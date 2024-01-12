Минюст включил Акунина и «Холод» в реестр иноагентов

В декабре против Акунина возбудили уголовное дело за оправдание экстремизма и «фейки» об армии и внесли его в перечень террористов и экстремистов. Иноагентство он сравнил с «тикетом за неправильную парковку» бен Ладену

Борис Акунин (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) признан иноагентом, сообщил Минюст.

«Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил Российской Федерации. Принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов» — так ведомство обосновало свое решение.

«Пишут, что меня сегодня объявили иноагентом. Это меня-то, террориста и экстремиста?! Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку», — написал в своем телеграм-канале писатель. Усама бен Ладен возглавлял террористическую организацию «Аль-Каида», которая запрещена в России.

В декабре Росфинмониторинг внес писателя в перечень экстремистов и террористов. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК). СК сообщал, что планирует объявить Акунина в розыск. Он не живет в России с 2014 года.





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