стал действовать в отношении ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права как в России, так и во всем мире.
  • Наиболее масштабные санкции связаны с присоединением Крыма к России и событиями на востоке Украины. В «крымских» санкциях фигуранты списка обязательно как-то связаны с «аннексией и/или интеграцией Крыма». В случае с «восточно-украинскими» санкциями никакой связи с событиями в Донецке/Луганске может не быть — госкомпании наказываются просто потому, что они госкомпании, «олигархи» — за самую отдаленную связь с режимом.
  • Санкции за кибератаки были введены предшественником Трампа — Бараком Обамой — 1 апреля 2015 года. Они позволяют Министерству финансов США блокировать любые активы на территории страны лиц, подозреваемых в совершении кибератак.
  • 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он накладывает дополнительные ограничения на Иран, КНДР и Россию.
  • Самые малые группы санкций в отношении России — это санкции за оказание поддержки правительствам Сирии и Венесуэлы, сделки с властями КНДР.
  • 27 августа 2018 года вступили в силу санкции, которые напрямую не затрагивают физических или юридических лиц. Они связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Был запрещен экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Под исключение попали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. В январе 2019 года ЕС ввел первые санкции против физических лиц, причастных к отравлению Скрипалей. 

Сколько санкций против России ввели президенты США
Количество физических и юридических лиц в санкционных списках
Барак Обама 555 С 12 апреля 2013 года по 9 января 2017 года Дональд Трамп 259 С 1 июня 2017 года по 2 марта 2020 года

Против кого вводили санкции
Данные в списках могут дублироваться
412 человек
98i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 98 i Силовики/военные 53 i Политики
58 i Бизнесмены 58 i Чиновники 15 i «Фабрика троллей»
20 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели
3 i Другие
98 i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 98 i Силовики/военные 53 i Политики 58 i Бизнесмены 58 i Чиновники 15 i «Фабрика троллей» 20 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели 3 i Другие
* Топ-менеджеры или руководители подразделений некоторых компаний.
** Хакеры, находящиеся в розыске в США за создание банковских троянов и кражу баз данных; юристы, которых Сергей Магнитский обвинял в фиктивных исках, использованных для хищения средств из бюджета России; люди, обвиняемые в убийствах или подозреваемые в нарушении прав человека.
523 организации
132 i ТЭК 117 i Банки 113 i Другие компании
60 i Оборонные компании 36 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование
27 i Строительство 28 i Общественные организации 6 i Госорганы
132 i ТЭК 117 i Банки 113 i Другие компании 60 i Оборонные компании 36 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование 27 i Строительство 28 i Общественные организации 6 i Госорганы

Кто попал под санкции США и ЕС. Полные списки*

Скачать: Список физических лиц, подпавших под санкции.pdf

Скачать: Список юридических лиц, подпавших под санкции.pdf

Под какие ограничения попадают компании и физические лица из санкционных списков

  • Санкции можно разделить на блокирующие (в США это список SDN — Specially Designated Nationals) и секторальные (в США это список SSI — Sectoral Sanctions Identifications).
  • При попадании под блокирующие санкции активы физических лиц и компаний, как в США, так и в ЕС, блокируются. Запрещается вести какие-либо дела и сделки с ними. Физическим лицам, попавшим под санкции, запрещается въезд на территорию США и/или ЕС.
  • Действие секторальных санкций распространяется на конкретных лиц, ведущих деятельность в определенных секторах экономики, а также на компании, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.
  • Активы компаний, включенных в секторальный список санкций, не замораживаются в отличие от списка SDN. В банковском секторе попадание в такой список не предполагает изоляции этих компаний от финансовой системы — речь идет только об ограничениях на предоставление нового финансирования компаниями США и ЕС. На практике это означает, что, например, попавшие под секторальные санкции банки не смогут привлекать займы у банков и инвесторов, будь то облигации или кредиты. При этом запрет не распространяется на долг сроком менее 14 дней (для санкций США) и 30 дней (для санкций ЕС).
  • В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из/в Россию. Для включенных в санкционные списки ЕС установлен запрет на покупку, продажу, трансфер, экспорт оружия и боеприпасов в Россию лицами ЕС, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения (товары, которые могут быть применены как в мирных целях, так и при создании оружия массового уничтожения) и технологий для военного использования.
  • В энергетическом секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет экспорта в Россию товаров, услуг или технологий, связанных с разведкой и добычей нефти на Арктическом шельфе, глубоководной добычей, со сланцевыми проектами (энергетический сектор). Для включенных в санкционные списки ЕС введена процедура лицензирования сделок с Россией в отношении товаров и технологий, предназначенных для добычи и разведки нефти и других полезных ископаемых.
  • Отдельными правовыми актами могут быть предусмотрены исключения в виде ограничения действия санкций при осуществлении конкретных операций.

