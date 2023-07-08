Минюст исключил из перечня иногентов первую внесенную туда организацию

«Евразийская антимонопольная организация» получила статус иноагента в 2013 году, теперь ее исключили из списка. Причина не указана, но в июне организация была ликвидирована

Из реестра иностранных агентов Минюста исключили «Евразийскую антимонопольную организацию» (ЕАА), которая была внесена в него первой в июне 2013 года, следует из данных реестра.

Исключение произошло 5 июля. Основание не указано, однако ЕАА была ликвидирована 27 июня этого года, согласно данным «РБК Компаний» — ровно десять лет спустя после внесения в перечень иноагентов.

Как указывает «Коммерсантъ», «Евразийская антимонопольная ассоциация» позиционировала себя как объединение юристов и экономистов из стран Евразии.

Понятие «иностранный агент» в российском законодательстве появилось в 2012 году. Изначально к таковым причисляли некоммерческие организации (НКО), которые получали финансирование из-за рубежа. По прошествии десяти лет с момента появления статуса в стране появилось четыре реестра иноагентов: НКО, СМИ (в этот реестр также включали признанных СМИ-иноагентами журналистов-физлиц), незарегистрированных общественных объединений и физических лиц.

В 2022-м власти приняли решение создать единый реестр иноагентов. Минюст опубликовал его в декабре прошлого года. Сейчас в реестре 639 позиций, однако уже несколько десятков иноагентов были исключены из списка.

Последнее его расширение произошло 30 июня. Новыми иноагентами стали лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, журналист Андрей Карауловв, заместитель председателя московского отделения «Яблока» и бывший глава района Якиманка Андрей Морев, депутат Мосгордумы седьмого созыва от «Справедливой России» Михаил Тимонов, издания Sota.vision и «Бумага», Англо-американская школа в Москве и др.