Иноагенты в России: кто это, понятие, реестр и последствия статуса

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Кто такой иноагент

Иноагент (иностранный агент) — это человек или организация, которые, по мнению властей, получают поддержку из-за рубежа и при этом способны влиять на общественное мнение или политическую ситуацию в стране. В российском законодательстве это понятие впервые появилось в 2012 году в отношении некоммерческих организаций. С 2017 года иноагентами стали признавать СМИ, с 2019 года — физических лиц, с 2020-го — незарегистрированные общественные объединения. Законодательство содержит ряд запретов и ограничений в отношении иноагентов и постоянно ужесточается. В частности, иноагенты не могут получать государственное финансирование, вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, должны регулярно отчитываться о деятельности и доходах. Многие нормы законодательства об иноагентах критикуются юристами и правозащитниками за ограничения свободы слова и нарушения конституционных прав граждан. Критиковалось и само понятие «иностранный агент» за негативную коннотацию в русском языке.

С декабря 2022-го в российском законодательстве иноагентом считается «лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах» и занимающееся при этом «политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, распространением предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов».

Политическая деятельность, о которой говорится в законе, может заключаться в участии в митингах, публичных обращениях к органам власти, высказывании в соцсетях мнений о политике властей либо финансировании таких действий или вовлечении в них детей.

Под «целенаправленным сбором сведений» в области военной и военно-технической деятельности подразумевается сбор информации, которая может быть использована против безопасности России, если попадет к иностранцам. В 2021 году ФСБ опубликовала приказ, в котором поясняется, какая информация имеется в виду. Список содержит 60 пунктов, в нем упоминаются в том числе оценки и прогнозы развития военно-политической и стратегической обстановки, информация о дислокации, вооружении и численности российской армии, полиции, прокуроров и т. п., сведения о закупках армии. Вся эта информация не относится к государственной тайне, но, как считает ФСБ, другие страны могут использовать ее в ущерб безопасности России.

Как появился термин иноагент

Термин «иноагент» появился в России в июле 2012 года, когда были приняты «иноагентские» поправки к закону о некоммерческих организациях. Законопроект разработала группа депутатов во главе с Ириной Яровой. По нему этот статус могли получить НКО, которые получают «денежные средства или другое имущество» из-за рубежа и «участвуют в политической деятельности». В Думе его изначально раскритиковала «Справедливая Россия», а в Совете по правам человека (СПЧ) подчеркнули, что инициатива противоречит Конституции, Гражданскому кодексу, некоторым постановлениям ЕСПЧ и Конституционного суда. Несмотря на эти возражения и многочисленные процедурные нарушения, Госдума одобрила проект (уже в первом чтении он получил 323 голоса «за», 4 «против», 1 воздержался). Позже законодательство расширялось, появились понятия СМИ-иноагенты (в 2017 году), физлица-иноагенты (в 2019 году) и незарегистрированных общественных объединений — иноагентов (в 2020).

В 2021 году Нобелевский лауреат главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (позже был признан Минюстом иноагентом) на заседании дискуссионного клуба «Валдай» обратился к президенту Владимиру Путину с критикой «бессудного» закона об иноагентах и его «размытых» критериев (в частности, он отметил, что не понимает значения слов «получение организационно-методической помощи»). Президент в ответ пообещал, что власти «посмотрят еще раз» на критерии закона об иноагентах: по словам Путина, некоторые его знакомые, которые занимались благотворительностью, тоже жаловались на нечеткость формулировок.

Хронология ужесточения законодательства об иноагентах



2012 год: иноагентами стали признавать некоммерческие организации



2017 год: понятие «иноагент» было расширено на СМИ.



2019 год: статус иноагента стало возможно присваивать физическим лицам.



2022 год: иноагентам запретили вести просветительскую и образовательную деятельность среди несовершеннолетних, организовывать публичные мероприятия, служить в армии по контракту, работать в избиркомах.



2023 год: иноагентам запретили получать от государства финансовую и другую имущественную поддержку, в том числе на творческую деятельность.



Февраль 2024 года: запрещено размещать рекламу на сайтах, в блогах и соцсетях иноагентов, в их блогах, социальных сетях.



Май 2024 года: иноагентам запретили избираться на выборах любого уровня. Депутаты-иноагенты были досрочно лишены мандатов.



