В реестр аффилированных с иноагентами лиц внесли 861 человека

Около 900 человек были внесены в реестр аффилированных с иноагентами лиц всего за месяц после его создания, следует из доклада думской комиссии. Сам список этих лиц является закрытым

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В реестр лиц, аффилированных с иностранными агентами, по данным на 31 декабря, внесли 861 человека, следует из доклада, опубликованного в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Кто именно попал в этот реестр, в докладе не раскрывается.

Деятельность большинства из внесенных в него лиц «проявлялась в период подготовки и проведения выборов», следует из доклада думской комиссии. Для этого Минюст активно взаимодействовал с Центральной избирательной комиссией, региональными избиркомами, политическими партиями, кандидатами на выборные должности. Проверки были проведены в отношении более 76 тыс. кандидатов, уточняет комиссия, и позволили установить принадлежность одного из кандидатов на выборах к НКО-иноагенту «Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос», говорится в докладе.

Понятие лица, аффилированного с иностранными агентами, впервые появилось в законе, регламентирующем деятельность иноагентов. Его в прошлом году подписал президент России Владимир Путин. Реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, приказ о создании которого был подписан Минюстом только в конце прошлого ноября, непубличный. «Ведение реестра осуществляется в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации», — говорилось в приказе ведомства.

Согласно разработанным ведомством критериям, внести в него могут:

действующих и бывших руководителей, учредителей, членов, участников или работников организаций-иностранных агентов;

действующих и бывших руководителей, учредителей, членов, участников или работников общественных объединений без образования юридического лица, получивших статус иноагентов;

лиц, которые ведут политическую деятельность и получают на эти цели денежные средства или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников.

Любой гражданин может самостоятельно запросить информацию, внесен ли он в реестр, у Минюста.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России была создана в минувшем марте. Ее председателем стал депутат от «Единой России» Василий Пискарев, который одновременно возглавляет думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.