Как изменилось состояние богатейших людей России после попадания в санкционные списки
Крупные бизнесмены попали в санкционные списки в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. В санкционных списках 12 членов рейтинга Forbes. Семь из них попали туда только в марте 2018 года, при этом трое - Кирилл Шамалов, Петр Колбин и Игорь Ротенберг - не вошли в глобальный список Forbes, так как их состояние к марту 2019 года менее $1 млрд. Посчитать, насколько изменилось их состояние после попадания в списки, будет возможно после публикации рейтинга российского списка Forbes.
Геннадий Тимченко
$15,3 млрд март 2014 $20,1 млрд (+31,4%) март 2019
Виктор Вексельберг
$14,4 млрд март 2018 $11,5 млрд (-20,11%) март 2019
Сулейман Керимов
$6,4 млрд март 2018 $6,3 млрд (-1,6%) март 2019
Андрей Скоч
$4,9 млрд март 2018 $5,2 млрд (+6,1%) март 2019
Олег Дерипаска
$6,7 млрд март 2018 $3,6 млрд (-46,3%) март 2019
Аркадий Ротенберг
$4 млрд март 2014 $2,6 млрд (-35%) март 2019
Владимир Богданов
$1,8 млрд март 2018 $1,6 млрд (-11,1%) март 2019
Юрий Ковальчук
$1,4 млрд март 2014 $1,3 млрд (-7,1%) март 2019
Борис Ротенберг
$1,7 млрд март 2014 $1,1 млрд (-35,3%) март 2019
Петр Колбин
$0,55 млрд март 2015 $0,55 млрд март 2018
Источник: Forbes

Как менялись курсы валют и рейтинг Путина после ввода санкций
12 апреля 2013 года — 2 марта 2020 года
Первые санкции связаны с введением «закона Магнитского»
Курс валют, руб. $ ₽66,99 +116,94% 2013 2020 Курс валют, руб. евро ₽73,72 +82,61% 2013 2020 Цена на нефть марки Brent, $ $51,90 -50,23% 2013 2020 Рейтинг доверия россиян Владимиру Путину** 68% +5 п.п. 2013 2020
Источники: Bloomberg, Левада-центр, ЦБ РФ