Декабрь 2024 года: иноагентов обязали хранить средства от доходов от интеллектуальной деятельности, квартир и вкладов на специальных рублевых счетах.

Изначально для статуса иноагента лицо должно было получать материальную поддержку из-за рубежа. Однако в декабре 2022-го вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», и теперь для того, чтобы попасть в список иноагентов, достаточно «иностранного влияния», то есть материальная поддержка из-за границы перестала быть обязательным условием.

По словам одного из инициаторов этих изменений депутата Андрея Лугового, закон нужно было ужесточить, чтобы иноагентам «было страшно». Некоторые его коллеги сочли законопроект слишком жестким: например, справедливоросс Валерий Гартунг заметил, что по новым правилам «только в лесу на подножном корму не станешь иноагентом». СПЧ, который и прежде критиковал законодательство об иноагентах за размытость формулировок, в отзыве на законопроект 2022 года указал, что документ «фактически необоснованно расширяет возможность признания иноагентами». Членам СПЧ не понравилось и то, что закон ограничивает свободу слова и другие права. Луговой в ответ на критику заверил, что избежать попадания в реестр просто: достаточно иметь «определенную долю патриотизма» и не быть «предателем».

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что цель законопроекта — «не запретительная, не репрессивная, а в большей степени информационная», ведь люди имеют право на информацию «об источниках иностранного вмешательства». По словам замминистра юстиции Олега Свириденко, все решения о включении тех или иных лиц в реестр «основаны на юридически подтвержденных фактах».

ЕСПЧ в июне 2022 года по заявлению 73 российских НКО признал закон об иноагентах нарушающим права человека и присудил каждому заявителю компенсацию — €10 тыс. Платить ее российские власти не будут: после выхода страны из Совета Европы Путин подписал законы о неисполнении решений ЕСПЧ.

В феврале 2024 года был принят закон, запретивший размещать рекламу на сайтах иностранных агентов, в их блогах, социальных сетях. В мае того же года иноагентам запретили избираться на выборах любого уровня, а депутатов, признанных иноагентами, лишили полномочий.

В марте 2025-го Госдума подготовила новые меры против иностранных агентов, по которым предполагается наделение этим статусом за поддержку решений международных организаций, включая МУС, в которых не состоит Россия, за помощь в деятельности против безопасности России и вовлечение в сбор военно-технической информации, а также заочно судить иноагентов за фейки об армии и еще по ряду статей.

Что такое иностранное влияние

Как правило, под иностранным влиянием понимают получение поддержки (чаще всего финансовой) или указаний от зарубежного источника. Согласно текущему российскому законодательству, иностранное влияние — это финансовая, организационно-методическая, научно-техническая или любая другая помощь из-за рубежа либо оказание воздействия, «в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами». Правозащитники из СПЧ в отзыве на законопроект в 2022 году указали, что понятие прописано в законе так, что его можно интерпретировать как «любой способ воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет достаточным».

Минюст неоднократно мотивировал внесение тех или иных лиц в реестр и тем, что они распространяли материалы других иностранных агентов.

Кто присваивает статус иноагента

В России, как и в США, Грузии и некоторых других странах, где существует статус иноагента, их реестр формируется Министерством юстиции.

С 2020 года ведение реестра иноагентов находится в сфере ответственности бывшего зампредседателя Верховного Суда, а ныне замглавы Минюста Олега Свириденко: он курирует департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния.

Кто может быть признан иноагентом

Иноагентом может стать человек с любым гражданством, а также российское или зарубежное юридическое лицо с любой формой организации либо даже любая российская или иностранная структура без юридического лица.

Раньше в России было четыре отдельных реестра иноагентов: для НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных объединений. Закон 2022 года объединил их в общий список. Он был впервые опубликован 1 декабря 2022-го, тогда в него внесли 493 организации и лица.

По этому же закону появился еще один реестр — афилированных с иноагентами лиц. Приказ Минюста о его создании появился в конце ноября 2022-го. В него могут включить действующих и бывших сотрудников организаций-иноагентов, а также тех, кто получает на свою политическую деятельность материальную помощь от иноагентов (в том числе через посредников). Этот список — непубличный, но любой гражданин может самостоятельно запросить у Минюста информацию о том, внесен ли он в реестр. В июне 2023-го в этот список внесли 861 человека.

