Санкционная пятилетка

Как Запад наращивал давление на Россию
Пять лет Россия находится под серьезными санкциями США и Евросоюза. Кто и за что попадал в списки, когда вводились санкции, как на это реагировали рубль и нефть, что происходило в это время в стране — в спецпроекте РБК
За что вводили санкции против России
Физические лица Юридические лица
Присоединения Крыма и события на востоке Украины* 268 i 479 i
Гибель Сергея Магнитского, коррупция и нарушение прав человека 50 i i
Санкции по закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA)* 26 i 42 i
Кибератаки против США* 23 i 7 i
Оказание поддержки правительству Сирии 12 i 6 i
Сделки с властями КНДР 6 i 6 i
Какие санкции действуют в отношении России
- Масштабные санкции против России начали вводиться в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе считают, что его гибель в 2009 году связана с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, к которым могли бы быть причастны российские чиновники и силовики. «Закон Магнитского», изначально направленный против лиц, которые, по мнению американских властей, могли бы быть причастны к смерти аудитора, позднее стал действовать в отношении ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права как в России, так и во всем мире.
- Наиболее масштабные санкции связаны с присоединением Крыма к России и событиями на востоке Украины. В «крымских» санкциях фигуранты списка обязательно как-то связаны с «аннексией и/или интеграцией Крыма». В случае с «восточно-украинскими» санкциями никакой связи с событиями в Донецке/Луганске может не быть — госкомпании наказываются просто потому, что они госкомпании, «олигархи» — за самую отдаленную связь с режимом.
- Санкции за кибератаки были введены предшественником Трампа — Бараком Обамой — 1 апреля 2015 года. Они позволяют Министерству финансов США блокировать любые активы на территории страны лиц, подозреваемых в совершении кибератак.
- 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он накладывает дополнительные ограничения на Иран, КНДР и Россию.
- Самые малые группы санкций в отношении России — это санкции за оказание поддержки правительству Сирии и сделки с властями КНДР.
- 27 августа 2018 года вступили в силу санкции, которые напрямую не затрагивают физических или юридических лиц. Они связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Был запрещен экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Под исключение попали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.
Против кого вводили санкции
Данные в списках могут дублироваться
368 человек
90 i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 75 i Силовики/военные 54 i Политики
51 i Бизнесмены 51 i Чиновники 12 i «Фабрика троллей»
19 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели
90 i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 75 i Силовики/военные 54 i Политики 51 i Бизнесмены 51 i Чиновники 12 i «Фабрика троллей» 19 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели
507 организаций
135 i ТЭК 116 i Банки 98 i Другие компании
54 i Оборонные компании 34 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование
25 i Строительство 28 i Общественные организации 5 i Госорганы
135 i ТЭК 116 i Банки 98 i Другие компании 54 i Оборонные компании 34 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование 25 i Строительство 28 i Общественные организации 5 i Госорганы
Кто попал под санкции США. Полные списки*
Под какие ограничения попадают компании и физические лица из санкционных списков
- Санкции можно разделить на блокирующие (в США это список SDN — Specially Designated Nationals) и секторальные (в США это список SSI — Sectoral Sanctions Identifications).
- При попадании под блокирующие санкции активы физических лиц и компаний, как в США, так и в ЕС, блокируются. Запрещается вести какие-либо дела и сделки с ними. Физическим лицам, попавшим под санкции, запрещается въезд на территорию США и/или ЕС.
- Действие секторальных санкций распространяется на конкретных лиц, ведущих деятельность в определенных секторах экономики, а также на компании, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.
- Активы компаний, включенных в секторальный список санкций, не замораживаются в отличие от списка SDN. В банковском секторе попадание в такой список не предполагает изоляции этих компаний от финансовой системы — речь идет только об ограничениях на предоставление нового финансирования компаниями США и ЕС. На практике это означает, что, например, попавшие под секторальные санкции банки не смогут привлекать займы у банков и инвесторов, будь то облигации или кредиты. При этом запрет не распространяется на долг сроком менее 14 дней (для санкций США) и 30 дней (для санкций ЕС).
- В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из/в Россию. Для включенных в санкционные списки ЕС установлен запрет на покупку, продажу, трансфер, экспорт оружия и боеприпасов в Россию лицами ЕС, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения (товары, которые могут быть применены как в мирных целях, так и при создании оружия массового уничтожения) и технологий для военного использования.
