Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ

Россия не будет выполнять решения суда, принятые после 15 марта, когда страна вышла из Совета Европы. Выплаты по принятым ранее решениям будут производиться до 1 января 2023 года

Президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс и некоторые федеральные законы. Госдума одобрила соответствующие законопроекты 7 июня, Совфед — на следующий день.

Новые законы позволяют российским судам не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, когда Россия решила выйти из Совета Европы. Выплаты компенсаций по постановлениям, которые вступили в силу до этой даты, будут производиться в рублях на счета в российских банках до конца текущего года. Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

В ночь на 15 марта Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии подготовил «проект мнения» с призывом исключить Россию, а днем министр иностранных дел Сергей Лавров вручил генсекретарю Совета Европы решение о выходе страны. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что организация оказывала на Россию «беспрецедентное политическое и санкционное давление» и «в разгар очередной антироссийской дискуссии» в ассамблее Москва решила покинуть Совет Европы.

В МИДе подчеркнули, что это решение «не повлияет на права и свободы» россиян, так как в Конституции «установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека».

После выхода России из Совета Европы ЕСПЧ сначала приостановил рассмотрение жалоб против страны, но позже сообщил, что продолжит рассматривать их до 16 сентября.

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в начале июня сообщил, что в стране начали создавать альтернативу ЕСПЧ, куда войдут представители Минюста, СК и администрации президента. Организацию сформируют до конца месяца.