Последствия получения статуса иноагента

Ограничения для иностранных агентов

Иноагенты в России не могут:

избираться на выборах и работать в органах публичной власти;

обучать несовершеннолетних и преподавать в государственных и муниципальных учебных заведениях;

получать финансовую поддержку от государства;

участвовать в комиссиях при органах власти;

организовывать митинги и подобные мероприятия и финансировать их;

создавать любой контент для детей: фильмы, книги, журналы и другая подобная продукция от иноагентов должна распространяться с маркировкой 18+;

служить по контракту в армии;

участвовать в государственной или общественной экологической экспертизе и т. д.

В 2025 году депутаты подготовили законопроект о полном запрете для иноагентов вести просветительскую работу, в том числе проводить любые семинары, лекции или мастер-классы.

Против иноагентов также вводились ограничения властями некоторых российских регионов. В частности, в ноябре 2024-го псковские власти запретили давать иноагентам субсидии на семена картофеля.

Обязанности иноагентов

Все иноагенты должны маркировать специальной пометкой все материалы, которые они публикуют в сети или отправляют в другие организации. СМИ, если они упоминают иноагента в своих материалах, тоже должны сопровождать это упоминание пометкой об иноагентском статусе. Власти также обязали музыкальные сервисы маркировать исполнителей-иноагентов. В начале 2025 года депутаты подготовили поправки о наказании для иноагентов за нарушение установленной формы маркировки. Как пояснил депутат Пискарев, некоторые в маркировке используют «антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы» — если инициативу одобрят, то за это иноагентов будут штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей.

Если иноагент после внесения в реестр продолжает заниматься, например, политикой, то ему необходимо открыто об этом сообщать. Учредители, бенефициары и сотрудники организации-иноагента тоже должны знать об этом статусе.

Российские юридические лица, если их признали иноагентами, должны отчитываться в Минюсте о доходах и расходах и о своей работе. Также иноагенты обязаны раз в полгода публиковать в интернете или российских СМИ отчетность о своей деятельности.

В декабре 2024 года депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении законопроект о спецсчете для иноагентов. Он предполагает, что все попавшие в реестр граждане должны хранить доходы от профессиональной деятельности (например, творчества), продажи и сдачи в аренду жилья, а также, например, проценты по вкладам на специальном рублевом счете. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил инициативу так: иноагенты «предали» страну, а значит, не должны использовать заработанные в России деньги «против нее». Опрошенные РБК юристы называли принятые нормы неконституционными и указывали, что они могут привести к дискриминации.

Санкции за несоблюдение требований

Ответственность может быть административная или уголовная. За не сданную вовремя отчетность или отсутствие маркировки иноагентов штрафуют на сумму от 10 тыс. руб. для граждан до 5 млн руб. для юридических лиц — сумма зависит от самого нарушения и от того, сколько раз оно происходило. За злостное нарушение закона могут дать до двух лет лишения свободы. В январе 2025-го в Думе предложили повысить штрафы за неповиновение Минюсту до 500 тыс. руб.

Если организация неоднократно нарушала закон об иноагентах, ее могут ликвидировать. В случае СМИ Роскомнадзор может ограничить доступ к его ресурсам за нарушения.

Список иноагентов России

В едином реестре иноагентов в России к 17 марта 2025 года 953 записи. Среди них:

Полный список публикуется на сайте Минюста и периодически обновляется.

В каких еще странах есть статус «иностранный агент»

Законы об иноагентах есть в нескольких странах.

США

Самый старый и известный закон — в США — называется Закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act — FARA) и существует с 1938 года. Он был принят для борьбы с нацистской и советской пропагандой, а в годы Холодной войны активно использовался для борьбы с коммунистами. Наиболее резонансной жертвой закона стал афроамериканский активист, писатель и социолог Уильям Эдуард Вёркхардт Дюбуа (1868-1963), которого власти заподозрили в 1951 году в распространении антивоенной литературы в интересах французской НКО. Несмотря на то, что дело изначально было политически мотивированным, а обвинения позже были сняты, репутация Дюбуа была разрушена. Под давлением общественного мнения в 1966 году были приняты поправки, значительные сузившие понятие «иностранного агента» до лиц, действующих по прямому поручению или под руководством иностранных правительств и политических партий. На пике применения FARA в 1987 году число зарегистрированных иностранных агентов достигло 916, а затем резко пошло на спад. Всего в течение 1966-2015 годов было возбуждено семь уголовных дел, в двух из которых обвинения были сняты.