- В энергетическом секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет экспорта в Россию товаров, услуг или технологий, связанных с разведкой и добычей нефти на Арктическом шельфе, глубоководной добычей, со сланцевыми проектами (энергетический сектор). Для включенных в санкционные списки ЕС введена процедура лицензирования сделок с Россией в отношении товаров и технологий, предназначенных для добычи и разведки нефти и других полезных ископаемых.
- Отдельными правовыми актами могут быть предусмотрены исключения в виде ограничения действия санкций при осуществлении конкретных операций.
Как изменилось состояние богатейших людей России после попадания в санкционные списки
Крупные бизнесмены попали в санкционные списки в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. В списках 12 членов рейтинга Forbes. Семь из них попали туда только в марте 2018 года. Посчитать, насколько изменилось их состояние после попадания в списки, невозможно до составления следующего рейтинга в 2019 году
Геннадий Тимченко
$15,3 млрд март 2014 $16 млрд (+4,6%) март 2018
Петр Колбин
$5,5 млрд март 2014 $5,5 млрд март 2018
Аркадий Ротенберг
$4 млрд март 2014 $3 млрд (-25%) март 2018
Юрий Ковальчук
$1,4 млрд март 2014 $1,4 млрд март 2018
Борис Ротенберг
$1,7 млрд март 2014 $1,2 млрд (-29,4%) март 2018
Как менялись курсы валют и рейтинг Путина после ввода санкций
12 апреля 2013 года — 20 ноября 2018 года
Первые санкции связаны с введением «закона Магнитского»
Курс валют, руб. $ ₽66 +113,73% 2013 2018 Курс валют, руб. евро ₽75,32 +86,62% 2013 2018 Цена на нефть марки Brent, $ $66,85 -36,69% 2013 2018 Рейтинг доверия россиян Владимиру Путину** 66% +3 п.п. 2013 2018
Санкции в контексте
Что происходило в России, какими были курсы валют, и как менялся рейтинг Путина в 2013 – 2018 годы
События
12 апр Первая публикация «списка Магнитского»
USD 30,88
EUR 40,36
BRENT 101,82
Рейтинг Путина 63%
2014
+6,25 п.п. i Рейтинг Путина
6 мар Евросоюз приостанавливает двусторонние переговоры по визовым вопросам и новому соглашению
USD 36,08
EUR 49,54
BRENT 108,1
Рейтинг Путина 80%
17 мар ЕС и США принимают первые пакеты санкций в отношении российских и украинских чиновников
USD 36,63
EUR 50,76
BRENT 106,2
Рейтинг Путина 80%
20 мар ЕС и США расширяют списки лиц, въезд которым на территории стран запрещен, а активы заморожены
USD 36,20
EUR 50,41
BRENT 106,5
Рейтинг Путина 80%
11 апр США вводят новые санкции против крымских чиновников
USD 35,55
EUR 49,22
BRENT 107,3
Рейтинг Путина 82%
28 апр ЕС запрещает въезд и замороживает активы людей, которых считает виновными в дестабилизации ситуации на Украине. США расширяет санкции из-за отсутствия шагов России по деэскалации кризиса на Восточной Украине
USD 35,92
EUR 49,69
BRENT 108,1
Рейтинг Путина 82%
8 мая США ввели ограничения для Темпбанка, который заподозрили в доставке наличными денег для Центрального банка Сирии
USD 35,49
EUR 49,41
BRENT 108,04
Рейтинг Путина 83%
12 мая В ЕС запрещен въезд и заморожены активы еще 13 человек, виновных в дестабилизации ситуации на Украине. В списки ЕС впервые попали две конфискованные властями Крыма компании — их активы были заморожены
USD 35,03
EUR 48,76
BRENT 108,41
Рейтинг Путина 83%
20 мая Расширение «списка Магнитского»
USD 34,73
EUR 47,64
BRENT 109,69
Рейтинг Путина 83%
20 июн Под санкции США попали лидеры самопровозглашенных ЛНР и ДНР
USD 34,30
EUR 46,69
BRENT 114,81
Рейтинг Путина 86%
12 июл ЕС вводит санкции против лидеров ДНР и ЛНР
USD 34,05
EUR 46,33
BRENT 106,66
Рейтинг Путина 85%
