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Политика ,  
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Галкин пожаловался на нарушение прав и свобод из-за статуса иноагента

Максим Галкин заявил, что никогда не осуществлял политическую деятельность
Галкин счел незаконным решение Минюста причислить его к иноагентам и отметил, что статус мешает свободно выражать мнение. Ведомство обвиняло шоумена в получении денег с Украины при осуществлении политической деятельности
Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Шоумен и телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом) сообщил, что никогда не занимался политической деятельностью и является деятелем культуры и искусства, следует из судебных документов, пишет ТАСС.

«С распоряжением Минюста России не согласен, считает его незаконным, нарушающим его права и свободы, противоречащим российскому законодательству и международному праву», — сказано в документе. По мнению, Галкина его внесение в список иностранных агентов «является вмешательством в его право свободно выражать свое мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни».

Суд в своем решении сообщил о наличии информации об активной политической деятельности Галкина в интересах иностранного источника финансирования. Шоумен выступает за границей с концертами, на которых поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой России, что, по версии суда, свидетельствует об иностранной поддержке его деятельности путем предоставления площадки.

Галкин пытался оспорить свой статус в иске к Минюсту. Первая и апелляционная инстанции отклонили иск, теперь жалоба шоумена отправлена в Верховный суд.

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Галкин после начала военной операции на Украине покинул Россию и уехал в Израиль. Он осудил начало военных действий и отправлял украинским беженцам средства с концертов в Израиле.

Минюст внес Галкина в реестр иноагентов два года назад, 16 сентября 2022 года, заявив, что тот получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». Шоумен назвал это решение надуманным и подчеркнул, что выступает в юмористическом жанре с политической сатирой, а если обращается к зрителям или подписчикам вне жанра, то делает это искренне. По его словам, в последний раз к тому моменту деньги с Украины он получил «лет десять назад», когда в последний раз выступал там с концертами.

Супруга Галкина, певица Алла Пугачева, выступила в его поддержку и попросила «зачислить в ряды иноагентов» и ее, поскольку она «солидарна со своим мужем». Однако она в реестр так и не попала.

«Я не слышал ни одного заявления Аллы Борисовны Пугачевой, а супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления. Пока я не видел какой-то реакции кого-то из наших компетентных органов, но он сам в заявлениях себя антагонизирует со всеми нами», — комментировал представитель президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Максим Галкин иноагенты

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