Во Франции создадут собственный реестр иноагентов

Во Франции представили законопроект, который обяжет «занимающихся лоббизмом» иностранцев регистрироваться в специальном реестре, а также усилит роль спецслужб в борьбе с иностранным влиянием

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Комитет по конституционным актам и законодательству Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрил законопроект о предотвращении иностранного вмешательства во Франции (Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France), который в некоторых положениях повторяет российское законодательство об иностранных агентах и аналогичные акты, действующие в США и Великобритании.

Как пишет Le Monde, законопроект подразумевает, в частности, обязанность для иностранцев, занимающихся «лоббированием, коммуникацией или деятельностью по сбору средств», регистрироваться в специально созданном реестре. В качестве образца для такого реестра предлагается использовать американский Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) и британскую Схему регистрации иностранного влияния (FIRS). За нарушение правил регистрации и предоставления отчетности предлагается установить уголовную ответственность.

Другие положения проекта:

обязательство правительства предоставлять ежегодный доклад о состоянии угроз, которые могут оказать влияние на национальную безопасность из-за иностранного вмешательства;

расширение сферы действия законодательства, дающего спецслужбам право на использование так называемого алгоритмического метода (автоматической обработки данных о подключениях и активности в интернете). Предлагается распространить действие закона не только на угрозы, связанные с терроризмом, но и на информацию, потенциально представляющую собой угрозу независимости, территориальной целостности и национальной обороне;

расширение сферы действия механизма по замораживанию активов, которая в настоящее время ограничивается борьбой с терроризмом. Предлагается разрешить использовать эту процедуру в отношении любого физического или юридического лица, участвующего в действиях, связанных с иностранным государством, и которые направлены на нанесение ущерба основополагающим национальным интересам.

Ожидается, что 25 марта Национальное собрание рассмотрит законопроект в первом чтении.

О том, что члены парламентского комитета Франции по вопросам разведки выступили за принятие законов, ужесточающих борьбу с иностранным вмешательством, еще в ноябре сообщало AFP со ссылкой на проект их ежегодного доклада. «Угроза иностранного вмешательства находится на высоком уровне в условиях напряженной международной обстановки», — говорилось в документе.

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. СМИ его присваивают с 2017-го, физическим лицам — с 2020 года. Меры, регулирующие эту сферу, неоднократно ужесточались. Сейчас иноагенты должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой. Они не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, а также преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.



С декабря 2022 года для того, чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно получать финансирование из-за рубежа — достаточно лишь «поддержки из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием». В марте этого года президент Владимир Путин также подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов.