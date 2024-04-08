На фоне повторного представления закона об иноагентах в Тбилиси начались митинги

В Тбилиси начались протесты из-за законопроекта об иноагентах

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси (Фото: Irakli Gedenidze / File Photo / Reuters)

Грузинские парламентарии обсудили повторно представленный законопроект об иностранных агентах на фоне протестов у здания парламента, сообщает телеканал Mtavari.

На акцию вышли студенты и участники молодежных движений. Они прошлись вокруг здания парламента и проскандировали «Нет цензуре», называя закон об иноагентах российским. В руках митингующие держали плакаты с аналогичным текстом, а также флаги Грузии и Евросоюза.

«Российским» законопроект, внесенный правящей партией «Грузинская мечта», назвали и оппозиционные депутаты, которые участвуют в заседании бюро парламента.

«В пояснительной записке написана ложь. Написано, что этот законопроект якобы не противоречит законодательству Евросоюза и обязательствам, связанным с членством в международных организациях», — заявила депутат от партии «Лело для Грузии» Анна Нацвлишвили на заседании, ее цитирует «Sputnik Грузия».

Заседание юридического комитета, на котором подробно обсудят законопроект об иноагентах, пройдет в пятницу, 12 апреля.

Более 400 неправительственных организаций и СМИ Грузии выступили против закона об иноагентах, назвав его «российским авторитарным инструментом подавления свободы слова». Международные организации объявили о проведении митинга против документа 9 апреля.

Власти Грузии собирались принять законы об иностранных агентах, «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иноагентов» в 2023 году. Статус иноагента предлагали присвоить некоммерческим юридическим лицам и СМИ, если бы более 20% их доходов поступало из-за рубежа.

В первом чтении парламент Грузии одобрил документ, после чего в стране начались массовые протесты, западные политики раскритиковали инициативу. После этого «Грузинская мечта» не стала принимать закон.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что грузинская оппозиция необоснованно считает законопроект российским, поскольку первыми такую систему придумали США.