Санкции в контексте
Что происходило в России, какими были курсы валют, и как менялся рейтинг Путина в 2013 – 2019 годы
События
2013
+7,56% i USD за год
12,96% i EUR
-3,96% i BRENT
+3 п.п. i Рейтинг Путина
12 апр Первая публикация «списка Магнитского»
USD 30,88
EUR 40,36
BRENT 101,82
Рейтинг Путина 63%
2014
+54,66% i USD за год
+36,27% i EUR
-47,55% i BRENT
+6,25 п.п. i Рейтинг Путина
6 мар Евросоюз приостанавливает двусторонние переговоры по визовым вопросам и новому соглашению
USD 36,08
EUR 49,54
BRENT 108,1
Рейтинг Путина 80%
16 мар Референдум о статусе Крыма
USD 36,63
EUR 50,76
BRENT 106,2
Рейтинг Путина 80%
17 мар ЕС и США принимают первые пакеты санкций в отношении российских и украинских чиновников
USD 36,63
EUR 50,76
BRENT 106,2
Рейтинг Путина 80%
18 мар Подписан договор о принятии Республики Крым в состав России
USD 36,65
EUR 50,94
BRENT 106,8
Рейтинг Путина 80%
20 мар ЕС и США расширяют списки лиц, въезд которым на территории стран запрещен, а активы заморожены
USD 36,20
EUR 50,41
BRENT 106,5
Рейтинг Путина 80%
11 апр США вводят новые санкции против крымских чиновников
USD 35,55
EUR 49,22
BRENT 107,3
Рейтинг Путина 82%
28 апр ЕС запрещает въезд и замороживает активы людей, которых считает виновными в дестабилизации ситуации на Украине. США расширяет санкции из-за отсутствия шагов России по деэскалации кризиса на Восточной Украине
USD 35,92
EUR 49,69
BRENT 108,1
Рейтинг Путина 82%
8 мая США ввели ограничения для Темпбанка, который заподозрили в доставке наличными денег для Центрального банка Сирии
USD 35,49
EUR 49,41
BRENT 108,04
Рейтинг Путина 83%
12 мая В ЕС запрещен въезд и заморожены активы еще 13 человек, виновных в дестабилизации ситуации на Украине. В списки ЕС впервые попали две конфискованные властями Крыма компании — их активы были заморожены
USD 35,03
EUR 48,76
BRENT 108,41
Рейтинг Путина 83%
20 мая Расширение «списка Магнитского»
USD 34,73
EUR 47,64
BRENT 109,69
Рейтинг Путина 83%
20 июн Под санкции США попали лидеры самопровозглашенных ЛНР и ДНР
USD 34,30
EUR 46,69
BRENT 114,81
Рейтинг Путина 86%
12 июл ЕС вводит санкции против лидеров ДНР и ЛНР
USD 34,05
EUR 46,33
BRENT 106,66
Рейтинг Путина 85%
16 июл Первые секторальные санкции США против российских компаний
USD 34,37
EUR 46,79
BRENT 105,85
Рейтинг Путина 85%
17 июл Крушение малайзийского Boeing под Донецком
USD 34,38
EUR 46,62
BRENT 107,89
Рейтинг Путина 85%
25 июл ЕС расширила санкции против лиц, виновных в дестабилизации ситуации на Украине, и компаний, конфискованных в Крыму в нарушение российского законодательства
USD 35,07
EUR 47,17
BRENT 108,39
Рейтинг Путина 85%
29 июл США расширили санкции
USD 35,34
EUR 47,47
BRENT 107,72
Рейтинг Путина 85%
30 июл ЕС вводит санкции против Крыма и Севастополя. Запрет на импорт товаров, инвестиции, поставку оборудования для нефтегазового сектора (ограничения для российских госбанков, эмбарго на импорт и экспорт оружия, экспорт товаров двойного назначения, запрет на поставки высокотехнологичного оборудования для добычи нефти на шельфе, в Арктике и сланцевой нефти)
USD 35,63
EUR 47,86
BRENT 106,51
Рейтинг Путина 85%
6 авг Указом президента Путина введены контрсанкции против ЕС, США, Австралии, Канады, Норвегии. В дальнейшем список стран будет расширен
USD 35,79
EUR 48,04
BRENT 104,59
Рейтинг Путина 84%
5 сент Подписание Минского протокола (комплекса мер для деэскалации конфликта на Украине)
USD 36,80
EUR 48,37
BRENT 100,82
Рейтинг Путина 86%
12 сент Евросоюз накладыает санкции на три топливно-энергетические компании и ужесточает санкции против госбанков, оборонных концернов и 24 человек. «Украинский» санкционный список США расширяется
USD 37,37
EUR 48,24
BRENT 97,11
Рейтинг Путина 86%
15 окт Подписан закон об ограничении иностранного участия в российских СМИ
USD 40,53
EUR 51,51
BRENT 83,78
Рейтинг Путина 88%
25 ноя Подписан закон о контролируемых иностранных компаниях
USD 44,78
EUR 55,53
BRENT 78,33
Рейтинг Путина 85%
29 ноя Санкции ЕС против 13 ополченцев и пяти организаций Донбасса
USD 49,32
EUR 61,41
BRENT 70,15
Рейтинг Путина 85%
30 ноя Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе
USD 49,32
EUR 61,41
BRENT 70,15
Рейтинг Путина 85%
19 дек Расширение санкций США
USD 59,60
EUR 73,34
BRENT 61,38
Рейтинг Путина 85%
20 дек ЕС ввел полный запрет инвестиций в Крым
USD 60,68
