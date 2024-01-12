Минюст включил Акунина и «Холод» в реестр иноагентов
Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) признан иноагентом, сообщил Минюст.
«Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил Российской Федерации. Принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов» — так ведомство обосновало свое решение.
«Пишут, что меня сегодня объявили иноагентом. Это меня-то, террориста и экстремиста?! Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку», — написал в своем телеграм-канале писатель. Усама бен Ладен возглавлял террористическую организацию «Аль-Каида», которая запрещена в России.
В декабре Росфинмониторинг внес писателя в перечень экстремистов и террористов. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК). СК сообщал, что планирует объявить Акунина в розыск. Он не живет в России с 2014 года.
Также в реестр попали:
- интернет-издание «Холод» (за формирование негативного образа России и ее армии, выступление против военной операции, создание и распространение материалов иноагентов). Основатель издания Таисия Бекбулатова была признана иноагентом ранее;
- один из авторов «Новой газеты» Александр Минкин (за выступление против военной операции, распространение «фейков» про органы власти России, участие в качестве респондента в предоставляемых иноагентами информационных площадках);
- автор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин (за формирование негативного образа России и ее армии, выступление против военной операции, создание и распространение материалов иноагентов). Против него возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Ему грозит до десяти лет тюрьмы, он под домашним арестом;
- Бывший депутат горсобрания Йошкар-Олы (Марий Эл) Антон Соколов (за формирование негативного образа России и ее армии через распространение материалов иноагентов, выступление против военной операции, участие в качестве респондента в предоставляемых иноагентами информационных площадках).