Госдума приняла закон о запрете избираться иноагентам на всех выборах

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Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, запрещающий иноагентам выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней, передает корреспондент РБК.

Поправки в законодательство обязывают кандидата «прекратить статус иностранного агента» при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления. Если человек был признан иноагентом уже после избрания в органы власти, у него есть 180 дней на то, чтобы прекратить этот статус. Кроме того, иностранные агенты не могут быть назначены наблюдателями на выборах всех уровней.

Изначально законопроектом запрещался допуск к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками, однако на этапе второго чтения в него внесли 74 поправки, в том числе касающиеся иноагентов.

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