16 июл Первые секторальные санкции США против российских компаний
USD 34,37
EUR 46,79
BRENT 105,85
Рейтинг Путина 85%
25 июл ЕС расширила санкции против лиц, виновных в дестабилизации ситуации на Украине, и компаний, конфискованных в Крыму в нарушение российского законодательства
USD 35,07
EUR 47,17
BRENT 108,39
Рейтинг Путина 85%
29 июл США расширили санкции
USD 35,34
EUR 47,47
BRENT 107,72
Рейтинг Путина 85%
30 июл ЕС вводит санкции против Крыма и Севастополя. Запрет на импорт товаров, инвестиции, поставку оборудования для нефтегазового сектора (ограничения для российских госбанков, эмбарго на импорт и экспорт оружия, экспорт товаров двойного назначения, запрет на поставки высокотехнологичного оборудования для добычи нефти на шельфе, в Арктике и сланцевой нефти)
USD 35,63
EUR 47,86
BRENT 106,51
Рейтинг Путина 85%
12 сент Евросоюз накладыает санкции на три топливно-энергетические компании и ужесточает санкции против госбанков, оборонных концернов и 24 человек. «Украинский» санкционный список США расширяется
USD 37,37
EUR 48,24
BRENT 97,11
Рейтинг Путина 86%
29 ноя Санкции ЕС против 13 ополченцев и пяти организаций Донбасса
USD 49,32
EUR 61,41
BRENT 70,15
Рейтинг Путина 85%
19 дек Расширение санкций США
USD 59,60
EUR 73,34
BRENT 61,38
Рейтинг Путина 85%
20 дек ЕС ввел полный запрет инвестиций в Крым
USD 60,68
EUR 74,57
BRENT 61,38
Рейтинг Путина 85%
29 дек Расширение «списка Магнитского»
USD 52,03
EUR 63,51
BRENT 57,88
Рейтинг Путина 85%
16 фев ЕС ввел санкции против 19 лиц и девяти ополченских организаций
USD 65,08
EUR 74,36
BRENT 61,4
Рейтинг Путина 86%
11 мар Расширение санкций США
USD 60,66
EUR 65,52
BRENT 57,54
Рейтинг Путина 85%
30 июл Расширение санкций США
USD 59,76
EUR 65,98
BRENT 53,31
Рейтинг Путина 87%
25 ноя В «сирийский список» США включены Кирсан Илюмжинов и компания, которую связывали с главой ФИДЕ
USD 65,62
EUR 69,80
BRENT 46,17
Рейтинг Путина 85%
22 дек В списки попадающих под санкции физических и юридических лиц в США попали люди и компании, которые ранее были включены в «европейский» санкционный список
USD 71,25
EUR 77,48
BRENT 36,11
Рейтинг Путина 85%
2016
+2,40 п.п. i Рейтинг Путина
1 фев Расширение «списка Магнитского»
USD 75,17
EUR 81,90
BRENT 34,24
Рейтинг Путина 81%
1 сен Расширение секторальных санкций США против России
USD 65,25
EUR 72,68
BRENT 45,45
Рейтинг Путина 82%
9 ноя Санкции ЕС против шестерых избранных от Крыма депутатов Госдумы
USD 63,73
EUR 70,45
BRENT 46,36
Рейтинг Путина 86%
14 ноя Санкции США против шестерых избранных от Крыма депутатов Госдумы
USD 65,21
EUR 71,12
BRENT 44,43
Рейтинг Путина 86%
20 дек Расширение санкций США. В список попали несколько бизнесменов, в том числе Евгений Пригожин, обладающий, по данным Минфина США, «обширными деловыми связями с Минобороны»
USD 61,79
EUR 64,67
BRENT 55,35
Рейтинг Путина 84%
23 дек Новые санкции США против руководства российского Темпбанка из-за Сирии
USD 60,86
EUR 63,56
BRENT 55,16
Рейтинг Путина 84%
29 дек Белый дом обвинил Россию в хакерских атаках и включил в санкционный список ФСБ, ГРУ, нескольких киберпреступников и компании, специализирующиеся на защите информации
USD 60,66
EUR 63,48
BRENT 56,14
Рейтинг Путина 84%
2017
-3,50 п.п. i Рейтинг Путина
9 янв В «список Магнитского» включили главу СК РФ Александра Бастрыкина и депутата Госдумы Андрея Лугового
USD 60,65
EUR 63,81
BRENT 54,94
Рейтинг Путина 85%
1 июн Санкции США в отношении российских граждан и компаний в связи с ядерной программой Северной Кореи
USD 56,68
EUR 63,41
BRENT 50,63
Рейтинг Путина 81%
20 июн Новые санкции США против людей и организаций, причастных к «действиям России на Украине»