EUR 74,57
BRENT 61,38
Рейтинг Путина 85%
29 дек Расширение «списка Магнитского»
USD 52,03
EUR 63,51
BRENT 57,88
Рейтинг Путина 85%
Все события
2015
+35,72% i USD за год
+16,56% i EUR
-33,92% i BRENT
0 п.п. i Рейтинг Путина
12 фев Подписание «нормандской четверкой» комплекса мер по выполнению минских соглашений
USD 66,05
EUR 74,73
BRENT 57,05
Рейтинг Путина 86%
16 фев ЕС ввел санкции против 19 лиц и девяти ополченских организаций
USD 65,08
EUR 74,36
BRENT 61,4
Рейтинг Путина 86%
27 фев Убийство Бориса Немцова
USD 60,71
EUR 68,97
BRENT 62,58
Рейтинг Путина 86%
11 мар Расширение санкций США
USD 60,66
EUR 65,52
BRENT 57,54
Рейтинг Путина 85%
23 мая Подписан закон о нежелательных иностранных и международных организациях
USD 49,79
EUR 55,55
BRENT 65,37
Рейтинг Путина 86%
30 июл Расширение санкций США
USD 59,76
EUR 65,98
BRENT 53,31
Рейтинг Путина 87%
25 авг Приговор Олегу Сенцову
USD 70,74
EUR 81,15
BRENT 43,21
Рейтинг Путина 83%
22 сен Начало суда над Надеждой Савченко
USD 66,14
EUR 74,83
BRENT 49,08
Рейтинг Путина 84%
25 сен Введение Украиной ограничений на полеты российских авиакомпаний
USD 66,51
EUR 74,54
BRENT 48,6
Рейтинг Путина 84%
30 сен Начало военной операции в Сирии
USD 66,23
EUR 74,58
BRENT 48,37
Рейтинг Путина 84%
31 окт Теракт на борту российского самолета А321 над Синаем
USD 64,37
EUR 70,75
BRENT 49,56
Рейтинг Путина 88%
6 ноя Приостановка авиасообщения с Египтом
USD 63,39
EUR 68,82
BRENT 47,42
Рейтинг Путина 85%
9 ноя Доклад ВАДА о допинге в российском спорте
USD 63,68
EUR 69,25
BRENT 47,19
Рейтинг Путина 85%
24 ноя Турция сбила российский Су-24 на границе с Сирией
USD 65,59
EUR 69,70
BRENT 46,12
Рейтинг Путина 85%
25 ноя В «сирийский список» США включены Кирсан Илюмжинов и компания, которую связывали с главой ФИДЕ
USD 65,62
EUR 69,80
BRENT 46,17
Рейтинг Путина 85%
15 дек Закон о приоритете КС над решениями ЕСПЧ
USD 70,22
EUR 76,96
BRENT 38,45
Рейтинг Путина 85%
22 дек В списки попадающих под санкции физических и юридических лиц в США попали люди и компании, которые ранее были включены в «европейский» санкционный список
USD 71,25
EUR 77,48
BRENT 36,11
Рейтинг Путина 85%
Все события
2016
-25,07% i USD за год
-19,87% i EUR
+52,66% i BRENT
+2,40 п.п. i Рейтинг Путина
1 фев Расширение «списка Магнитского»
USD 75,17
EUR 81,90
BRENT 34,24
Рейтинг Путина 81%
22 мар Приговор Надежде Савченко
USD 68,80
EUR 77,46
BRENT 41,79
Рейтинг Путина 82%
3 апр Публикация «панамского архива»
USD 67,14
EUR 76,42
BRENT 38,67
Рейтинг Путина 82%
25 мая Путин подписал указ о помиловании Надежды Савченко
USD 67,04
EUR 75,03
BRENT 49,74
Рейтинг Путина 80%
21 июл Решение CAS о недопуске сборной России по легкой атлетике на Олимпиаду в Рио
USD 63,41
EUR 69,69
BRENT 46,2
Рейтинг Путина 82%
1 сен Расширение секторальных санкций США против России
USD 65,25
EUR 72,68
BRENT 45,45
Рейтинг Путина 82%
8 ноя Выборы президента США
USD 63,90
EUR 70,69
BRENT 46,04
Рейтинг Путина 86%
9 ноя Санкции ЕС против шестерых избранных от Крыма депутатов Госдумы
USD 63,73
EUR 70,45
BRENT 46,36
Рейтинг Путина 86%
14 ноя Санкции США против шестерых избранных от Крыма депутатов Госдумы
USD 65,21
EUR 71,12
BRENT 44,43
Рейтинг Путина 86%
30 ноя Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
USD 64,94
EUR 68,84
BRENT 50,47
Рейтинг Путина 86%
20 дек Расширение санкций США. В список попали несколько бизнесменов, в том числе Евгений Пригожин, обладающий, по данным Минфина США, «обширными деловыми связями с Минобороны»
USD 61,79
EUR 64,67
BRENT 55,35
Рейтинг Путина 84%
23 дек Новые санкции США против руководства российского Темпбанка из-за Сирии
USD 60,86
EUR 63,56
BRENT 55,16
Рейтинг Путина 84%
29 дек Белый дом обвинил Россию в хакерских атаках и включил в санкционный список ФСБ, ГРУ, нескольких киберпреступников и компании, специализирующиеся на защите информации
USD 60,66
EUR 63,48
BRENT 56,14
Рейтинг Путина 84%
Все события
2017
-3,82% i USD за год
+9,13% i EUR
+17,69% i BRENT
-3,50 п.п. i Рейтинг Путина
9 янв В «список Магнитского» включили главу СК РФ Александра Бастрыкина и депутата Госдумы Андрея Лугового
USD 60,65
EUR 63,81
BRENT 54,94
Рейтинг Путина 85%
20 мар Первые публичные слушания в конгрессе по расследованию вмешательства России в президентские выборы
USD 57,93
EUR 62,37
BRENT 51,62
Рейтинг Путина 82%