Нарушение закона предусматривает штраф до $250 тыс. или тюремное заключение сроком до пяти лет, нарушение маркировки — штраф до $5 тыс. или до полугода тюрьмы.

В отличие от российского законодательства, по которому в реестр иноагентов теоретически может попасть любой человек или организация «под иностранным влиянием», четкого определения которому в законе нет, в США иноагентами могут признать только тех, кто находится под непосредственным управлением иностранного принципала — правительства, партии, корпорации, ГКО или гражданина. В первую очередь это касается лоббистов, политконсультантов и пиарщиков, которые действуют по поручению других стран. В отдельных случаях иноагентами могут признать и СМИ: так, в 2017 году Минюст США внес в список иноагентов российский телеканал RT America (в 2022-м он перестал существовать).

Еще одно отличие американского закона от российского заключается в том, что в США многие записываются в иноагенты добровольно — например, так поступили представители британского казначейства, чтобы от имени ведомства вести переговоры с американскими чиновниками о цифровом налоге. В российском Минюсте в 2023 году тоже предложили россиянам, чья деятельность подпадает под критерии закона, добровольно подавать заявление на включение в реестр, но пока таких случаев не было.

Как и в России, американские иноагенты должны регулярно отчитываться о финансах (в США — раз в полгода, в России — раз в квартал) и маркировать публикации — иначе им грозит штраф или даже тюремный срок. Но, в отличие от закона в России, FARA не подразумевает ограничений на деятельность иноагентов.

Киргизия

С апреля 2024 года закон об иноагентах существует в Киргизии. Так в киргизских СМИ назвали закон «О внесении изменений в закон «О некоммерческих организациях». Там статус «иностранного представителя» получают юрлица, которые финансируются из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Власти объяснили, что реестр нужен, чтобы обеспечить открытость и публичность работы НКО. За несоблюдение закона организацию могут ликвидировать.

После принятия законопроекта в жогорку кенеш (парламенте) в марте 2024 года более 90 НКО обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой ветировать новый закон, поскольку, по их мнению, он может негативно отразиться на работе некоммерческих структур. Обеспокоенность выразили ряд правозащитных организаций, представитель ООН, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран.

Грузия

28 мая 2024-го парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон «о прозрачности иностранного влияния», несмотря на наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили вето. 3 июня закон подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. Он вступил в силу с 1 августа 2024-го. Грузинский закон об иноагентах похож на киргизский: он тоже распространяется лишь на юридических лиц — СМИ и некоммерческих организаций. В случае отказа регистрироваться в качестве иноагентов этим структурам грозят штрафы и арест счетов. Однако политическая деятельность в нем не упоминалась, и стать иноагентом в Грузии может любая НКО или любое СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа. Этот закон не предполагал обязательной маркировки для попавших в реестр организаций.

Принятие этого закона спровоцировала массовые протесты в стране, в том числе у здания парламента в Тбилиси. Против закона выступили более 400 НКО и СМИ, а также ряд оппозиционных сил и политиков, которые сочли его «российским авторитарным инструментом подавления свободы слова». В частности, оппозиция считает его противоречащим законодательству Евросоюза и обязательствам, связанным с членством в международных организациях. Западные правительства потребовали от Грузии переписать или отменить закон, а Венецианская комиссия сочла его антидемократическим. В мае 2024-го Госдеп США ввел визовые ограничения против руководства Грузии.

В марте 2025-го парламент Грузии принял в первом чтении новую версию закона об иноагентах, которая является прямой копией аналогичного американского закона (FARA). За его соблюдением должно следить Антикоррупционное бюро.

Австралия

С декабря 2018 года в Австралии действует так называемая Схема прозрачности иностранного влияния (Foreign Influence Transparency Scheme, FITS). Она предусматривает регистрацию людей и компаний, действующих от имени иностранных правительств. Ныне в специальном реестре зарегистрировано 132 физических и юридических лица. Среди них — Австралийская академия наук (за содействие научно-исследовательскому сотрудничеству с Малайзией),

Великобритания

В Великобритании действует своя Схема регистрации иностранного влияния (FIRS) — в рамках Закона о национальной безопасности, чья обновленная версия действует с 20 декабря 2023 года. В соответствии с ним подлежат регистрации лица, которые ведут политическую деятельность от имени иностранного правительства: общаются с чиновниками, кандидатами на выборах или членами парламента с целью повлиять на общественную и политическую жизнь королевства.

