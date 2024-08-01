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Политика ,  
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В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Закон об иноагентах вступил в силу в Грузии с 1 августа, сообщает грузинское издание Georgian Times.

Он был принят парламентом в мае и уже тогда начал работать реестр иноагентов. Регистрация попадающих под критерии НКО в реестре началась в августе. Согласно закону обязательную регистрацию должны пройти некоммерческие организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа. При отказе действуют санкции в виде штрафов.

Страны Запада раскритиковали введение закона. Так, власти США ввели визовые ограничения для граждан Грузии, которые, по их мнению, связаны с нарушением прав человека. Власти Грузии в ответ выдвинули обвинение западным странам в ограничении суверенитета. Политсовет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» назвал заявление США «откровенной попыткой ограничить независимость и суверенитет Грузии». Тогда же премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах — это шаг к интеграции в Евросоюз.

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Местная оппозиция также сравнила закон с российским, но в Кремле отметили, что считают мнение оппозиции необоснованным, поскольку первыми такую систему придумали в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что практически все страны на сегодняшний день борются с агентами иностранных государств, которые получают от них денежные средства или находятся под их влиянием.

Введение закона стало причиной неоднократных массовых протестов в Грузии. Так, в середине мая в Тбилиси участники акций против закона об иностранных агентах сожгли флаги России и правящей партии «Грузинская мечта». Это произошло у входа в здание парламента. Протестующие также попытались прорваться туда, сломав металлический забор. Они были задержаны. Протесты продолжались весь апрель и май, на них неоднократно задерживали людей. Принятие закона спровоцировало и драку в парламенте Грузии.

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