12 мая Массированные кибератаки по всему миру
USD 57,46
EUR 63,99
BRENT 50,84
Рейтинг Путина 81%
1 июн Санкции США в отношении российских граждан и компаний в связи с ядерной программой Северной Кореи
USD 56,68
EUR 63,41
BRENT 50,63
Рейтинг Путина 81%
20 июн Новые санкции США против людей и организаций, причастных к «действиям России на Украине»
USD 57,95
EUR 64,86
BRENT 46,02
Рейтинг Путина 81%
4 авг ЕС ужесточил санкции против компаний и граждан России из-за поставки турбин Siemens в Крым
USD 60,75
EUR 71,95
BRENT 52,42
Рейтинг Путина 83%
22 авг В санкционные списки США, направленные против КНДР, попали россияне
USD 59,14
EUR 69,43
BRENT 51,87
Рейтинг Путина 83%
23 авг Приостановка выдачи неиммиграционных виз США, сокращение дипломатических миссий России и США
USD 59,03
EUR 69,59
BRENT 52,57
Рейтинг Путина 83%
21 ноя Санкции Евросоюза против губернатора Севастополя
USD 59,27
EUR 69,66
BRENT 62,57
Рейтинг Путина 81%
11 дек Приказ о выводе российских войск из Сирии
USD 59,28
EUR 69,64
BRENT 64,69
Рейтинг Путина 82%
15 дек Приговор экс-министру Алексею Улюкаеву
USD 58,70
EUR 69,40
BRENT 63,23
Рейтинг Путина 82%
15 дек Договоренность о возобновлении рейсов в Каир
USD 58,70
EUR 69,40
BRENT 63,23
Рейтинг Путина 82%
20 дек Под санкции США по «закону Магнитского» попал глава Чечни Рамзан Кадыров
USD 58,61
EUR 69,17
BRENT 64,56
Рейтинг Путина 82%
21 дек В глобальный «список Магнитского» включили сына генпрокурора России Артема Чайку. В Минфине США пояснили, что фигурантов нового списка подозревают в «нарушении прав человека и коррупции»
USD 58,71
EUR 69,50
BRENT 64,9
Рейтинг Путина 82%
Все события
2018
+18,4% i USD за год
+9,97% i EUR
-15,12% i BRENT
-17,50 п.п. i Рейтинг Путина
26 янв Расширение санкций США
USD 55,92
EUR 69,45
BRENT 70,52
Рейтинг Путина 80%
4 мар Отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, Великобритания
USD 56,66
EUR 69,46
BRENT 64,37
Рейтинг Путина 80%
15 мар Россиян из «списка Мюллера», подозреваемых во вмешательстве в выборы в США, внесли в санкционный список
USD 56,93
EUR 70,53
BRENT 65,12
Рейтинг Путина 80%
18 мар Выборы президента России
USD 57,49
EUR 70,80
BRENT 66,21
Рейтинг Путина 80%
25 мар Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
USD 57,10
EUR 70,43
BRENT 70,45
Рейтинг Путина 80%
6 апр В санкционные списки включили крупных российских бизнесменов и топ-менеджеров компаний с участием государства, а также чиновников
USD 57,57
EUR 70,59
BRENT 67,11
Рейтинг Путина 82%
30 апр В отношении нескольких российских оборонных структур введены санкции США в связи с нарушением режима нераспространения оружия массового уничтожения
USD 61,99
EUR 75,20
BRENT 75,17
Рейтинг Путина 82%
14 мая Европейские санкции против лиц, принимавших участие в организации выборов президента на территории Крыма
USD 61,73
EUR 73,51
BRENT 78,23
Рейтинг Путина 79%
15 мая Открытие Крымского моста
USD 61,76
EUR 73,94
BRENT 78,43
Рейтинг Путина 79%
14 июн Старт чемпионата мира по футболу в России
USD 63,11
EUR 74,13
BRENT 75,94
Рейтинг Путина 79%
14 июн Объявлено о пенсионной реформе
USD 63,11
EUR 74,13
BRENT 75,94
Рейтинг Путина 79%
30 июн Отравление двух жителей Эймсбери
USD 62,75
EUR 72,99
BRENT 79,44
Рейтинг Путина 79%
21 июл Подписан закон о хранении персональных данных на территории РФ
USD 63,48
EUR 73,93
BRENT 73,07
Рейтинг Путина 67%
31 июл Европейские санкции против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста
USD 62,78
EUR 73,20
BRENT 74,25
Рейтинг Путина 67%
15 авг Российская фирма и ее директор попали под санкции США за «содействие незаконным морским поставкам в Северную Корею»
USD 66,75
EUR 76,23
BRENT 70,76
Рейтинг Путина 70%
27 авг Федеральный реестр США опубликовал определение, согласно которому новые санкции против России, введенные по обвинению в применении химического оружия в британском Солсбери, вступили в силу
USD 67,79
EUR 78,41
BRENT 76,21
Рейтинг Путина 70%
13 сен Российская компания попала под санкции США за дела с КНДР
USD 69,57
EUR 80,64
BRENT 78,18
Рейтинг Путина 67%
20 сен В список CAATSA попали граждане и компании, которых власти США считают связанными с оборонно-промышленным комплексом или разведслужбами России
USD 67,00
EUR 78,36
BRENT 78,7
Рейтинг Путина 67%
3 окт Подписан закон о пенсионной реформе
USD 65,22
EUR 75,22
BRENT 85,14
Рейтинг Путина 66%
