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Минюст включил Акунина и «Холод» в реестр иноагентов

Минюст признал иноагентом писателя Бориса Акунина
В декабре против Акунина возбудили уголовное дело за оправдание экстремизма и «фейки» об армии и внесли его в перечень террористов и экстремистов. Иноагентство он сравнил с «тикетом за неправильную парковку» бен Ладену
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) признан иноагентом, сообщил Минюст.

«Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил Российской Федерации. Принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов» — так ведомство обосновало свое решение.

«Пишут, что меня сегодня объявили иноагентом. Это меня-то, террориста и экстремиста?! Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку», — написал в своем телеграм-канале писатель. Усама бен Ладен возглавлял террористическую организацию «Аль-Каида», которая запрещена в России.

В декабре Росфинмониторинг внес писателя в перечень экстремистов и террористов. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК). СК сообщал, что планирует объявить Акунина в розыск. Он не живет в России с 2014 года.

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Также в реестр попали:

  • интернет-издание «Холод» (за формирование негативного образа России и ее армии, выступление против военной операции, создание и распространение материалов иноагентов). Основатель издания Таисия Бекбулатова была признана иноагентом ранее;
  • один из авторов «Новой газеты» Александр Минкин (за выступление против военной операции, распространение «фейков» про органы власти России, участие в качестве респондента в предоставляемых иноагентами информационных площадках);
  • автор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин (за формирование негативного образа России и ее армии, выступление против военной операции, создание и распространение материалов иноагентов). Против него возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Ему грозит до десяти лет тюрьмы, он под домашним арестом;
  • Бывший депутат горсобрания Йошкар-Олы (Марий Эл) Антон Соколов (за формирование негативного образа России и ее армии через распространение материалов иноагентов, выступление против военной операции, участие в качестве респондента в предоставляемых иноагентами информационных площадках).
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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минюст реестр иностранных агентов Борис Акунин
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