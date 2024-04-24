Чем отличаются законы об иностранных агентах разных стран

Парламентарии Грузии и Франции продолжают работу над законами об ограничении иностранного влияния. Вслед за США и Россией различные ограничения вводят другие страны. Как различаются эти законы, разбирался РБК

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Что в Грузии и Франции придумали для борьбы с иностранным влиянием

В Грузии вторую неделю продолжаются протесты против рассмотрения парламентом законопроекта об иностранных агентах. Во вторник протестующие в очередной раз вышли на центральную улицу Тбилиси — проспект Руставели. В первом чтении документ «О прозрачности иностранного влияния» был принят 17 апреля, второе состоится не ранее 30 апреля, когда начнется новая сессионная неделя.

Во вторник, 23 апреля, исполнительный секретарь инициировавшей закон правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что его страна имеет право принять этот закон, хотя его и раскритиковали Евросоюз и США. «Когда нас будут критиковать, пусть кто-то ответит на вопрос, почему Грузии нельзя то, что возможно в более жесткой форме Франции, Евросоюзу и т.д. На это нет ответа», — заявил Мдинарадзе. Днем ранее высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что законопроект не соответствует основным нормам и принципам ЕС. «Любая страна, если хочет стать суверенным государством <...>, обязана принять закон об иностранных агентах, суть которого заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела», — прокомментировал планы властей Грузии председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По замыслу депутатов правящей коалиции Грузии, организацией, осуществляющей интересы иностранной державы, может быть признана некоммерческая организация или СМИ, более 20% финансирования которых идет из-за рубежа. Под иностранной державой будет пониматься либо иностранное госучреждение; либо физлицо, которое не является гражданином Грузии; либо юрлицо, созданное не на основании грузинского законодательства.

Организации, осуществляющие интересы иностранной державы, должны будут зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра (будет находиться в ведении Министерства юстиции). Неисполнение закона чревато штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

Таким образом Грузия в части наказания за нарушения пошла по пути Киргизии, где собственный закон о прозрачности иностранного влияния был принят в апреле этого года. Киргизский закон также не предусматривает тюремного заключения за нарушение закона, но касается только некоммерческих организаций, занимающихся политической деятельностью. Под ней понимается участие организаций в проведении собраний, митингов, демонстраций, дебатов, дискуссий, выступлений; деятельность, направленная на то, чтобы получить определенный результат на выборах и референдумах, а также наблюдения за электоральными мероприятиями; публичные обращения к госорганам — например, с призывом принять или отменить тот или иной закон; распространение мнений о политике киргизских властей; проведение опросов общественного мнения.

В грузинском законопроекте оговорки о политической деятельности нет, что позволяет критикам инициативы указывать, что он коснется большинства некоммерческих организаций и СМИ.

То, что Мдинарадзе сослался на Францию, — неслучайно. В Национальной ассамблее (нижней палате французского парламента) 27 марта в первом чтении был принят законопроект, направленный на предотвращение иностранного вмешательства. Потенциальный закон состоит из пяти статей и предполагает поправки в закон 2013 года о прозрачности общественной жизни, в кодекс внутренней безопасности и валютно-финансовый кодекс.

Внесение такого закона на рассмотрение поддержали 150 депутатов. Они обосновали это тем, что Франция — «великая политическая, военная, экономическая, научная, культурная и демократическая держава», которая сталкивается с попытками дестабилизировать ее извне. Власти уже борются с внешним вмешательством с помощью разведки, дипломатических мер, санкций, уголовного преследования, сказано в пояснении к законопроекту, но существующих инструментов недостаточно, считают депутаты, поэтому они решили сгруппировать в едином тексте все меры по предотвращению и пресечению иностранного вмешательства.

Французский законопроект предусматривает создание публичного цифрового реестра, где будет публиковаться информация о представителях, действующих в интересах иностранного заказчика. К таким представителям относятся физические и юридические лица, которые действуют по приказу, просьбе или под контролем иностранного заказчика, чтобы продвигать его интересы в общественной и политической сферах. К зарубежным заказчикам относятся другие государства, кроме членов Евросоюза, подконтрольные другим государствам лица, иностранные политические движения. Наказание за невыполнение требований закона — лишение свободы на три года и штраф в размере €45 тыс.

