Санкционная пятилетка

Как Запад наращивал давление на Россию

Пять лет Россия находится под серьезными санкциями США и Евросоюза. Кто и за что попадал в списки, когда вводились санкции, как на это реагировали рубль и нефть, что происходило в это время в стране — в спецпроекте РБК

За что вводили санкции против России Физические лица Юридические лица Присоединения Крыма и события на востоке Украины* 268 i 479 i Гибель Сергея Магнитского, коррупция и нарушение прав человека 50 i i Санкции по закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA)* 26 i 42 i Кибератаки против США* 23 i 7 i Оказание поддержки правительству Сирии 12 i 6 i Сделки с властями КНДР 6 i 6 i

Какие санкции действуют в отношении России

Масштабные санкции против России начали вводиться в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе считают, что его гибель в 2009 году связана с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, к которым могли бы быть причастны российские чиновники и силовики. «Закон Магнитского», изначально направленный против лиц, которые, по мнению американских властей, могли бы быть причастны к смерти аудитора, позднее стал действовать в отношении ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права как в России, так и во всем мире.

Наиболее масштабные санкции связаны с присоединением Крыма к России и событиями на востоке Украины. В «крымских» санкциях фигуранты списка обязательно как-то связаны с «аннексией и/или интеграцией Крыма». В случае с «восточно-украинскими» санкциями никакой связи с событиями в Донецке/Луганске может не быть — госкомпании наказываются просто потому, что они госкомпании, «олигархи» — за самую отдаленную связь с режимом.

Санкции за кибератаки были введены предшественником Трампа — Бараком Обамой — 1 апреля 2015 года. Они позволяют Министерству финансов США блокировать любые активы на территории страны лиц, подозреваемых в совершении кибератак.

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он накладывает дополнительные ограничения на Иран, КНДР и Россию.

Самые малые группы санкций в отношении России — это санкции за оказание поддержки правительству Сирии и сделки с властями КНДР.

27 августа 2018 года вступили в силу санкции, которые напрямую не затрагивают физических или юридических лиц. Они связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Был запрещен экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Под исключение попали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.

Сколько санкций против России ввели президенты США Количество физических и юридических лиц в санкционных списках Барак Обама 555 Дональд Трамп 216

Против кого вводили санкции Данные в списках могут дублироваться 368 человек 90 i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 75 i Силовики/военные 54 i Политики 51 i Бизнесмены 51 i Чиновники 12 i «Фабрика троллей» 19 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели 90 i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 75 i Силовики/военные 54 i Политики 51 i Бизнесмены 51 i Чиновники 12 i «Фабрика троллей» 19 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели 507 организаций 135 i ТЭК 116 i Банки 98 i Другие компании 54 i Оборонные компании 34 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование 25 i Строительство 28 i Общественные организации 5 i Госорганы 135 i ТЭК 116 i Банки 98 i Другие компании 54 i Оборонные компании 34 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование 25 i Строительство 28 i Общественные организации 5 i Госорганы

Кто попал под санкции США. Полные списки*

Под какие ограничения попадают компании и физические лица из санкционных списков

Санкции можно разделить на блокирующие (в США это список SDN — Specially Designated Nationals) и секторальные (в США это список SSI — Sectoral Sanctions Identifications).

При попадании под блокирующие санкции активы физических лиц и компаний, как в США, так и в ЕС, блокируются. Запрещается вести какие-либо дела и сделки с ними. Физическим лицам, попавшим под санкции, запрещается въезд на территорию США и/или ЕС.

Действие секторальных санкций распространяется на конкретных лиц, ведущих деятельность в определенных секторах экономики, а также на компании, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.

Активы компаний, включенных в секторальный список санкций, не замораживаются в отличие от списка SDN. В банковском секторе попадание в такой список не предполагает изоляции этих компаний от финансовой системы — речь идет только об ограничениях на предоставление нового финансирования компаниями США и ЕС. На практике это означает, что, например, попавшие под секторальные санкции банки не смогут привлекать займы у банков и инвесторов, будь то облигации или кредиты. При этом запрет не распространяется на долг сроком менее 14 дней (для санкций США) и 30 дней (для санкций ЕС).

В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из/в Россию. Для включенных в санкционные списки ЕС установлен запрет на покупку, продажу, трансфер, экспорт оружия и боеприпасов в Россию лицами ЕС, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения (товары, которые могут быть применены как в мирных целях, так и при создании оружия массового уничтожения) и технологий для военного использования.

В энергетическом секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет экспорта в Россию товаров, услуг или технологий, связанных с разведкой и добычей нефти на Арктическом шельфе, глубоководной добычей, со сланцевыми проектами (энергетический сектор). Для включенных в санкционные списки ЕС введена процедура лицензирования сделок с Россией в отношении товаров и технологий, предназначенных для добычи и разведки нефти и других полезных ископаемых.

Отдельными правовыми актами могут быть предусмотрены исключения в виде ограничения действия санкций при осуществлении конкретных операций.