USD 57,95
EUR 64,86
BRENT 46,02
Рейтинг Путина 81%
4 авг ЕС ужесточил санкции против компаний и граждан России из-за поставки турбин Siemens в Крым
USD 60,75
EUR 71,95
BRENT 52,42
Рейтинг Путина 83%
22 авг В санкционные списки США, направленные против КНДР, попали россияне
USD 59,14
EUR 69,43
BRENT 51,87
Рейтинг Путина 83%
21 ноя Санкции Евросоюза против губернатора Севастополя
USD 59,27
EUR 69,66
BRENT 62,57
Рейтинг Путина 81%
20 дек Под санкции США по «закону Магнитского» попал глава Чечни Рамзан Кадыров
USD 58,61
EUR 69,17
BRENT 64,56
Рейтинг Путина 82%
21 дек В глобальный «список Магнитского» включили сына генпрокурора России Артема Чайку. В Минфине США пояснили, что фигурантов нового списка подозревают в «нарушении прав человека и коррупции»
USD 58,71
EUR 69,50
BRENT 64,9
Рейтинг Путина 82%
2018
-17,50 п.п. i Рейтинг Путина
26 янв Расширение санкций США
USD 55,92
EUR 69,45
BRENT 70,52
Рейтинг Путина 80%
15 мар Россиян из «списка Мюллера», подозреваемых во вмешательстве в выборы в США, внесли в санкционный список
USD 56,93
EUR 70,53
BRENT 65,12
Рейтинг Путина 80%
6 апр В санкционные списки включили крупных российских бизнесменов и топ-менеджеров компаний с участием государства, а также чиновников
USD 57,57
EUR 70,59
BRENT 67,11
Рейтинг Путина 82%
30 апр В отношении нескольких российских оборонных структур введены санкции США в связи с нарушением режима нераспространения оружия массового уничтожения
USD 61,99
EUR 75,20
BRENT 75,17
Рейтинг Путина 82%
14 мая Европейские санкции против лиц, принимавших участие в организации выборов президента на территории Крыма
USD 61,73
EUR 73,51
BRENT 78,23
Рейтинг Путина 79%
31 июл Европейские санкции против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста
USD 62,78
EUR 73,20
BRENT 74,25
Рейтинг Путина 67%
15 авг Российская фирма и ее директор попали под санкции США за «содействие незаконным морским поставкам в Северную Корею»
USD 66,75
EUR 76,23
BRENT 70,76
Рейтинг Путина 70%
13 сен Российская компания попала под санкции США за дела с КНДР
USD 69,57
EUR 80,64
BRENT 78,18
Рейтинг Путина 67%
20 сен В список CAATSA попали граждане и компании, которых власти США считают связанными с оборонно-промышленным комплексом или разведслужбами России
USD 67,00
EUR 78,36
BRENT 78,7
Рейтинг Путина 67%
8 ноя Расширение санкций США
USD 66,09
EUR 75,67
BRENT 71,93
Рейтинг Путина 66%
20 ноя Минфин США расширил санкционный список, добавив в него две компании и руководителя одной из них за сделки с властями Сирии
USD 66,00
EUR 75,32
BRENT 66,85
Рейтинг Путина 66%
Могут ли санкции быть отменены
- Санкции США, введенные президентскими указами, отменяются так же президентскими указами. Президент Дональд Трамп почти за два года на посту отменил не один указ своего предшественника, однако именно указы о санкциях не тронул. Барак Обама принял шесть указов о санкциях, в том числе президентскими указами были введены санкции, связанные с событиями на Украине и российской киберактивностью.
- Санкции, введенные по каждой из глав закона CAATSA, могут быть отменены, если президент решит, что для этого есть основания. То есть находящаяся под санкциями персона больше не участвует в признанных незаконными действиях и у президента есть данные, что этот человек не собирается в будущем вернуться к таким действиям. Однако по каждому своему решению президент должен будет направить соответствующее представление в профильные комитеты сената американского конгресса. Если там решение поддержат, санкции будут сняты.
