Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иноагентов

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе определены понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники» и виды деятельности.

Также вводится понятие физического лица, аффилированного с иностранными агентами, которые вносятся в разные реестры и описан порядок включения и исключения из него.

Документ определяет обязанности иноагентов и меры госконтроля за соблюдением ими этого закона.

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