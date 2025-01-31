В Думе предложили штрафы до ₽500 тыс. за неповиновение иноагентов Минюсту

Депутаты внесли законопроекты с новыми ограничениями для иноагентов. Среди них — ответственность за «ерничанье» в маркировке своих материалов и полный запрет на просветительскую деятельность

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Госдуму в пятницу днем внесли два пакета законопроектов, ужесточающих законодательство в отношении лиц, объявленных иностранными агентами. Карточки законопроектов есть в базе нижней палаты парламента.

Депутаты предложили ввести штрафы для иноагентов за невыполнение требований «должностного лица органа, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства» в области иноагентов, то есть Минюста. Изменения предлагают внести в ст. 19.4 КоАП, добавив в нее ч. 9 в соответствии с которой за невыполнение требований Минюста для физлиц будут предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс., для юрлиц — от 300 до 500 тыс. руб.

Также предложено расширить ограничения в отношении иноагентов в сферах образования и просвещения. Авторами обоих законопроектов стали депутаты, выходящие в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Также законопроектом предлагается ввести возможность заочного привлечения иноагентов к административной ответственности, если правонарушение было совершено за пределами России (по аналогии с нежелательными организациями).

Кроме того, предложено ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагента (прописана в ч.5 ст. 19.34). Сейчас в КоАП указан штраф в размере от 10 до 30 тыс. руб., авторы предлагают установить диапазон от 30 до 50 тыс. руб. Также действие этой части статьи предлагается расширить на случаи, когда иноагентская маркировка не соответствует утвержденной форме.

Глава комиссии Василий Пискарев, анонсируя поправки, утверждал, что некоторые иноагенты маркируют свои материалы «в искаженном виде, например приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы». По его мнению, они делают это «для нагнетания общественно-политической обстановки».

Отдельным пакетом были внесены инициативы, касающиеся новых ограничений для иноагентов в сфере образования и просвещения. Ранее Пискарев говорил, что целью поправок в законодательство среди прочего является «полное исключение иноагентов из всей системы просвещения».

Авторы предлагают внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации» и убрать упоминание несовершеннолетних из ч. 1.1 ст. 12.2, в которой иноагентам запрещается вести просветительскую деятельность в их отношении. Таким образом, запрет будет распространяться на всех, и детей, и взрослых. Аналогичные изменения для организаций-иноагентов предлагаются в части про образовательную деятельность (ч.3 ст. 21).

Помимо этого, авторы предлагают прописать в законе, что у образовательной организации будут отбирать лицензию в случае, если ее признают иногагентом.

В законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» предлагается указать, что иноагенты не могут получать муниципальную финансовую помощь (сейчас там содержится запрет только на получение государственной финансовой и иной имущественной помощи). Также в законе прописывается запрет на включение в реестр социально-ориентированных НКО организаций-иноагентов.

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