- Из всех санкционных пакетов могут быть исключения, если президент считает их необходимыми для национальной безопасности США. Это положение позволило в начале 2018 года посетить США находящимся в санкционном списке главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, руководителю Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорю Коробову. В ближайшее время в США должен приехать глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, также находящийся под американскими санкциями.
* Почему имена людей дублируются в разных списках
Один и тот же человек может находиться сразу в нескольких санкционных списках. 82 физических лица одновременно попадают под ограничения ЕС и США. Кроме того, Соединенные Штаты также могут вносить одного и того же человека в список SDN на разных основаниях. Всего таких людей 17, и каждый из них включен по двум причинам. Чаще всего это сочетание CYBER2 (кибератаки против США) и CAATSA.
* Почему одни и те же фамилии в списках написаны по-разному
Фигурантов санкционных списков могут перепутать с другими людьми из-за проблем с транслитерацией имен, так как проверка клиентов осуществляется компаниями и банками в автоматическом режиме. США во избежание подобных трудностей вносят в список SDN сразу несколько вариантов написания иноязычной фамилии, например Timchenko и Timtchenko.
* Исключают ли умерших из списков
ЕС удалил из своих санкционных списков 11 человек в связи с их кончиной. К примеру, это депутат Госдумы VI созыва Людмила Швецова (умерла в 2014 году), сенатор от Курской области Олег Пантелеев (умер в 2016-м) и экс-глава ЛНР Валерий Болотов (умер в 2017 году). При этом, продлевая антироссийские ограничения в сентябре текущего года, ЕС оставил в списке умершего 30 августа депутата Госдумы Иосифа Кобзона и убитого 31 августа главу ДНР Александра Захарченко. Их могут исключить из перечня позже, когда ЕС убедится в том, что их активы, заблокированные на территории Евросоюза, не будут кому-либо переданы.
* Попадает ли компания под санкции, если долей в ней владеет человек из санкционного списка
Американские санкции автоматически распространяются на все компании, в которых физическим и юридическим лицам из санкционного списка принадлежит хотя бы 50%. Активы всех таких фирм подлежат заморозке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США запрещено совершать с ними какие-либо сделки. Обязанность проверять, не попадает ли контрагент автоматом под санкции, лежит на самом бизнесе. Поэтому после введения санкций «олигархи» часто сокращают доли в компаниях до уровня чуть ниже 50%. Если лицо А находится в списке SDN и владеет 30% в компании X и лицо B находится в списке SDN и владеет 20% в компании X, то компания X автоматически попадает под санкции, даже если не числится в списке SDN.
* Могут ли санкции коснуться людей, которых ни в чем не обвиняют
От действующих в отношении России санкций могут пострадать не только люди и компании, внесенные в списки. В 2014 году был заблокирован денежный перевод россиянина Николая Кузнецова на сумму $616 тыс. Он хотел отправить деньги с личного вклада в Транскапиталбанке на счет своего отца в Мособлбанке, который был внесен в санкционный список США. Так как это была долларовая операция, она проводилась через американский банк Standard Chartered, который и заблокировал перевод. Деньги были разморожены лишь в 2017 году.
** Повлияли ли санкции на рейтинг президента Путина
Глава ВЦИОМа Валерий Федоров в октябре 2018 года говорил, что апрельские санкции в связи с «делом Скрипалей» «сработали на Путина». По его словам, они «были восприняты обществом как несправедливые, люди сплотились, чтобы поддержать лидера, потому что было все слишком нарочито, слишком очевидный несправедливый подход Запада». Это подтверждается и данными Левада-центра. «Санкции [снижают рейтинг] опосредованно, не напрямую, — заявил РБК эксперт Левада-центра Денис Волков, — они добавляются в общеэкономические проблемы; соответственно, становится сложно улучшать уровень жизни — рейтинг снижается». В марте 2018 года рейтинг Путина оценивался в 80%, в апреле — в 82%, дальнейшее снижение (с 79% в мае до 67% в июле) произошло после объявления о начале работы над пенсионной реформой в июне текущего года. В ноябре 2018 года рейтинг одобрения деятельности Путина составлял 66%.