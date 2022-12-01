Минюст опубликовал единый реестр иноагентов

В перечне указаны 493 организации и лица, в том числе те, кто ранее был исключен из реестра иностранных агентов

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Министерство юстиции опубликовало единый список иностранных агентов. Госагентства ссылаются на документ ведомства в формате pdf., в котором содержится перечень лиц и организаций, ранее признанных иностранными агентами.

При этом в списке есть лица, ранее исключенные из реестра. Сам документ никак не озаглавлен. В ссылке на него указана дата — 1 декабря 2022 года. В перечне в общей сложности содержится 493 организации и лица.

Напротив названий организаций в списке указаны их ИНН и ОГРН (основной государственный регистрационный номер), а физлица упоминаются с датой рождения.

В июле президент Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 1 декабря документ вступил в силу. В соответствии с ним признать иноагентами теперь могут без иностранного финансированиях тех, кто получает «поддержку из-за рубежа» или находится под «иностранным влиянием».

Единый реестр иноагентов должен заменить четыре отдельных, которые ранее вел Минюст, — для НКО, физлиц, физлиц-СМИ и незарегистрированных общественных объединений.

1 декабря также вступило в силу распоряжение правительства, которое предусматривает публикацию в реестре иностранных агентов персональных данных физлиц, которых туда включили, в том числе ФИО, даты рождения, ИНН и СНИЛС (при наличии). В сведениях о юрлицах будут указывать ИНН и ОГРН.