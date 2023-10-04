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Суд в Приморье вернул журналисту впервые снятый статус иноагента

Суд в Приморье вернул журналисту впервые снятый статус иноагента
Фото: press_pk / Telegram
Фото: press_pk / Telegram

Апелляционный суд отменил впервые принятое предыдущим судом решение о снятии c гражданина статуса иностранного агента, сообщила пресс-служба судебной системы Приморского края в своем телеграм-канале.

Речь идет о деле журналиста и блогера Даниила Губарева, который оспорил присвоение ему статуса иноагента. Решение Минюста было отменено 18 июля Советским районным судом Владивостока. Тогда суд признал включение Губарева в реестр иностранных агентов «не соответствующим требованиям закона».

Однако Минюст не согласился с решением Советского суда и обжаловал его в Приморском краевом суде. 4 октября апелляционная инстанция удовлетворила жалобу ведомства, а решение Советского суда от 18 июля было отменено.

Губарева признали иноагентом в марте 2023 года за «распространение материалов, созданных иностранными агентами». По информации Минюста, он проживает за пределами России.

Решение суда об отмене статуса иноагента в отношении гражданина стало первым в российской практике. Однако уже тогда адвокат журналиста Сергей Валиулин предупредил, что это решение может быть оспорено Минюстом. Подобная ситуация произошла в Петербурге в 2021 году. Тогда городской суд лишил статуса иноагента ВИЧ-сервисный фонд «Гуманитарное действие», но полгода спустя решение отменила вышестоящая инстанция.

Теги
иностранный агент Приморский край Минюст
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