17 окт Теракт в Керчи
USD 66,53
EUR 75,92
BRENT 79,57
Рейтинг Путина 66%
8 ноя Расширение санкций США
USD 66,09
EUR 75,67
BRENT 71,93
Рейтинг Путина 66%
11 ноя Выборы в ДНР и ЛНР
USD 66,85
EUR 75,81
BRENT 70,18
Рейтинг Путина 66%
20 ноя Минфин США расширил санкционный список, добавив в него две компании и руководителя одной из них за сделки с властями Сирии
USD 66,00
EUR 75,32
BRENT 66,85
Рейтинг Путина 66%
25 ноя Российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля
USD 66,67
EUR 74,94
BRENT 59,04
Рейтинг Путина 66%
10 дек ЕС расширил санкционный список в связи с выборами в ДНР и ЛНР
USD 66,24
EUR 75,71
BRENT 61,67
Рейтинг Путина 66%
19 дек США ввели санкции против 19 физических и четырех юридических лиц, связанными с ГРУ или «фабрикой троллей». Минфин США решил исключить UC Rusal и En+ из санкционного списка. Ограничения в отношении их владельца Олега Дерипаски продолжат действовать.
USD 66,74
EUR 75,78
BRENT 56,5
Рейтинг Путина 66%
31 дек Взрыв газа в доме в Магнитогорске. Погибли 39 человек
USD 69,47
EUR 79,46
BRENT 53,8
Рейтинг Путина 66%
Все события
2019
-3,9% i USD на 30.09
-12% i EUR
+13,94% i BRENT
+2 п.п. i Рейтинг Путина
21 янв ЕС принял решение ввести санкции в рамках нового режима наказаний за применение химического оружия
USD 66,33
EUR 75,58
BRENT 62,7
Рейтинг Путина 64%
28 янв Минфин США снял санкции с трех компаний Олега Дерипаски — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго»
USD 66,54
EUR 74,63
BRENT 61,59
Рейтинг Путина 64%
15 фев Задержан основатель и старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Его подозревают в мошенничестве. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек
USD 66,54
EUR 75,05
BRENT 64,65
Рейтинг Путина 64%
11 мар «Еврофинанс Моснарбанк», акционерами которого являются венесуэльский госфонд, ВТБ и Газпромбанк, внесен в американский санкционный список по Венесуэле. «Еврофинанс Моснарбанк» с августа 2014 года находится под российско-украинскими секторальными санкциями. Таким образом, это прецедент: компания, находящаяся под «российскими» секторальными санкциями, впервые вносится в более жесткий список — SDN, причем по другой страновой программе
USD 66,08
EUR 74,29
BRENT 66,62
Рейтинг Путина 64%
15 мар ЕС ввел санкции против 8 россиян из-за инцидента в Керченском проливе, когда пограничники России задержали три украинских корабля. Следом за ним санкции по тем же основаниям ввели США
USD 65,40
EUR 74,06
BRENT 67,23
Рейтинг Путина 64%
26 мар В Москве задержали экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании ОПС
USD 64,49
EUR 72,92
BRENT 67,43
Рейтинг Путина 64%
8 апр Мосгорсуд отменил домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. Он обвиняется в хищении госсубсидий, выделенных на проект «Платформа»
USD 65,41
EUR 74,44
BRENT 71,1
Рейтинг Путина 66%
18 апр Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Мюллера по «вмешательству» России в выборы 2016 года. Он установил, что сговора между Дональдом Трампом и Кремлем не было
USD 63,95
EUR 72,36
BRENT 71,97
Рейтинг Путина 66%
5 мая В московском аэропорту Шереметьево в результате жесткой посадки загорелся пассажирский самолет компании «Аэрофлот». Погиб 41 человек
USD 64,63
EUR 72,31
BRENT 69,7
Рейтинг Путина 66%
8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и еще двум фигурантам дела о драках, произошедших в октябре прошлого года. Братья Кокорины получили 1,5 года колонии, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев
USD 65,22
EUR 73,08
BRENT 70,37
Рейтинг Путина 66%
16 мая Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне), бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева и еще четырех человек
USD 64,85
EUR 72,69
BRENT 72,62
Рейтинг Путина 66%
21 мая Госдепартамент США ввел санкции в отношении двух российских предприятий и военного учебного центра из Гатчины за нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии
USD 64,49
EUR 72,96
BRENT 72,18
Рейтинг Путина 66%
7 июн В Москве по подозрению на сбыт наркотиков был задержан журналист Иван Голунов. 11 июня после многочисленных протестов дело было закрыто
USD 65,23
EUR 73,27
BRENT 63,29
Рейтинг Путина 68%
19 июн Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17 троих россиян
USD 64,34
EUR 72,23
BRENT 61,82
Рейтинг Путина 68%
