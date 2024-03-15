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Политика ,  
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Минюст исключил блогера Николая Соболева из реестра иноагентов

Минюст снял с блогера Николая Соболева статус иноагента
Николай Соболев
Николай Соболев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Минюст исключил из реестра иноагентов блогера Николая Соболева, следует из сообщения на сайте ведомства.

В Минюсте отметили, что статус снят «в связи с утратой признаков иностранного агента».

«Министерство юстиции РФ только что исключило Соболева Н.Ю. из списка иностранных агентов. Кажется, других Николаев Юрьевичей в реестре не было. Информация проверяется», — написал блогер в телеграм-канале после появления сообщения Минюста. Позже он добавил: «Это я».

Соболева признали иноагентом чуть больше года назад, в начале февраля 2023 года. Тогда Минюст объяснил включение его в реестр тем, что он высказывался «против граждан России и спецоперации», выступал в поддержку Украины и распространял материалы других иностранных агентов.

Минюст внес в список иноагентов блогера Николая Соболева
Политика
Николай Соболев

Блогер заявил РБК после включения в реестр, что намерен обжаловать решение Минюста, подчеркнув, что останется в России.

Из реестра также был исключен бывший главред «Орловских новостей» Денис Константинов. Его внесли в реестр в мае 2022 года.

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11 марта президент Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. В связи с принятием такой меры многие блогеры, имеющие этот статус, объявили об изменениях в своей деятельности в связи с потерей доходов от рекламы.

После этого журналист Алексей Пивоваров (признан Минюстом иноагентом), создатель и основной ведущий YouTube-канала «Редакция» (более 4 млн подписчиков), объявил о решении передать юридические права и управление своим телеграм-каналом группе редакторов. Он также сообщил об увольнении значительной части команды. Кроме того, был приостановлен выход популярной программы «Скажи Гордеевой» журналистки Катерины Гордеевой (признана Минюстом иноагентом).

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Теги
Минюст иноагент исключение список
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