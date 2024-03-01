Улицкую внесли в реестр иноагентов

В список также попали режиссер Илья Хржановский, благотворительный фонд «Нужна помощь» и экс-депутат пермской гордумы, критиковавший спецоперацию. Минюст заявил, что они распространяли недостоверную информацию

Людмила Улицкая (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Минюст внес в реестр иноагентов писательницу Людмилу Улицкую, кинорежиссера Илью Хржановского, фонд «Нужна помощь».

Улицкая — одна из наиболее известных российских писательниц, ее неоднократно называли в числе претендентов на Нобелевскую премию по литературе. Она автор романов «Зеленый шатер», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова», «Искренне ваш Шурик», «Казус Кукоцкого», «Медея и ее дети». После начала военной операции на Украине Улицкая переехала в Германию, она неоднократно выступала с антивоенными заявлениями.

Минюст заявил, что Улицкая выступала против военной операции, «осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистcким и запрещено), принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

Илью Хржановского — сына художника-мультипликатора Андрея Хржановского, Минюст внес в реестр за «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях». Кинорежиссер живет за пределами России с 2007 года.

В список попал и экс-депутат пермской городской думы от КПРФ Сергей Медведев. В начале года его исключили из партии из-за поста с критикой военной операции, «Коммерсантъ» писал, что он уехал из страны. Минюст заявил, что Медведев участвовал в качестве респондента на площадках иностранных СМИ и «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и российской армии. По данным ведомства, проживая за границей, он сотрудничает с нежелательной организацией.

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