19 июн Минфин США внес в санкционные списки небанковскую кредитную организацию «Русское финансовое общество». Ее заподозрили в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения
USD 64,34
EUR 72,23
BRENT 61,82
Рейтинг Путина 68%
20 июн Очередная «Прямая линия с Владимиром Путиным»
USD 63,28
EUR 71,48
BRENT 64,45
Рейтинг Путина 68%
21 июн Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией
USD 63,18
EUR 71,33
BRENT 65,2
Рейтинг Путина 68%
2 июл Минобороны сообщило, что при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских подводников. ЧП произошло на спускаемом аппарате подлодки «Лошарик»
USD 63,24
EUR 71,43
BRENT 62,4
Рейтинг Путина 68%
27 июл В центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, не зарегистрированных для участия в выборах в Мосгордуму. По данным МВД, задержали 1074 человека. По итогам акции было заведено несколько уголовных дел на ее участников
USD 63,12
EUR 70,25
BRENT 63,37
Рейтинг Путина 68%
3 авг В Москве прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Полиция сообщила о 600 задержанных, правозащитники — о 1001.
USD 64,88
EUR 71,86
BRENT 61,89
Рейтинг Путина 67%
10 авг В Москве прошла согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На нее пришли от 20 тыс. до 50 тыс. человек.
USD 65,31
EUR 73,14
BRENT 58,53
Рейтинг Путина 67%
7 сен Завершился обмен заключенными между Россией и Украиной. Россия выдала задержанных в Керченском проливе моряков, режиссера Сенцова и еще десять человек. С Украины вернулись 35 человек, в том числе журналист Кирилл Вышинский
USD 65,88
EUR 72,75
BRENT 61,54
Рейтинг Путина 68%
9 сен Единый день голосования
USD 65,49
EUR 72,26
BRENT 62,59
Рейтинг Путина 68%
10 сен США ввели санкции против двоих сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы». Их обвинили в нарушении прав человека и причастности к пыткам семерых членов организации
USD 65,49
EUR 72,26
BRENT 62,59
Рейтинг Путина 68%
18 сен В Москве начались пикеты у здания Администрации президента в поддержку фигурантов «московского дела»
USD 64,37
EUR 71,18
BRENT 61,74
Рейтинг Путина 68%
26 сен Минфин США ввел санкции против пяти российских судов, используемых при доставке топлива для военных самолетов, используемых для ударов по боевикам в Сирии, а также троих россиян и одной компании
USD 64,26
EUR 70,3
BRENT 62,66
Рейтинг Путина 68%
30 сен США ввели санкции против двух россиян, которых Вашингтон считает связанными с «фабрикой троллей»
USD 64,42
EUR 70,32
BRENT 61,3
Рейтинг Путина 68%
Все события
2020
+8,21% i USD на 02.03
+6,26% i EUR
-21,36% i BRENT
15 янв Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Днем Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором анонсировал изменения в Конституции.
USD 61,41
EUR 68,42
BRENT 64,0
Рейтинг Путина 68%
21 янв Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства.
USD 61,47
EUR 68,21
BRENT 64,59
Рейтинг Путина 68%
28 янв ЕС ввел санкции против севастопольского губернатора и главы кабмина Крыма. По мнению ЕС, участвуя в организации выборов на полуострове они навредили Украине.
USD 62,33
EUR 68,78
BRENT 58,81
Рейтинг Путина 68%
29 янв США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым, гендиректора этой компании и нескольких крымских чиновников.
USD 62,81
EUR 69,23
BRENT 58,91
Рейтинг Путина 68%
13 фев Госдеп внес три российских предприятия в санкционный список, обвинив их в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения
USD 63,05
EUR 69,23
BRENT 55,79
18 фев Власти США ввели санкции против структур «Роснефти». В санкционный список с блокировкой активов в американской юрисдикции внесена компания Rosneft Trading за «материальное содействие» Венесуэле и госкомпании PDVSA
USD 63,46
EUR 69,17
BRENT 57,07
18 фев Апелляционный суд обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации. К этой сумме добавилось еще $5 млрд штрафов и пени за отказ исполнять это судебное решение, вынесенное в 2014 году.
USD 63,46
EUR 69,17
BRENT 57,07
18 фев Премьер Михаил Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Одновременно власти приостанавливают оформление документов для въезда граждан КНР.
USD 63,46
EUR 69,17
BRENT 57,07
2 мар Минфин США исключил из санкционного списка две компании АО «ННК» и «ННК-Приморнефтепродукт», так как они «исправились» и прекратили поставки в Северную Корею.
USD 66,99
EUR 73,72
BRENT 51,90
Все события

