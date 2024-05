Откажутся ли власти Грузии от закона об иноагентах из-за санкций США

США объявили, что не будут выдавать визы грузинским политикам, проводившим закон об иноагентах. Правящая партия Грузии назвала это шантажом. Отзывать закон она не намерена: 27 мая парламент начнет преодоление президентского вето

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Какие санкции пообещали США и как реагирует Евросоюз

США ограничат выдачу виз грузинским политикам, которые причастны к проведению закона об иноагентах, а также членам их семей, говорится в опубликованном 23 мая заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Санкции также коснутся тех, кто причастен к разгону участников акций против этого закона.

«Поддержка США демократии в Грузии является давней и основополагающей для наших двусторонних отношений. Любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии — в том числе в преддверии, во время и после выборов в Грузии в октябре 2024 года — может быть признан не имеющим права на получение американских виз в соответствии с этой политикой и лишен права на поездку в Соединенные Штаты», — пояснил Блинкен и пообещал, что США проведут ревизию двусторонних отношений с Тбилиси. Напоследок госсекретарь выразил надежду, что грузинские власти законопроект все-таки пересмотрят.

Параллельно на этом направлении работает и Конгресс США — четыре сенатора внесли 23 мая в сенат законопроект «О мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости» (The Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience, and Independence Act — MEGOBARI; «мегобари» в переводе с грузинского — друг), который предполагает санкции против грузинских официальных лиц, пересмотр американской помощи и переоценку двусторонних отношений.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» правящая «Грузинская мечта» внесла в парламент 3 апреля 2024 года. Это была вторая попытка провести документ — в 2023 году аналогичный законопроект был отозван из-за массовых протестов, на них закон окрестили российским. Закон касается «организаций, осуществляющих интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Иностранная держава здесь — это либо иностранное госучреждение; либо физлицо, которое не является гражданином Грузии; либо юрлицо, созданное не на основании грузинского законодательства. Организации, которых касается проект, должны зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра, которое находится в ведении Министерства юстиции. Неисполнение закона чревато штрафом от 10 до 25 тыс. лари (от $3,7 до $9,4 тыс.). В третьем чтении документ приняли 14 мая. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на него вето, заявив, что «по своему духу он соответствует российскому законодательству, которое противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам».

Евросоюз пока о санкциях в отношении официального Тбилиси не говорит — перед третьим финальным чтением законопроекта представитель ЕС Петер Стано заявил, что ограничения не рассматриваются. Однако, по информации The Financial Times, их требуют ввести отдельные страны сообщества. К этому, в частности, призывают Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония. В числе их предложений — приостановка безвизового режима с Шенгеном, который действует с 2017 года, санкции против отдельных чиновников, заморозка средств из фондов ЕС. Но другие страны союза, по информации FT, считают, что приостановка безвизового режима может привести к «неприятным последствиям». 24 мая Стано сказал, что ситуация в Грузии будет обсуждаться 27 мая на встрече министров иностранных дел ЕС.

Как на санкции отреагировали грузинские власти

Представители «Грузинской мечты» назвали «беспрецедентным и комичным» решение США «применять санкции к избранному народом депутату за принятие закона, соответствующего его взглядам». «Независимость страны не продается ни за какие визы. Не то что отказ от виз, за нее грузины шли на смерть… Грузины, которые никогда не уступят своего отечества, языка, веры, традиций, достоинства, справедливости, и так станут полноценными членами европейской семьи! В конечном счете всем придется говорить с грузинским народом и избранной им, а не назначенной извне, властью», — заявил лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе (цитата по «Новости — Грузия»).

Политсовет «Мечты» отреагировал на решение Вашингтона и официальным заявлением, в котором подход США назван политикой «шантажа и угроз», а заявление Блинкена — «грубой попыткой ограничить независимость и суверенитет Грузии». «Мы не собираемся торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны. Никакой шантаж не сможет заставить нас сделать шаг против нашей страны», — говорится в документе, который также содержит призыв к западным странам «действовать прагматично и предпринимать эффективные шаги для улучшения отношений».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в западной реакции вновь усмотрел влияние «глобальной партии войны»: по его мнению, некие силы пытаются открыть в Грузии второй фронт российско-украинского конфликта (поименно он их не назвал, хотя президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц публично критиковали грузинский закон об иноагентах). «На политический истеблишмент в этом политическом пространстве у глобальной партии войны есть прямое влияние. Прямо там идут какие-то указания или косвенно реализуются эти переговоры, я не хочу вдаваться в детали. У меня может быть много информации по этому поводу, но в конечном счете координация обеспечена из одних рук», — сказал Кобахидзе в интервью грузинскому Первому каналу (цитата по «Новости — Грузия»).

В поддержку грузинской позиции высказался глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин. «Согласен с премьер-министром Грузии и его заявлением о том, что принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния» является лишь поводом к подталкиванию открыть второй фронт с Россией, — написал он в своем Telegram-аккаунте. — Это проявлялось, начиная с 2022 года, когда Запад открыто перешел к массированной атаке на Россию с целью максимально ослабить нашу страну. Вполне обосновано и заявление премьера о том, что этот интерес никуда не делся… Понятно, что речь здесь идет об очередном наступлении на позиции России».

Есть ли возможность скорректировать закон

Представители Евросоюза и США, критикуя законопроект, предлагали «Мечте» либо отозвать его, либо переписать. И после первых предупреждений о возможности санкций власти Грузии были как будто готовы обсуждать поправки. В частности, Кобахидзе после принятия закона в третьем чтении заявил, что видоизменить его можно через механизм президентского вето — если Зурабишвили, заблокировав закон, вернет его в парламент «с мотивированными предложениями» и к их обсуждению смогут подключиться представители Евросоюза и ОБСЕ. Лидер «Мечты» Ираклий Гарибашвили поддержал эту идею. «В рамках права вето можно найти решение, которое облегчит ситуацию, успокоит все вовлеченные стороны и заставит их принять то, что приемлемо. Я думаю, это был бы идеальный вариант», — заявил он (цитата по «Грузия Online»).

Однако президент, ветируя закон, предложила только одну поправку: «Настоящий закон в силе (только) в течение дня его вступления в силу». Она объяснила формулировку тем, что улучшить документ невозможно, поскольку он «антиконституционный, а значит, антигрузинский, антиевропейский и антидемократический» (цитаты по «Новости — Грузия»). Зурабишвили также назвала четыре статьи конституции республики, которым противоречит закон: ст. 22 (о cвободе объединений); cт. 15 (о праве на неприкосновенность частной и семейной жизни, личного пространства и коммуникации); ст. 11 (о праве на равенство); ст. 78 (об интеграции в европейские и евроатлантические структуры).Так что других решений, кроме как закон отозвать, Зурабишвили не видит.

«Мечта» намерена преодолеть президентское вето, у нее большинство в парламенте — 84 мандата из 150, а для преодоления вето нужно минимум 76 голосов. Процедура начнется 27 мая, на следующий день после Дня независимости страны, — в этот день вопрос будет рассмотрен в комитете по юридическим вопросам. Если он одобрит преодоление вето, то на следующий день его рассмотрят на пленарном заседании парламента Грузии.