Венгрия

В Венгрии «закон о защите суверенитета» был принят в декабре 2023 года.

Франция

В июне 2024-го французские депутаты приняли закон «против иностранного вмешательства». Он вступит в силу 1 июля 2025 года. Власти создадут «национальный реестр сил влияния», и «представители иностранных интересов», которые занимаются лоббизмом во Франции, должны будут туда записаться. Спонсорами иноагентов французское правительство будет считать правительства стран, которые не входят в Евросоюз, а также любые контролируемые правительствами и политическими партиями таких стран организации. Против закона выступили левые силы и правозащитники, назвав его угрозой свободе слова и гражданским свободам.

Вопрос-ответ

Как снять статус иноагента?

Чтобы избавиться от статуса, иноагент должен либо перестать заниматься политической деятельностью или распространять информацию как СМИ, либо доказать, что он уже год не получал никакой помощи из-за рубежа, либо в течение трех месяцев после внесения в реестр вернуть иностранному источнику полученные от него средства и не получать при этом нового зарубежного финансирования.

Кроме того, по закону Минюст снимает статус с умерших людей и ликвидированных организаций. Иными словами, для юрлица один из способов перестать быть иноагентом — это закрыться.

Что делать, если вы попали в реестр?

Если вы не согласны с решением, можно подать в Минюст заявление на исключение из реестра. Ведомство проведет проверку и решит, будет вас исключать или нет.

Помимо этого, обжаловать статус иноагента можно через прокуратуру или суд.

Может ли статус быть оспорен в суде?

Это возможно, но случается крайне редко, а у Минюста остается право оспорить это решение. В 2022 году городской суд Санкт-Петербурга лишил статуса иноагента ВИЧ-сервисный фонд «Гуманитарное действие», но полгода спустя решение отменила вышестоящая инстанция. 18 июля 2023 года Советский районный суд во Владивостоке отменил решение Минюста присвоить статус иноагента журналисту и блогеру Даниилу Губареву. Это стало первым случаем снятия судом статуса иноагента с физлица в российской судебной практике. Впрочем, спустя несколько месяцев апелляционная инстанция постановила вернуть Губарева в реестр.

Подавляющему большинству иноагентов не удается оспорить решение Минюста ни в одной инстанции. Впрочем, обратившись в суд, можно по крайней мере узнать причины своего признания иноагентом: в самом реестре этой информации нет.

Кого не могут признать иноагентами?

Есть несколько категорий юрлиц и людей, которых Минюст России по закону не может признать иноагентами, даже если они получают из-за рубежа деньги:

Это органы власти разных уровней, госкомпании и все физические и юридические лица, которые находятся под их контролем.

Органы управления государственными внебюджетными фондами.

Зарегистрированные религиозные организации, политические партии, объединения работодателей и торгово-промышленные палаты.

Работающие в России иностранные дипломаты, сотрудники военных атташатов, торгпредств других стран, а также международных организаций или других структур, которые по международным договорам обладают в России аналогичным статусом.

Снимали ли с кого-то статус иноагента?

Да. Впервые Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов двух людей в апреле 2022 года: это специалисты по наблюдению за выборами Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина, связанные с движением «Голос» (признано иноагентом). Они подали в Минюст заявления, в которых объяснили, что их не финансируют из-за рубежа, и ведомство с ними согласилось. В марте 2024 года из реестра пропало имя блогера Николая Соболева — годом ранее он получил статус из-за высказываний «против граждан России и спецоперации» на Украине, но он оспорил решение.

Некоторые организации исключали из реестра, потому что они переставали существовать. В июле 2023 года это произошло с Евразийской антимонопольной ассоциацией — первой НКО, которую внесли в реестр иностранных агентов (она просуществовала в статусе иноагента около 10 лет, после чего была ликвидирована).

По данным Минюста на сентябрь 2024 года, из реестра за все время существования этого статуса исключили 209 — или около четверти — лиц, из них 71 — по заявлениям самих иноагентов.