Могут ли санкции быть отменены

  • Санкции США, введенные президентскими указами, отменяются так же президентскими указами. Президент Дональд Трамп почти за два года на посту отменил не один указ своего предшественника, однако именно указы о санкциях не тронул. Барак Обама принял шесть указов о санкциях, в том числе президентскими указами были введены санкции, связанные с событиями на Украине и российской киберактивностью.
  • Санкции, введенные по каждой из глав закона CAATSA, могут быть отменены, если президент решит, что для этого есть основания. То есть находящаяся под санкциями персона больше не участвует в признанных незаконными действиях и у президента есть данные, что этот человек не собирается в будущем вернуться к таким действиям. Однако по каждому своему решению президент должен будет направить соответствующее представление в профильные комитеты сената американского конгресса. Если там решение поддержат, санкции будут сняты.
  • Из всех санкционных пакетов могут быть исключения, если президент считает их необходимыми для национальной безопасности США. Это положение позволило в начале 2018 года посетить США находящимся в санкционном списке главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, руководителю Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорю Коробову. В ближайшее время в США должен приехать глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, также находящийся под американскими санкциями.

* Почему имена людей дублируются в разных списках

Один и тот же человек может находиться сразу в нескольких санкционных списках. 108 физических лица одновременно попадают под ограничения ЕС и США. Кроме того, Соединенные Штаты также могут вносить одного и того же человека в список SDN на разных основаниях. Чаще всего это сочетание CYBER2 (кибератаки против США) и CAATSA.

* Почему одни и те же фамилии в списках написаны по-разному

Фигурантов санкционных списков могут перепутать с другими людьми из-за проблем с транслитерацией имен, так как проверка клиентов осуществляется компаниями и банками в автоматическом режиме. США во избежание подобных трудностей вносят в список SDN сразу несколько вариантов написания иноязычной фамилии, например Timchenko и Timtchenko.

* Исключают ли умерших из списков

ЕС удалил из своих санкционных списков 12 человек в связи с их кончиной. К примеру, это депутат Госдумы VI созыва Людмила Швецова (умерла в 2014 году), сенатор от Курской области Олег Пантелеев (умер в 2016-м) и экс-глава ЛНР Валерий Болотов (умер в 2017 году). Умерший 30 августа 2018 года депутат Госдумы Иосиф Кобзон был исключен из списка только 22 января 2019-го. Продлевая антироссийские ограничения в сентябре 2018 года, ЕС оставил в списке убитого 31 августа главу ДНР Александра Захарченко. Его могут исключить из перечня позже, когда ЕС убедится в том, что активы, заблокированные на территории Евросоюза, не будут кому-либо переданы.

* Попадает ли компания под санкции, если долей в ней владеет человек из санкционного списка

Американские санкции автоматически распространяются на все компании, в которых физическим и юридическим лицам из санкционного списка принадлежит хотя бы 50%. Активы всех таких фирм подлежат заморозке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США запрещено совершать с ними какие-либо сделки. Обязанность проверять, не попадает ли контрагент автоматом под санкции, лежит на самом бизнесе. Поэтому после введения санкций «олигархи» часто сокращают доли в компаниях до уровня чуть ниже 50%. Если лицо А находится в списке SDN и владеет 30% в компании X и лицо B находится в списке SDN и владеет 20% в компании X, то компания X автоматически попадает под санкции, даже если не числится в списке SDN.

* Могут ли санкции коснуться людей, которых ни в чем не обвиняют

От действующих в отношении России санкций могут пострадать не только люди и компании, внесенные в списки. В 2014 году был заблокирован денежный перевод россиянина Николая Кузнецова на сумму $616 тыс. Он хотел отправить деньги с личного вклада в Транскапиталбанке на счет своего отца в Мособлбанке, который был внесен в санкционный список США. Так как это была долларовая операция, она проводилась через американский банк Standard Chartered, который и заблокировал перевод. Деньги были разморожены лишь в 2017 году.

** Повлияли ли санкции на рейтинг президента Путина

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров в октябре 2018 года говорил, что апрельские санкции в связи с «делом Скрипалей» «сработали на Путина». По его словам, они «были восприняты обществом как несправедливые, люди сплотились, чтобы поддержать лидера, потому что было все слишком нарочито, слишком очевидный несправедливый подход Запада». Это подтверждается и данными Левада-центра. «Санкции [снижают рейтинг] опосредованно, не напрямую, — заявил РБК эксперт Левада-центра Денис Волков, — они добавляются в общеэкономические проблемы; соответственно, становится сложно улучшать уровень жизни — рейтинг снижается». В марте 2018 года рейтинг Путина оценивался в 80%, в апреле — в 82%, дальнейшее снижение (с 79% в мае до 67% в июле) произошло после объявления о начале работы над пенсионной реформой в июне 2019 года. В ноябре 2018 года рейтинг одобрения деятельности Путина составлял 66%.

Авторы: Юлия Сапронова, Дада Линделл, Анастасия Антипова, Иван Ткачёв, Полина Химшиашвили
При участии: Егор Губернаторов, Филипп Алексенко, Галина Казакулова, Алексей Гаврилко
Теги: США Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, санкции
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