Как изменилось состояние богатейших людей России после попадания в санкционные списки Крупные бизнесмены попали в санкционные списки в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. В списках 12 членов рейтинга Forbes. Семь из них попали туда только в марте 2018 года. Посчитать, насколько изменилось их состояние после попадания в списки, невозможно до составления следующего рейтинга в 2019 году Геннадий Тимченко $15,3 млрд март 2014 $16 млрд (+4,6%) март 2018 Петр Колбин $5,5 млрд март 2014 $5,5 млрд март 2018 Аркадий Ротенберг $4 млрд март 2014 $3 млрд (-25%) март 2018 Юрий Ковальчук $1,4 млрд март 2014 $1,4 млрд март 2018 Борис Ротенберг $1,7 млрд март 2014 $1,2 млрд (-29,4%) март 2018

Как менялись курсы валют и рейтинг Путина после ввода санкций 12 апреля 2013 года — 20 ноября 2018 года Первые санкции связаны с введением «закона Магнитского» Курс валют, руб. $ ₽66 +113,73% 2013 2018 Курс валют, руб. евро ₽75,32 +86,62% 2013 2018 Цена на нефть марки Brent, $ $66,85 -36,69% 2013 2018 Рейтинг доверия россиян Владимиру Путину** 66% +3 п.п. 2013 2018

Могут ли санкции быть отменены

Санкции США, введенные президентскими указами, отменяются так же президентскими указами. Президент Дональд Трамп почти за два года на посту отменил не один указ своего предшественника, однако именно указы о санкциях не тронул. Барак Обама принял шесть указов о санкциях, в том числе президентскими указами были введены санкции, связанные с событиями на Украине и российской киберактивностью.

Санкции, введенные по каждой из глав закона CAATSA, могут быть отменены, если президент решит, что для этого есть основания. То есть находящаяся под санкциями персона больше не участвует в признанных незаконными действиях и у президента есть данные, что этот человек не собирается в будущем вернуться к таким действиям. Однако по каждому своему решению президент должен будет направить соответствующее представление в профильные комитеты сената американского конгресса. Если там решение поддержат, санкции будут сняты.

Из всех санкционных пакетов могут быть исключения, если президент считает их необходимыми для национальной безопасности США. Это положение позволило в начале 2018 года посетить США находящимся в санкционном списке главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, руководителю Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорю Коробову. В ближайшее время в США должен приехать глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, также находящийся под американскими санкциями.

* Почему имена людей дублируются в разных списках

Один и тот же человек может находиться сразу в нескольких санкционных списках. 82 физических лица одновременно попадают под ограничения ЕС и США. Кроме того, Соединенные Штаты также могут вносить одного и того же человека в список SDN на разных основаниях. Всего таких людей 17, и каждый из них включен по двум причинам. Чаще всего это сочетание CYBER2 (кибератаки против США) и CAATSA.

* Почему одни и те же фамилии в списках написаны по-разному

Фигурантов санкционных списков могут перепутать с другими людьми из-за проблем с транслитерацией имен, так как проверка клиентов осуществляется компаниями и банками в автоматическом режиме. США во избежание подобных трудностей вносят в список SDN сразу несколько вариантов написания иноязычной фамилии, например Timchenko и Timtchenko.

* Исключают ли умерших из списков

ЕС удалил из своих санкционных списков 11 человек в связи с их кончиной. К примеру, это депутат Госдумы VI созыва Людмила Швецова (умерла в 2014 году), сенатор от Курской области Олег Пантелеев (умер в 2016-м) и экс-глава ЛНР Валерий Болотов (умер в 2017 году). При этом, продлевая антироссийские ограничения в сентябре текущего года, ЕС оставил в списке умершего 30 августа депутата Госдумы Иосифа Кобзона и убитого 31 августа главу ДНР Александра Захарченко. Их могут исключить из перечня позже, когда ЕС убедится в том, что их активы, заблокированные на территории Евросоюза, не будут кому-либо переданы.

* Попадает ли компания под санкции, если долей в ней владеет человек из санкционного списка

Американские санкции автоматически распространяются на все компании, в которых физическим и юридическим лицам из санкционного списка принадлежит хотя бы 50%. Активы всех таких фирм подлежат заморозке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США запрещено совершать с ними какие-либо сделки. Обязанность проверять, не попадает ли контрагент автоматом под санкции, лежит на самом бизнесе. Поэтому после введения санкций «олигархи» часто сокращают доли в компаниях до уровня чуть ниже 50%. Если лицо А находится в списке SDN и владеет 30% в компании X и лицо B находится в списке SDN и владеет 20% в компании X, то компания X автоматически попадает под санкции, даже если не числится в списке SDN.

* Могут ли санкции коснуться людей, которых ни в чем не обвиняют

От действующих в отношении России санкций могут пострадать не только люди и компании, внесенные в списки. В 2014 году был заблокирован денежный перевод россиянина Николая Кузнецова на сумму $616 тыс. Он хотел отправить деньги с личного вклада в Транскапиталбанке на счет своего отца в Мособлбанке, который был внесен в санкционный список США. Так как это была долларовая операция, она проводилась через американский банк Standard Chartered, который и заблокировал перевод. Деньги были разморожены лишь в 2017 году.

** Повлияли ли санкции на рейтинг президента Путина

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров в октябре 2018 года говорил, что апрельские санкции в связи с «делом Скрипалей» «сработали на Путина». По его словам, они «были восприняты обществом как несправедливые, люди сплотились, чтобы поддержать лидера, потому что было все слишком нарочито, слишком очевидный несправедливый подход Запада». Это подтверждается и данными Левада-центра. «Санкции [снижают рейтинг] опосредованно, не напрямую, — заявил РБК эксперт Левада-центра Денис Волков, — они добавляются в общеэкономические проблемы; соответственно, становится сложно улучшать уровень жизни — рейтинг снижается». В марте 2018 года рейтинг Путина оценивался в 80%, в апреле — в 82%, дальнейшее снижение (с 79% в мае до 67% в июле) произошло после объявления о начале работы над пенсионной реформой в июне текущего года. В ноябре 2018 года рейтинг одобрения деятельности Путина составлял 66%.