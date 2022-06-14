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ЕСПЧ признал закон об иноагентах нарушающим права человека

ЕСПЧ признал применение понятия «иностранный агент» необоснованным. Ранее в России был принят закон, который разрешил судам не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта
Здание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что закон об иностранных агентах нарушает права человека, и обязал выплатить каждому заявителю по €10 тыс. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

С иском в суд обратились 73 российские некоммерческие организации (НКО). ЕСПЧ признал необоснованным применение понятия «иностранный агент» и выявил нарушение свободы ассоциаций, сообщил в Telegram-канале юрист Павел Чиков. Помимо этого суд счел чрезмерными штрафы, которые назначают нарушителям закона об иноагентах. Решение вступит в силу через три месяца, если не будет обжаловано.

«После коммуникации первой группы жалоб в 2017 году организации представили единую позицию в ответ на возражения властей России. К сожалению, ожидание оказалось слишком долгим, более половины из организаций-заявителей были ликвидированы, а законодательство об иностранных агентах распространилось и на граждан», — написал Чиков.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал законы о неисполнении решений ЕСПЧ. Они позволяют российским судам не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, когда Россия решила выйти из Совета Европы. Выплаты компенсаций по постановлениям, которые вступили в силу до этой даты, будут производиться только в рублях на счета в российских банках до конца текущего года. Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

После выхода России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против страны, но позже сообщил, что продолжит рассматривать их до 16 сентября.

В России же после выхода их Совета Европы начали создавать альтернативу ЕСПЧ, сообщил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. В рабочую группу, которую он возглавит, войдут представители Минюста, Следственного комитета и администрации президента. Эту группу сформируют до конца июня.

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