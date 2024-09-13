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Минюст внес в список иноагентов «Собеседник»

Минюст также добавил в реестр новые названия внесенных ранее в список иноагентов телеграм-каналов Brief, «Brief Важное» и «Незыгарь» — «ЕЖ/дневник», «ЕЖ/главное» и «HZГ»
Министерство юстиции Российской Федерации в Москве
Министерство юстиции Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минюст внес в реестр иноагентов «Собеседник-Медиа», юрлицо газеты «Собеседник».

По версии ведомства, издание распространяло недостоверную информацию о решениях и политике властей, а также «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» армии. Оно также выступало против военных действий на Украине.

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Собеседника» по решению Генпрокуратуры. Основанием для блокировки стала ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которой Роскомнадзор может блокировать доступ к сайтам, на которых опубликованы данные с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях или недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений. В феврале «Собеседник» выпустил номер, посвященный смерти оппозиционера Алексея Навального. Еженедельник издается с 1984 года.

В список также попали:

  • экс-депутат Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Нина Беляева;
  • председатель отделения «Яблока» в Тульской области Владимир Дорохов;
  • музыкант Михаил Ежов;
  • гей-активист, бывший координатор московского отделения фонда «СПИД.Центр» Ярослав Распутин (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его в России);
  • бывший координатор московского штаба Навального (штабы Навального признаны экстремистскими и запрещены на территории России) Олег Степанов.

Кроме того, в реестре появились телеграм-каналы «ЕЖ/дневник» (прежнее название — BRIEF), ЕЖ/главное» («BRIEF Важное») и «HZГ» («Незыгарь»). Ведомство признало иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь» 16 августа. Позже они сменили названия.

Минюст признал иноагентом Галину Тимченко
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Галина Тимченко

В марте 2022 года депутаты Семилукского районного совета исключили коллегу из КПРФ Беляеву из комиссии по депутатской этике «за антинародные высказывания о российской армии, президенте РФ и призывы российским военным сдаваться в плен на территории Украины», сообщала администрация Семилукского муниципального района. Позднее она была заочно арестована по делу о фейках об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК) и публичном призыве через интернет к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК). Беляева покинула страну, ее объявили в федеральный и международный розыск. В КПРФ назвали заявления депутата на заседании райсовета провокацией и исключили ее из фракции. Беляева выступала против военных действий на Украине, распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российского руководства, утверждает Минюст.

Дорохов собирался выдвигаться на пост губернатора Тульской области от «Яблока» на выборах в сентябре, но вместо документов принес в избирательную комиссию книгу Джорджа Оруэлла «1984», пишут «Тульские новости». По мнению Минюста, Дорохов «распространял недостоверную информацию об избирательной системе» России, а также о решениях и политике властей, выступал против военных действий на Украине.

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Елена Чернышова
Минюст иноагенты Собеседник
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