Как США повлияли на законы других стран

Первой страной, принявшей закон в сфере регулирования вмешательства иностранцев в политическую жизнь страны, стали США. В 1938 году там был одобрен Закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), который в последствии трижды дополнялся. Этот закон определил, что агенты, действующие в интересах иностранного принципала, должны предоставлять данные о себе в Министерство юстиции, регулярно подавать отчеты о своей деятельности, маркировать свои материалы. За неисполнение положены штрафы или тюремное заключение. Впоследствии эти положения были применены в российском законодательстве и в законах других стран. В частности, во всех странах были созданы специальные реестры для тех, кто признан действующим в интересах иностранной державы.

По американскому закону, иностранным принципалом считаются иностранные правительства, политические партии, корпорации, физические лица и негосударственные организации. Агентом может быть признано физическое или юридическое лицо, чьи действия напрямую направляются, контролируются и финансируются принципалом.

Заявить о себе в Минюст должен агент, который занимается политической деятельностью; выступает в качестве советника иностранного принципала по связям с общественностью, рекламного агента, сотрудника информационной службы или политического консультанта; требует, собирает, выплачивает или распределяет вклады, займы, деньги или другие ценные вещи для или в интересах иностранного принципала; или представляет интересы иностранного принципала перед любым агентством или должностным лицом правительства США.

Под политической понимается деятельность, которая ведется в целях формулирования, принятия или изменения внутренней или внешней политики. Как обращают внимание эксперты, по сложившейся практике речь идет именно о прямом устном или письменном взаимодействии с должностными лицами США для внесения изменений в законодательство или подзаконные акты, осуществления государственных программ и утверждения каких-либо лиц на государственные посты. Не подлежит регистрации любая деятельность, не осуществляемая преимущественно в иностранном интересе.

Предусмотренные FARA наказания остаются одними из самых суровых среди всех принятых в других странах подобных законах: за работу без регистрации — штраф до $250 тыс. или заключение на срок не более пяти лет; за недолжную маркировку — штраф не более $5 тыс. или заключение не более чем на полгода.

По состоянию на конец апреля в реестре FARA 745 субъектов: от представителей Фронта национального сопротивления Афганистана до Казначейства его величества Великобритании. Представители последнего зарегистрировались, чтобы от имени казначейства вести переговоры с американскими официальными лицами по налогам на цифровые услуги.

В 2012 году первую версию закона об ограничении иностранного влияния приняла Россия. Впоследствии закон несколько раз дополнялся и расширялся. С 1 декабря 2022 года действует обобщающий закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно ему, иностранным агентом считается лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее определенную деятельность (таким образом, получение иностранного финансирования перестало быть обязательным условием для признания иноагентом, стало достаточно «иностранного влияния»). Гражданство, а также юрисдикция юрлица не имеет значения.

Под определенной деятельностью понимается политическая деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов или участие в создании таких сообщений и материалов.

Статус иноагента приобретается после размещения сведений в реестре иноагентов Минюста. С начала ведения реестра Минюст включил в него 801 человека, организацию или объединение, исключены за все время были 202 позиции (таким образом, сейчас статус иноагента имеют 599 человек, организаций или объединений).

В России иноагенты не могут занимать должности в органах публичной власти, не могут быть членами избирательных комиссий, организовывать публичные мероприятия, вести просветительскую деятельность и так далее.

Через четыре года после России в Израиле был принят Закон о прозрачности финансирования НПО. По нему, если организация получает от иностранных правительств более половины своего финансирования, она обязана сообщать об этом властям и указывать в своих информационных материалах. В случае нарушения этого закона предусмотрен штраф в размере в 29,2 тыс. шекелей (около $8,4 тыс.). В Китае с 2017 года зарубежным НПО не разрешается финансировать коммерческую, политическую или религиозную деятельность на территории страны и участвовать в ней.

В Австралии с 2018 года действует Закон о системе прозрачности иностранного влияния, за нарушение которого предусмотрено тюремное заключение на срок до пяти лет.

В 2023 году в Великобритании обновили Закон о национальной безопасности, в рамках которого были созданы схемы регистрации иностранного влияния, в частности, регистрироваться должны лица или компании, ведущие от имени иностранного правительства политическую деятельность. Деятельность по оказанию политического влияния, говорится в пояснении британского МВД, включает в себя общение с высокопоставленными лицами, принимающими решения, кандидатами на выборах, членами парламента и высокопоставленными государственными служащими в целях оказания влияния на общественную жизнь страны, например на выборы, решения правительства или членов парламента.